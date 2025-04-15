Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відмовився від громадянств Великої Британії та Ірландії. Він зробив це до присяги, щоб уникнути звинувачень у несплаті податків.
Уряд Канади запровадити 25% мито на американські автомобілі, що не відповідають вимогам USMCA. Також Оттава стимулюватиме внутрішнє виробництво та залучення інвестицій в автопром.
Прем'єр Канади заявив, що приєднання до розміщення контингенту в Україні залежить від обставин.
Марк Карні заявив, що тарифи Трампа шкодять економіці США та світу. Канада готова захистити себе, знижуючи торговельні бар'єри та налагоджуючи зв'язки з іншими країнами.
Лідери Канади та Мексики обговорили спільний план дій проти торговельних обмежень, запроваджених США. Карні заявив про намір боротися з несправедливими діями.
Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.
Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.
Лідери Канади та Мексики обговорили посилення торгівлі та інвестицій на тлі загрози з боку США. Обидві країни прагнуть зберегти економічну стабільність в умовах можливих митних обмежень.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Олаф Шольц висловив солідарність з Канадою, засудивши мита Трампа та ідею зробити Канаду 51-м штатом США. Він підкреслив підтримку Німеччини незалежності Канади.
Дональд Трамп може обіймати посаду президента США до 2037 року, використовуючи лазівку в 22-й поправці Конституції. Для цього йому потрібно стати віцепрезидентом, а президент має піти у відставку.
Дональд Трамп повідомив про продуктивний дзвінок з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Вони домовилися зустрітися після виборів для обговорення питань бізнесу та політики.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна незабаром зробить крок у відповідь на нові мита США на імпортні авто. Він назвав дії Трампа "прямим нападом".
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення позачергових виборів 28 квітня. Причиною стали торговельні дії Трампа та необхідність сильного мандату.
Новий прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про проведення виборів 28 квітня після відставки Трюдо. Прихід до влади відбувся на тлі політичних викликів та загроз з боку США.
Канада прагне до тіснішої співпраці з ЄС в оборонній промисловості. Це відбувається на тлі посилення тиску з боку США та побоювань щодо економічного примусу.
Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.
Прем'єр-міністр Канади запросив Володимира Зеленського на саміт G7.
Еммануель Макрон заявив про відданість Франції та Канади досягненню миру в Україні. Обидві країни вимагатимуть від росії чітких зобов'язань.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Лідери країн підтвердили підтримку України та важливість зміцнення трансатлантичних зв'язків.
Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.
Президент України Зеленський провів розмову з новим прем'єром Канади Карні щодо припинення вогню. Канада підтримує мирні ініціативи та посилить контроль за санкціями проти рф.
Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.
Андрій Єрмак провів відеозустріч з радниками країн Північної Європи та Балтії. Обговорили результати переговорів у Джидді та гарантії безпеки для України.
Андрій Єрмак обговорив з Наталі Друен ситуацію на полі бою та підготовку розмови Зеленського з Карні. Сторони домовилися координувати зусилля у G7 для підтримки України.
14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.
Марк Карні складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Він перейме кермо влади від Джастіна Трюдо після перемоги на виборах лідера Ліберальної партії.
Марк Карні звинуватив американську адміністрацію у спробах захопити ресурси країни. Новообраний лідер Ліберальної партії пообіцяв зберегти мита на американські товари.
Марк Карні, новообраний лідер Ліберальної партії Канади, заявив про збереження мит на американські товари. Він критикує політику Трампа та обіцяє захищати канадські інтереси у торговельній суперечці.
Марк Карні обраний новим лідером Ліберальної партії Канади, набравши 85,9% голосів. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра та стане першим главою уряду без значного політичного досвіду.