Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання в СБУ в рамках очищення служби. Він наголосив на важливості справедливих вироків.
У Службі безпеки України триває очищення, сьогодні були відповідні затримання і важливо, щоб були справедливі вироки. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки
За його словами, кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України.
Іншого не буде. Слава Україні!
