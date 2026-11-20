Європейські лідери повинні прийняти запрошення до москви для участі в переговорах щодо припинення війни рф проти України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Варшави, передає УНН.

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Відхилити запрошення до москви було б абсолютно хибним сигналом. Нам потрібно говорити - лише той, хто говорить, може зрештою дійти результатів - сказав Пісторіус.

Він наголосив, що є важливим не саме запрошення до москви, а конкретні результати переговорів, зокрема припинення вогню в Україні.

Якщо вже говорити, має бути чітко зрозуміло, що припинення вогню також є частиною цього, а не так, що продовжують стріляти і водночас удавати, ніби десь хочуть вести переговори. Але щоб це промацати й оцінити, потрібно говорити одне з одним - додав Пісторіус.

Доповнення

За підсумками саміту АТЕС у Китаї, російський диктатор володимир путін заявив, що росія запропонувала представникам Євросоюзу приїхати до москви, щоб з’ясувати їхню позицію з метою продовження діалогу щодо врегулювання ситуації в Україні.

Нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на ці переговори. І тому ми через дипломатичні канали запропонували європейцям приїхати до москви, щоб визначити їхню позицію. Після цього ми вирішимо, в якому форматі будемо продовжувати діалог щодо України - сказав путін.

Він також додав, що росію турбують форми, в яких Європа хоче надавати допомогу Україні.

Ось зараз говорять про приєднання України до Євросоюзу в повному форматі. Але можливе військове співробітництво в будь-якій формі - це, звичайно, проблема, на яку ми маємо звернути особливу увагу. Ми постійно повторюємо одне й те саме: для нас є неприйнятним введення будь-яких іноземних військ на територію України - додав путін.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін знову заявив про "зацікавленість" у припиненні війни, однак Україна і Європа в цьому нібито "не зацікавлені".