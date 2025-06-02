Быстро, вкусно, полезно: простые рецепты кексов на любой вкус и кошелек

Кексы - универсальное блюдо, которое будет смаковать к разным напиткам, для посиделок в кругу близких, для быстрого перекуса или питательного десерта. Эти порционные изделия из теста могут быть как сладкими, так и солеными, с разными начинками или без них. УНН решил собрать несколько вкусных рецептов кексов, которые можно использовать для разнообразия рациона.

Кексы с клубникой

Ингредиенты:

сливочное масло - 100 граммов;

яйца - 2 шт.;

мука - 220 граммов;

разрыхлитель - 1 чайная ложка;

ванилин;

молоко или йогурт - 120 мл;

клубника - 125 граммов.

Приготовление:

Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной пены.

Вливаем молоко или йогурт, тщательно перемешиваем до однородности.

Добавляем размягченное сливочное масло, снова перемешиваем.

Постепенно всыпаем муку вместе с разрыхлителем и замешиваем гладкое тесто.

Нарезаем клубнику кусочками и осторожно вводим ее в тесто, перемешивая лишь несколько раз, чтобы сохранить форму ягод.

Раскладываем готовое тесто в формы для выпечки.

Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 25 минут до золотистой корочки.

Ванильные кексы

Ингредиенты:

кефир – 1 стакан

сахар – 1 стакан;

яйца – 2 шт;

масло растительное – ½ стакана;

мука – 2 стакана;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

ванильный сахар – 1 ч. ложка.

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром до пышности.

Добавить кефир, масло, ванильный сахар, перемешать.

Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.

Вылить в формы.

Выпекать при 180°C 30–40 минут.

Шоколадные кексы

Ингредиенты (на 1 порцию):

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. ложки;

какао – 2 ст. ложки;

молоко – 2 ст. ложки;

масло – 2 ст. ложки;

мука – 4 ст. ложки;

разрыхлитель – ½ ч. ложки.

Приготовление:

В форме смешать все ингредиенты до однородности.

Поставить в микроволновку на 2–3 минуты при максимальной мощности.

Подавать со сгущенным молоком, джемом, йогуртом или по собственному вкусу.

Банановые кексы

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

сахар – ½ стакана;

масло – ⅓ стакана;

мука – 1 стакан;

разрыхлитель – 1 ч. ложка.

Приготовление:

Измельчить бананы вилкой.

Добавить яйцо, сахар, масло, перемешать.

Всыпать муку с разрыхлителем, – замесить тесто.

Разлить по формочкам.

Выпекать при 180°C 20–25 минут.

Кексы с бананом и яблоком без сахара

Ингредиенты:

бананы – 2 спелые;

яблоко – 1 шт;

яйцо – 1 шт (можно заменить 1 ст. ложкой льняного семени + 3 ст. ложки воды);

овсяная или пшеничная мука – 1 стакан;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

корица – по желанию.

Приготовление:

Размять бананы, натереть яблоко, добавить яйцо или замену.

Всыпать муку, разрыхлитель, корицу.

Перемешать и разложить по формочкам.

Выпекать при 180°C 20–25 мин.

Напомним

В Минобороны планируют обновить каталог продуктов для разнообразия. В рацион ВСУ добавят, в частности, кексы, халву и зефир.