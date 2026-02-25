$43.260.03
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
25 лютого, 09:09
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу 23 лютого, 14:00
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання в СБУ в рамках очищення служби. Він наголосив на важливості справедливих вироків.

Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський

У Службі безпеки України триває очищення, сьогодні були відповідні затримання і важливо, щоб були справедливі вироки. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки 

- повідомив Зеленський.

За його словами, кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України.

Іншого не буде. Слава Україні! 

- резюмував Глава держави.

Зеленський доручив очистити СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам16.02.26, 21:05 • 8739 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна