александр лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить «гарантом безопасности» и вместе полететь на переговоры в Москву, передаёт УНН.

Я даже больше скажу, вот впервые через вас ему... Вот Путин как-то говорил — ну, конечно, жестокое требование: «Хочет Зеленский — пусть приезжает в Москву». Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоём, я как гарант его безопасности и прочее, я мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить. Не согласится — пусть тогда воюет, пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война продолжается, её нужно остановить, и мы могли бы договориться — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор заявил, что именно он, Путин и Зеленский определят, каким будет будущее Беларуси, России и Украины.

Мы три славянских народа. Наше главное будет... ну, я не возражаю вам, вы мощные, вы хотите влиять. Структура будущей безопасности в Европе, как вы сказали, во многом зависит от Франции больше, чем от Беларуси. Но здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически сейчас будут решать, как жить дальше — добавил Лукашенко.

Контекст

Российский диктатор Владимир Путин и его окружение неоднократно заявляли, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в Москву.

В сентябре Зеленский во время визита в Нью-Йорк на выкрики российских репортёров, когда украинский Президент собирается в Москву, ответил: «На ракете, б*я».

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