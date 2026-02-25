Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський

У Службі безпеки України триває очищення, сьогодні були відповідні затримання і важливо, щоб були справедливі вироки. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки - повідомив Зеленський.

За його словами, кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України.

Іншого не буде. Слава Україні! - резюмував Глава держави.

