Швидко, смачно, корисно: прості рецепти кексів на будь–який смак та гаманець

Кекси - універсальна страва, яка смакуватиме до різних напоїв, для посиденьок у колі близьких, для швидкого перекусу чи поживного десерту. Ці порційні вироби з тіста можуть бути як солодкими, так і солоними, з різними начинками або без них. УНН вирішив зібрати декілька смачних рецептів кексів, які можна використовувати для урізноманітнення раціону.

Кекси з полуницею

Інгредієнти:

вершкове масло - 100 грамів;

яйця - 2 шт.;

борошно - 220 грамів;

розпушувач - 1 чайна ложка ;

ванілін;

молоко або йогурт - 120 мл;

полуниця - 125 грамів.

Приготування:

Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної піни.

Вливаємо молоко або йогурт, ретельно перемішуємо до однорідності.

Додаємо розм’якшене вершкове масло, знову перемішуємо.

Поступово всипаємо борошно разом із розпушувачем і замішуємо гладке тісто.

Нарізаємо полуницю шматочками та обережно вводимо її в тісто, перемішуючи лише кілька разів, аби зберегти форму ягід.

Розкладаємо готове тісто у форми для випікання.

Відправляємо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин до золотистої скоринки.

Ванільні кекси

Інгредієнти:

кефір – 1 склянка

цукор – 1 склянка;

яйця – 2 шт;

олія рослинна – ½ склянки;

борошно – 2 склянки;

розпушувач – 1 ч. ложка;

ванільний цукор – 1 ч. ложка.

Приготування:

Збити яйця з цукром до пишності.

Додати кефір, олію, ванільний цукор, перемішати.

Додати борошно з розпушувачем та замісити тісто.

Вилити у форми.

Випікати при 180°C 30–40 хвилин.

Шоколадні кекси

Інгредієнти (на 1 порцію):

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ст. ложки;

какао – 2 ст. ложки;

молоко – 2 ст. ложки;

олія – 2 ст. ложки;

борошно – 4 ст. ложки;

розпушувач – ½ ч. ложки.

Приготування:

У формі змішати всі інгредієнти до однорідності.

Поставити у мікрохвильовку на 2–3 хвилини при максимальній потужності.

Подавати зі згущеним молоком, джемом, йогуртом чи на власний смак.

Бананові кекси

Інгредієнти:

банани – 2 шт.;

яйце – 1 шт.;

цукор – ½ склянки;

олія – ⅓ склянки;

борошно – 1 склянка;

розпушувач – 1 ч. ложка.

Приготування:

Подрібнити банани виделкою.

Додати яйце, цукор, олію, перемішати.

Всипати борошно з розпушувачем, – замісити тісто.

Розлити по формочках.

Випікати при 180°C 20–25 хвилин.

Кекси з бананом і яблуком без цукру

Інгредієнти:

банани – 2 стиглі;

яблуко – 1 шт;

яйце – 1 шт (можна замінити 1 ст. ложкою лляного насіння + 3 ст. ложки води);

вівсяне або пшеничне борошно – 1 склянка;

розпушувач – 1 ч. ложка;

кориця – за бажанням.

Приготування:

Розім'яти банани, натерти яблуко, додати яйце або заміну.

Всипати борошно, розпушувач, корицю.

Перемішати і розкласти по формочках.

Випікати при 180°C 20–25 хв.

Нагадаємо

У Міноборони планують оновити каталог продуктів для урізноманітнення. У раціон ЗСУ додадуть, зокрема, кекси, халву та зефір.