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Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома

Київ • УНН

 • 12229 перегляди

Дізнайтеся, як приготувати ідеальну фруктову галету вдома, використовуючи покрокову інструкцію. Цей десерт готується швидко і дозволяє експериментувати з різними сезонними фруктами, ідеально підходячи для літнього сезону.

Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома

Легша за пиріг і не менш смачна - фруктова галета ідеально підходить для літнього десерту. Вона не потребує ідеальної форми, готується швидко, а головне - дає змогу імпровізувати з сезонними фруктами. УНН підготував покрокову інструкцію, як створити цей літній кулінарний шедевр.

Обираємо фрукти для начинки

Для класичної галети потрібно приблизно 600-700 г свіжих фруктів. Серед найкращих варіантів:

  • ягоди (полуниця, чорниця, малина);
    • кісточкові плоди (персики, абрикоси, сливи);
      • поєднання кількох видів - наприклад, персик і ожина.

        Фрукти можна порізати на слайси або кубики, і скласти в глибоку миску.

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        Додаємо до начинки інші інгредієнти

        Щоб фруктова начинка мала насичений смак і правильну консистенцію, змішайте з нею такі інгредієнти:

        • цукор: від ¼ до ½ склянки. Для кислуватих плодів більше, для дуже солодких - менше;
          • кислота: 1 ст. л. лимонного соку, яблучного оцту чи навіть білого бальзамічного оцту - для балансу смаку;
            • загусник: 1-2 ст. л. кукурудзяного крохмалю (або 2-3 ст. л. пшеничного борошна, якщо немає крохмалю);
              • сіль: ¼ ч. л. солі.

                Хочете урізноманітнити начинку та додати аромат? Додайте одну або кілька спецій:

                • 1 ст. л. подрібнених свіжих трав (естрагон, чебрець);
                  • 1 ч. л. тертої цедри лимона, лайма або апельсина;
                    • 1 ч. л. натертого свіжого імбиру;
                      • кілька крапель ванільного чи мигдалевого екстракту;
                        • дрібку чорного перцю, чилі або кориці.

                          Підготовка тіста

                          Використовуйте готове або домашнє тісто. Підійде як пісочне, так і заварне.

                          Інгредієнти для приготування тіста:

                          • 250 г борошна;
                            • 125 г охолодженого вершкового масла (або маргарину);
                              • 1-2 ст.л. цукру;
                                • дрібка солі;
                                  • 5-6 ст.л. холодної води.

                                    Приготування

                                    У великій мисці змішайте борошно, цукор та сіль. Додайте охолоджене вершкове масло, порізане на кубики. Перетирайте масло з борошном руками або за допомогою комбайна, доки не утвориться крихта. Потім поступово додавайте холодну воду, замішуючи тісто. Не перемішуйте надто довго, тісто має бути еластичним, але не липким. Загорніть тісто у харчову плівку та покладіть в холодильник на 30 хвилин.

                                    Готове охолоджене тісто розкатайте в диск діаметром 30-35 см. Не хвилюйтеся щодо форми - галета не має виглядати ідеальною.

                                    Порада: перед викладанням начинки можна посипати центр тіста 1-2 ч. л. борошна або цукру для додаткової текстури.

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                                    Формування галети

                                    Для того, щоб сформувати галету:

                                    • викладіть фруктову масу в центр тіста, залишивши 5 см вільного краю;
                                      • загорніть тісто навколо начинки, трохи защипуючи краї;
                                        • змастіть краї збитим яйцем з 1 ст. л. води;
                                          • посипте цукром або додайте подрібнені горіхи для прикраси.

                                            Порада: поставте галету в морозилку на 10 хв або в холодильник на 20 хв перед випіканням - це допоможе тісту не "поплисти".

                                            Випікання

                                            Виставте температуру духовки на 190°C та випікайте галету 30-40 хв, до утворення рум’яної скоринки й активного кипіння начинки.

                                            Перевірте готовність, трохи піднявши галету лопаткою - дно повинно легко відходити від пергаменту.

                                            Як подавати і зберігати

                                            Дайте галеті охолонути хоча б 10 хвилин. Подавайте з кулькою морозива або йогуртом.

                                            Зберігайте готовий десерт у герметичному контейнері в холодильнику до 2 днів. Навіть якщо скоринка стане м’якшою - це буде смачний сніданок!

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                                            Альона Уткіна

                                            Альона Уткіна

                                            ЛайфхакПублікаціїКулінар
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                                            Brent Oil
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