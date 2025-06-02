Быстро, вкусно, полезно: простые рецепты кексов на любой вкус и кошелек
Киев • УНН
В статье приведены рецепты трех видов кексов: с клубникой, ванильные и шоколадные. Указаны ингредиенты и пошаговый процесс приготовления каждого вида кексов.
Кексы - универсальное блюдо, которое будет смаковать к разным напиткам, для посиделок в кругу близких, для быстрого перекуса или питательного десерта. Эти порционные изделия из теста могут быть как сладкими, так и солеными, с разными начинками или без них. УНН решил собрать несколько вкусных рецептов кексов, которые можно использовать для разнообразия рациона.
Кексы с клубникой
Ингредиенты:
- сливочное масло - 100 граммов;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 220 граммов;
- разрыхлитель - 1 чайная ложка;
- ванилин;
- молоко или йогурт - 120 мл;
- клубника - 125 граммов.
Приготовление:
Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной пены.
Вливаем молоко или йогурт, тщательно перемешиваем до однородности.
Добавляем размягченное сливочное масло, снова перемешиваем.
Постепенно всыпаем муку вместе с разрыхлителем и замешиваем гладкое тесто.
Нарезаем клубнику кусочками и осторожно вводим ее в тесто, перемешивая лишь несколько раз, чтобы сохранить форму ягод.
Раскладываем готовое тесто в формы для выпечки.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 25 минут до золотистой корочки.
Ванильные кексы
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан
- сахар – 1 стакан;
- яйца – 2 шт;
- масло растительное – ½ стакана;
- мука – 2 стакана;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- ванильный сахар – 1 ч. ложка.
Приготовление:
Взбить яйца с сахаром до пышности.
Добавить кефир, масло, ванильный сахар, перемешать.
Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.
Вылить в формы.
Выпекать при 180°C 30–40 минут.
Шоколадные кексы
Ингредиенты (на 1 порцию):
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2 ст. ложки;
- какао – 2 ст. ложки;
- молоко – 2 ст. ложки;
- масло – 2 ст. ложки;
- мука – 4 ст. ложки;
- разрыхлитель – ½ ч. ложки.
Приготовление:
В форме смешать все ингредиенты до однородности.
Поставить в микроволновку на 2–3 минуты при максимальной мощности.
Подавать со сгущенным молоком, джемом, йогуртом или по собственному вкусу.
Банановые кексы
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – ½ стакана;
- масло – ⅓ стакана;
- мука – 1 стакан;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка.
Приготовление:
Измельчить бананы вилкой.
Добавить яйцо, сахар, масло, перемешать.
Всыпать муку с разрыхлителем, – замесить тесто.
Разлить по формочкам.
Выпекать при 180°C 20–25 минут.
Кексы с бананом и яблоком без сахара
Ингредиенты:
- бананы – 2 спелые;
- яблоко – 1 шт;
- яйцо – 1 шт (можно заменить 1 ст. ложкой льняного семени + 3 ст. ложки воды);
- овсяная или пшеничная мука – 1 стакан;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- корица – по желанию.
Приготовление:
Размять бананы, натереть яблоко, добавить яйцо или замену.
Всыпать муку, разрыхлитель, корицу.
Перемешать и разложить по формочкам.
Выпекать при 180°C 20–25 мин.
Напомним
В Минобороны планируют обновить каталог продуктов для разнообразия. В рацион ВСУ добавят, в частности, кексы, халву и зефир.