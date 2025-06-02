Швидко, смачно, корисно: прості рецепти кексів на будь–який смак та гаманець
Київ • УНН
У статті наведено рецепти трьох видів кексів: з полуницею, ванільні та шоколадні. Вказані інгредієнти та покроковий процес приготування кожного виду кексів.
Кекси - універсальна страва, яка смакуватиме до різних напоїв, для посиденьок у колі близьких, для швидкого перекусу чи поживного десерту. Ці порційні вироби з тіста можуть бути як солодкими, так і солоними, з різними начинками або без них. УНН вирішив зібрати декілька смачних рецептів кексів, які можна використовувати для урізноманітнення раціону.
Кекси з полуницею
Інгредієнти:
- вершкове масло - 100 грамів;
- яйця - 2 шт.;
- борошно - 220 грамів;
- розпушувач - 1 чайна ложка ;
- ванілін;
- молоко або йогурт - 120 мл;
- полуниця - 125 грамів.
Приготування:
Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної піни.
Вливаємо молоко або йогурт, ретельно перемішуємо до однорідності.
Додаємо розм’якшене вершкове масло, знову перемішуємо.
Поступово всипаємо борошно разом із розпушувачем і замішуємо гладке тісто.
Нарізаємо полуницю шматочками та обережно вводимо її в тісто, перемішуючи лише кілька разів, аби зберегти форму ягід.
Розкладаємо готове тісто у форми для випікання.
Відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.
Ванільні кекси
Інгредієнти:
- кефір – 1 склянка
- цукор – 1 склянка;
- яйця – 2 шт;
- олія рослинна – ½ склянки;
- борошно – 2 склянки;
- розпушувач – 1 ч. ложка;
- ванільний цукор – 1 ч. ложка.
Приготування:
Збити яйця з цукром до пишності.
Додати кефір, олію, ванільний цукор, перемішати.
Додати борошно з розпушувачем та замісити тісто.
Вилити у форми.
Випікати при 180°C 30–40 хвилин.
Шоколадні кекси
Інгредієнти (на 1 порцію):
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2 ст. ложки;
- какао – 2 ст. ложки;
- молоко – 2 ст. ложки;
- олія – 2 ст. ложки;
- борошно – 4 ст. ложки;
- розпушувач – ½ ч. ложки.
Приготування:
У формі змішати всі інгредієнти до однорідності.
Поставити у мікрохвильовку на 2–3 хвилини при максимальній потужності.
Подавати зі згущеним молоком, джемом, йогуртом чи на власний смак.
Бананові кекси
Інгредієнти:
- банани – 2 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – ½ склянки;
- олія – ⅓ склянки;
- борошно – 1 склянка;
- розпушувач – 1 ч. ложка.
Приготування:
Подрібнити банани виделкою.
Додати яйце, цукор, олію, перемішати.
Всипати борошно з розпушувачем, – замісити тісто.
Розлити по формочках.
Випікати при 180°C 20–25 хвилин.
Кекси з бананом і яблуком без цукру
Інгредієнти:
- банани – 2 стиглі;
- яблуко – 1 шт;
- яйце – 1 шт (можна замінити 1 ст. ложкою лляного насіння + 3 ст. ложки води);
- вівсяне або пшеничне борошно – 1 склянка;
- розпушувач – 1 ч. ложка;
- кориця – за бажанням.
Приготування:
Розім'яти банани, натерти яблуко, додати яйце або заміну.
Всипати борошно, розпушувач, корицю.
Перемішати і розкласти по формочках.
Випікати при 180°C 20–25 хв.
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