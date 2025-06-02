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Швидко, смачно, корисно: прості рецепти кексів на будь–який смак та гаманець

Київ • УНН

 • 604 перегляди

У статті наведено рецепти трьох видів кексів: з полуницею, ванільні та шоколадні. Вказані інгредієнти та покроковий процес приготування кожного виду кексів.

Швидко, смачно, корисно: прості рецепти кексів на будь–який смак та гаманець

Кекси - універсальна страва, яка смакуватиме до різних напоїв, для посиденьок у колі близьких, для швидкого перекусу чи поживного десерту. Ці порційні вироби з тіста можуть бути як солодкими, так і солоними, з різними начинками або без них. УНН вирішив зібрати декілька смачних рецептів кексів, які можна використовувати для урізноманітнення раціону. 

Кекси з полуницею

Інгредієнти:

  • вершкове масло - 100 грамів;
    • яйця - 2 шт.;
      • борошно - 220 грамів;
        • розпушувач - 1 чайна ложка ;
          • ванілін;
            • молоко або йогурт - 120 мл;
              • полуниця - 125 грамів. 

                Приготування:

                Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної піни.

                Вливаємо молоко або йогурт, ретельно перемішуємо до однорідності.

                Додаємо розм’якшене вершкове масло, знову перемішуємо.

                Поступово всипаємо борошно разом із розпушувачем і замішуємо гладке тісто.

                Нарізаємо полуницю шматочками та обережно вводимо її в тісто, перемішуючи лише кілька разів, аби зберегти форму ягід.

                Розкладаємо готове тісто у форми для випікання.

                Відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.

                Ванільні кекси

                Інгредієнти:

                • кефір – 1 склянка
                  • цукор – 1 склянка;
                    • яйця – 2 шт;
                      • олія рослинна – ½ склянки;
                        • борошно – 2 склянки;
                          • розпушувач – 1 ч. ложка;
                            • ванільний цукор – 1 ч. ложка.

                              Приготування:

                              Збити яйця з цукром до пишності.

                              Додати кефір, олію, ванільний цукор, перемішати.

                              Додати борошно з розпушувачем та замісити тісто.

                              Вилити у форми.

                              Випікати при 180°C 30–40 хвилин.

                              Шоколадні кекси

                              Інгредієнти (на 1 порцію):

                              • яйце – 1 шт.;
                                • цукор – 2 ст. ложки;
                                  • какао – 2 ст. ложки;
                                    • молоко – 2 ст. ложки;
                                      • олія – 2 ст. ложки;
                                        • борошно – 4 ст. ложки;
                                          • розпушувач – ½ ч. ложки.

                                            Приготування:

                                            У формі змішати всі інгредієнти до однорідності.

                                            Поставити у мікрохвильовку на 2–3 хвилини при максимальній потужності.

                                            Подавати зі згущеним молоком, джемом, йогуртом чи на власний смак. 

                                            Бананові кекси

                                            Інгредієнти:

                                            • банани – 2 шт.;
                                              • яйце – 1 шт.;
                                                • цукор – ½ склянки;
                                                  • олія – ⅓ склянки;
                                                    • борошно – 1 склянка;
                                                      • розпушувач – 1 ч. ложка.

                                                        Приготування:

                                                        Подрібнити банани виделкою.

                                                        Додати яйце, цукор, олію, перемішати.

                                                        Всипати борошно з розпушувачем, – замісити тісто.

                                                        Розлити по формочках.

                                                        Випікати при 180°C 20–25 хвилин.

                                                        Кекси з бананом і яблуком без цукру 

                                                        Інгредієнти:

                                                        • банани – 2 стиглі;
                                                          • яблуко – 1 шт;
                                                            • яйце – 1 шт (можна замінити 1 ст. ложкою лляного насіння + 3 ст. ложки води);
                                                              • вівсяне або пшеничне борошно – 1 склянка;
                                                                • розпушувач – 1 ч. ложка;
                                                                  • кориця – за бажанням.

                                                                    Приготування:

                                                                    Розім'яти банани, натерти яблуко, додати яйце або заміну.

                                                                    Всипати борошно, розпушувач, корицю.

                                                                    Перемішати і розкласти по формочках.

                                                                    Випікати при 180°C 20–25 хв.

                                                                    Нагадаємо

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