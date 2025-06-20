Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома

Легша за пиріг і не менш смачна - фруктова галета ідеально підходить для літнього десерту. Вона не потребує ідеальної форми, готується швидко, а головне - дає змогу імпровізувати з сезонними фруктами. УНН підготував покрокову інструкцію, як створити цей літній кулінарний шедевр.

Обираємо фрукти для начинки

Для класичної галети потрібно приблизно 600-700 г свіжих фруктів. Серед найкращих варіантів:

ягоди (полуниця, чорниця, малина);

кісточкові плоди (персики, абрикоси, сливи);

поєднання кількох видів - наприклад, персик і ожина.

Фрукти можна порізати на слайси або кубики, і скласти в глибоку миску.

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Додаємо до начинки інші інгредієнти

Щоб фруктова начинка мала насичений смак і правильну консистенцію, змішайте з нею такі інгредієнти:

цукор: від ¼ до ½ склянки. Для кислуватих плодів більше, для дуже солодких - менше;

кислота: 1 ст. л. лимонного соку, яблучного оцту чи навіть білого бальзамічного оцту - для балансу смаку;

загусник: 1-2 ст. л. кукурудзяного крохмалю (або 2-3 ст. л. пшеничного борошна, якщо немає крохмалю);

сіль: ¼ ч. л. солі.

Хочете урізноманітнити начинку та додати аромат? Додайте одну або кілька спецій:

1 ст. л. подрібнених свіжих трав (естрагон, чебрець);

1 ч. л. тертої цедри лимона, лайма або апельсина;

1 ч. л. натертого свіжого імбиру;

кілька крапель ванільного чи мигдалевого екстракту;

дрібку чорного перцю, чилі або кориці.

Підготовка тіста

Використовуйте готове або домашнє тісто. Підійде як пісочне, так і заварне.

Інгредієнти для приготування тіста:

250 г борошна;

125 г охолодженого вершкового масла (або маргарину);

1-2 ст.л. цукру;

дрібка солі;

5-6 ст.л. холодної води.

Приготування

У великій мисці змішайте борошно, цукор та сіль. Додайте охолоджене вершкове масло, порізане на кубики. Перетирайте масло з борошном руками або за допомогою комбайна, доки не утвориться крихта. Потім поступово додавайте холодну воду, замішуючи тісто. Не перемішуйте надто довго, тісто має бути еластичним, але не липким. Загорніть тісто у харчову плівку та покладіть в холодильник на 30 хвилин.

Готове охолоджене тісто розкатайте в диск діаметром 30-35 см. Не хвилюйтеся щодо форми - галета не має виглядати ідеальною.

Порада: перед викладанням начинки можна посипати центр тіста 1-2 ч. л. борошна або цукру для додаткової текстури.

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Формування галети

Для того, щоб сформувати галету:

викладіть фруктову масу в центр тіста, залишивши 5 см вільного краю;

загорніть тісто навколо начинки, трохи защипуючи краї;

змастіть краї збитим яйцем з 1 ст. л. води;

посипте цукром або додайте подрібнені горіхи для прикраси.

Порада: поставте галету в морозилку на 10 хв або в холодильник на 20 хв перед випіканням - це допоможе тісту не "поплисти".

Випікання

Виставте температуру духовки на 190°C та випікайте галету 30-40 хв, до утворення рум’яної скоринки й активного кипіння начинки.

Перевірте готовність, трохи піднявши галету лопаткою - дно повинно легко відходити від пергаменту.

Як подавати і зберігати

Дайте галеті охолонути хоча б 10 хвилин. Подавайте з кулькою морозива або йогуртом.

Зберігайте готовий десерт у герметичному контейнері в холодильнику до 2 днів. Навіть якщо скоринка стане м’якшою - це буде смачний сніданок!

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