Европейские лидеры должны принять приглашение в москву для участия в переговорах о прекращении войны рф против Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву, передает УНН.

Детали

Отклонить приглашение в москву было бы абсолютно неправильным сигналом. Нам нужно говорить - только тот, кто говорит, может в конечном итоге достичь результатов - сказал Писториус.

Он подчеркнул, что важным является не само приглашение в москву, а конкретные результаты переговоров, в частности прекращение огня в Украине.

Если уж говорить, должно быть четко понятно, что прекращение огня также является частью этого, а не так, что продолжают стрелять и одновременно делать вид, будто где-то хотят вести переговоры. Но чтобы прощупать и оценить это, нужно говорить друг с другом - добавил Писториус.

Дополнение

По итогам саммита АТЭС в Китае российский диктатор владимир путин заявил, что россия предложила представителям Европейского союза приехать в москву, чтобы выяснить их позицию с целью продолжения диалога по урегулированию ситуации в Украине.

Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в москву, чтобы определить их позицию. После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине - сказал путин.

Он также добавил, что россию беспокоят формы, в которых Европа хочет оказывать помощь Украине.

Вот сейчас говорят о присоединении Украины к Европейскому союзу в полном формате. Но возможное военное сотрудничество в любой форме - это, конечно, проблема, на которую мы должны обратить особое внимание. Мы постоянно повторяем одно и то же: для нас неприемлемо введение любых иностранных войск на территорию Украины - добавил путин.

Напомним

российский диктатор владимир путин снова заявил о "заинтересованности" в прекращении войны, однако Украина и Европа в этом якобы "не заинтересованы".