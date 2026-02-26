Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води

російські війська почали атакувати українську інфраструктуру водопостачання. Таким чином, ворог планує залишити міста України без води.

Офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров прокоментував для УНН ризики можливих ударів росії по системах водопостачання та реальні можливості їхнього захисту в умовах обмежених ресурсів протиповітряної оборони.

Загроза ударам по водопостачанню: що стоїть за інформаційним шумом

Останнім часом у публічному просторі з’являється багато повідомлень про те, що росія може готувати удари по системах водопостачання, особливо у великих містах. За словами експерта, така загроза дійсно обговорюється, однак її масштаб і реальні можливості противника часто перебільшуються.

"Зараз йде мова про те, що росіяни готуються бити по водопостачанню і це може становити велику загрозу для міст, особливо великих. Поки я не бачу, що вони мають реальні можливості залишити міста без води повністю", – зазначив Крамаров.

Обмежені можливості ППО як ключова проблема України

Ключовим фактором у питанні захисту критичної інфраструктури експерт називає нестачу зенітно-ракетних комплексів. Повністю прикрити такі розгалужені системи, як водопостачання, наразі фізично неможливо.

Як реально захистити систему водопостачання, враховуючи те, що це велика і серйозна система, і як її прикрити повністю, наскільки це можливо? Ми не маємо просто достатньої кількості систем. Перш за все зенітно-ракетних засобів - зауважив Крамаров.

Він підкреслив, що навіть за наявності сучасних систем ППО їх кількість не дозволяє створити суцільний захист усіх критичних об’єктів.

Роль західних систем і подяка партнерам

Окремо експерт звернув увагу на допомогу західних партнерів, які постачають Україні сучасні комплекси протиповітряної оборони.

Система Patriot дуже ефективна, окрема подяка німцям за те, що вони нам постачають IRIS-T, також дуже добре справляється з ворожими ракетами система NASAMS. Все це дуже добре, але питання у кількості. Хоч у росіян і не вийшло створити тотальну темряву в Україні, все ж проблеми ми мали великі. Те саме може бути з системами водопостачання. Повністю все знищити не вийде, але проблеми бути можуть - каже експерт.

Авіація як важливий елемент захисту

Велику роль у відбитті останніх масованих атак, за словами Крамарова, відіграла авіація, використання якої стало можливим завдяки покращенню погодних умов.

Це дуже добре, що зараз нам погода дозволяє використовувати активніше авіацію. Останні російських великих атаки, які ми відбили максимально добре, це було завдяки тому що ми могли застосовувати авіацію. Це також важливий чинник, який і може врятувати нас і у цій ситуації - зазначив Крамаров.

Він пояснив, що впродовж зими можливості авіації були суттєво обмежені через погоду, і це створювало додаткові ризики для системи протиповітряної оборони.

Ми не могли використовувати її майже з кінця грудня 2025 року, тому що погодні умови взагалі цього не дозволяли - зауважив він.

Чи можливий сценарій тривалого зневоднення міст

Оцінюючи ризик того, що великі міста, зокрема Київ, можуть залишитися без води на тривалий час, експерт зазначив, що наразі такий сценарій виглядає малоймовірним.

Якщо ми говоримо про енергетику, як ми бачимо, росіяни все ж таки провалили задум тотального блекауту. Тут буде, скоріш за все, так само - сказав Крамаров.

Він визнав, що теоретично удари по водопостачанню можливі, але на практиці противник обмежений ресурсами.

Теоретично це можливо. Проте, наа сьогоднішній день, враховуючи кількість їхніх ресурсів – це буде важко. Окремі труднощі так, але повністю винести нам воду – не вийде. Треба дуже багато засобів для цього. Хочу повторити, тотальний блекаут росіяни не зуміли влаштувати. Тут, думаю, ситуація приблизно така ж сама - підсумував Крамаров.

Таким чином, за оцінкою військового експерта, загроза ударам по системах водопостачання існує, але наразі вона не має критичного характеру, а головним чинником стримування залишається поєднання роботи ППО, авіації та обмежених можливостей росії реалізувати такі сценарії.

