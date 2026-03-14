Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному

Київ • УНН

 • 2094 перегляди

Ананас містить бромелайн і вітамін С для імунітету та травлення. Надмірне вживання фрукта викликає печію та підвищує рівень цукру в крові.

Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному

Ананас – смачний тропічний фрукт, який освіжає влітку. Окрім цього, він має безліч корисних властивостей. Проте зловживати ним не варто, адже можна нашкодити здоров'ю. УНН розповість про корисні властивості ананаса та головні застереження у споживанні фрукта. 

Чим корисний ананас: вітаміни і склад

Ананас багатий на вітамін С, вітаміни групи B, а також вітамін А, а ще містить важливі мінерали – калій, магній, кальцій і фосфор. Особливу увагу варто звернути на фермент бромелайн, який допомагає травленню, зменшує запалення та підтримує серце.

100 г свіжого ананаса містять лише близько 50 калорій і трохи більше 13 г природного цукру, що робить його низькокалорійним і корисним перекусом.

А також 100 грамів цього продукту містять чималу частку добової норми корисних елементів:

  • марганцю — 66%;
    • вітаміну С — 53%;
      • міді — 12%;
        • вітамінів В6 та В1 — по 6,5%;
          • фолієвої кислоти та вітаміну В5 — по 4%;
            • магнію та ніацину — по 3%.

              Користь ананаса для жінок

              Вітамін С, який міститься у фрукті, особливо корисний. Він сприяє засвоєнню заліза та зміцненню імунітету. Також впливає на формування колагену, завдяки якому шкіра буде пружною, а суглоби — міцними. Зокрема, ананас багатий на клітковину, що покращує травлення та створює відчуття ситості.  

              Тому, споживаючи регулярно ананас, ви покращите стан своєї шкіри, волосся та нігтів. Бромелайн зменшить набряки та покращить травлення. Ананас може навіть трохи полегшити дискомфорт під час менструації.

              Користь ананаса для чоловіків

              Для чоловіків користі не менше. Антиоксиданти, які містить ананас, підтримують здоровʼя серця і судин, а це просто необхідно, якщо ви ведете активне та спортивне життя. Також мінерали, зокрема марганець, допомагають формуватися міцній кістковій тканині та покращують метаболічні процеси.

              Як ананас впливає на організм

              Регулярне, помірне вживання ананаса допомагає:

              • зміцнити імунну систему;
                • поліпшити травлення;
                  • зменшити запальні процеси;
                    • підтримати здоров’я серця та судин.

                      Проте важливо пам’ятати: надмірна кількість фрукта може подразнювати шлунок через кислотність.

                      Коли ананас може бути шкідливим

                      Надмірне вживання ананаса може спричинити:

                      • печію або подразнення шлунка;
                        • алергічні реакції у чутливих людей;
                          • підвищення рівня цукру у крові.

                            Людям із гастритом, виразкою або цукровим діабетом варто бути обережними.

                            Ананас під час діабету, вагітності та ГВ

                            Діабет: можна, але тільки в помірній кількості – близько 100 г на день.

                            Вагітність: свіжий ананас безпечний у невеликій порції. Недостиглі плоди можуть подразнювати шлунок.

                            Грудне вигодовування: допустимо, але слід спостерігати за реакцією дитини – фрукт іноді провокує здуття.

                            Чи зберігаються корисні елементи у консервованому ананасі

                            Консервований ананас теж містить вітаміни, але часто до нього додають цукровий сироп. Тому для контролю ваги та рівня цукру в крові свіжий фрукт завжди кращий.

                            Ананас і схуднення

                            Фрукт допомагає прискорити обмін речовин і підтримує травлення, тому його включають у дієти. Але важливо розуміти: ананас сам по собі жир не спалює, він лише допомагає почуватися ситим і здоровішим.

                            Цікаві факти:

                            • ананас родом із Південної Америки, а його назва походить від слова «anana», що означає «чудовий фрукт»;
                              • один ананас дозріває близько 18 місяців;
                                • бромелайн активно використовують у медицині та косметології для зменшення запалення і набряків.

                                  Ананас – це не просто десерт, а фрукт, який може підтримати здоров’я всієї родини. Головне – знати міру і правильно обирати продукт, щоб отримати максимум користі. Навіть повністю здоровим людям не рекомендується вживати більше ніж 250 г ананаса на день.

