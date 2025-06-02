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Быстро, вкусно, полезно: простые рецепты кексов на любой вкус и кошелек

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В статье приведены рецепты трех видов кексов: с клубникой, ванильные и шоколадные. Указаны ингредиенты и пошаговый процесс приготовления каждого вида кексов.

Быстро, вкусно, полезно: простые рецепты кексов на любой вкус и кошелек

Кексы - универсальное блюдо, которое будет смаковать к разным напиткам, для посиделок в кругу близких, для быстрого перекуса или питательного десерта. Эти порционные изделия из теста могут быть как сладкими, так и солеными, с разными начинками или без них. УНН решил собрать несколько вкусных рецептов кексов, которые можно использовать для разнообразия рациона. 

Кексы с клубникой

Ингредиенты:

  • сливочное масло - 100 граммов;
    • яйца - 2 шт.;
      • мука - 220 граммов;
        • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
          • ванилин;
            • молоко или йогурт - 120 мл;
              • клубника - 125 граммов. 

                Приготовление:

                Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной пены.

                Вливаем молоко или йогурт, тщательно перемешиваем до однородности.

                Добавляем размягченное сливочное масло, снова перемешиваем.

                Постепенно всыпаем муку вместе с разрыхлителем и замешиваем гладкое тесто.

                Нарезаем клубнику кусочками и осторожно вводим ее в тесто, перемешивая лишь несколько раз, чтобы сохранить форму ягод.

                Раскладываем готовое тесто в формы для выпечки.

                Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно 25 минут до золотистой корочки.

                Ванильные кексы

                Ингредиенты:

                • кефир – 1 стакан
                  • сахар – 1 стакан;
                    • яйца – 2 шт;
                      • масло растительное – ½ стакана;
                        • мука – 2 стакана;
                          • разрыхлитель – 1 ч. ложка;
                            • ванильный сахар – 1 ч. ложка.

                              Приготовление:

                              Взбить яйца с сахаром до пышности.

                              Добавить кефир, масло, ванильный сахар, перемешать.

                              Добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто.

                              Вылить в формы.

                              Выпекать при 180°C 30–40 минут.

                              Шоколадные кексы

                              Ингредиенты (на 1 порцию):

                              • яйцо – 1 шт.;
                                • сахар – 2 ст. ложки;
                                  • какао – 2 ст. ложки;
                                    • молоко – 2 ст. ложки;
                                      • масло – 2 ст. ложки;
                                        • мука – 4 ст. ложки;
                                          • разрыхлитель – ½ ч. ложки.

                                            Приготовление:

                                            В форме смешать все ингредиенты до однородности.

                                            Поставить в микроволновку на 2–3 минуты при максимальной мощности.

                                            Подавать со сгущенным молоком, джемом, йогуртом или по собственному вкусу. 

                                            Банановые кексы

                                            Ингредиенты:

                                            • бананы – 2 шт.;
                                              • яйцо – 1 шт.;
                                                • сахар – ½ стакана;
                                                  • масло – ⅓ стакана;
                                                    • мука – 1 стакан;
                                                      • разрыхлитель – 1 ч. ложка.

                                                        Приготовление:

                                                        Измельчить бананы вилкой.

                                                        Добавить яйцо, сахар, масло, перемешать.

                                                        Всыпать муку с разрыхлителем, – замесить тесто.

                                                        Разлить по формочкам.

                                                        Выпекать при 180°C 20–25 минут.

                                                        Кексы с бананом и яблоком без сахара 

                                                        Ингредиенты:

                                                        • бананы – 2 спелые;
                                                          • яблоко – 1 шт;
                                                            • яйцо – 1 шт (можно заменить 1 ст. ложкой льняного семени + 3 ст. ложки воды);
                                                              • овсяная или пшеничная мука – 1 стакан;
                                                                • разрыхлитель – 1 ч. ложка;
                                                                  • корица – по желанию.

                                                                    Приготовление:

                                                                    Размять бананы, натереть яблоко, добавить яйцо или замену.

                                                                    Всыпать муку, разрыхлитель, корицу.

                                                                    Перемешать и разложить по формочкам.

                                                                    Выпекать при 180°C 20–25 мин.

                                                                    Напомним

                                                                    В Минобороны планируют обновить каталог продуктов для разнообразия. В рацион ВСУ добавят, в частности, кексы, халву и зефир. 

                                                                    Яна Соколовская

                                                                    Яна Соколовская

                                                                    Кулинар
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