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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22441 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144380 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194270 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77081 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Марк Карні

Канадський економіст та політик (народився 1965 року)
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Прем'єр Канади Карні відмовився від інших громадянств на тлі критики щодо несплати податків

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відмовився від громадянств Великої Британії та Ірландії. Він зробив це до присяги, щоб уникнути звинувачень у несплаті податків.

Політика • 14 квітня, 22:17 • 2532 перегляди

Канада введе мито на авто з США у відповідь на дії Трампа

Уряд Канади запровадити 25% мито на американські автомобілі, що не відповідають вимогам USMCA. Також Оттава стимулюватиме внутрішнє виробництво та залучення інвестицій в автопром.

Новини Світу • 9 квітня, 00:48 • 6433 перегляди

Карні про приєднання Канади до миротворчого контингенту в Україні: це залежить від обставин

Прем'єр Канади заявив, що приєднання до розміщення контингенту в Україні залежить від обставин.

Війна • 8 квітня, 09:28 • 9737 перегляди

Прем'єр Канади: політика Трампа веде США до рецесії та самосаботажу

Марк Карні заявив, що тарифи Трампа шкодять економіці США та світу. Канада готова захистити себе, знижуючи торговельні бар'єри та налагоджуючи зв'язки з іншими країнами.

Економіка • 7 квітня, 18:33 • 10110 перегляди

Канада і Мексика узгоджують дії на тлі "митної війни" з боку США

Лідери Канади та Мексики обговорили спільний план дій проти торговельних обмежень, запроваджених США. Карні заявив про намір боротися з несправедливими діями.

Новини Світу • 3 квітня, 13:39 • 9333 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

Нові імпортні мита США викликали хвилю критики від торговельних партнерів. Лідери країн та бізнес заявили про негативні наслідки для світової економіки.

Новини Світу • 3 квітня, 02:56 • 69394 перегляди

Напруженість між країнами зростає: деякі канадці продають будинки в США

Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.

Новини Світу • 2 квітня, 11:36 • 26304 перегляди

Канада і Мексика обговорили відповідь на можливі мита США

Лідери Канади та Мексики обговорили посилення торгівлі та інвестицій на тлі загрози з боку США. Обидві країни прагнуть зберегти економічну стабільність в умовах можливих митних обмежень.

Новини Світу • 1 квітня, 22:12 • 8097 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743286 перегляди

Шольц засудив нападки Трампа і підтримав Канаду

Олаф Шольц висловив солідарність з Канадою, засудивши мита Трампа та ідею зробити Канаду 51-м штатом США. Він підкреслив підтримку Німеччини незалежності Канади.

Політика • 31 березня, 02:48 • 15962 перегляди

Трамп може бути президентом США до 2037 року: знайдено лазівку в Конституції - Daily Mail

Дональд Трамп може обіймати посаду президента США до 2037 року, використовуючи лазівку в 22-й поправці Конституції. Для цього йому потрібно стати віцепрезидентом, а президент має піти у відставку.

Політика • 30 березня, 12:45 • 55154 перегляди

Трамп і прем'єр Канади домовилися про зустріч після виборів

Дональд Трамп повідомив про продуктивний дзвінок з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Вони домовилися зустрітися після виборів для обговорення питань бізнесу та політики.

Політика • 28 березня, 18:34 • 32821 перегляди

Нові мита США на імпорт авто: з'явилась реакція Канади

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна незабаром зробить крок у відповідь на нові мита США на імпортні авто. Він назвав дії Трампа "прямим нападом".

Економіка • 27 березня, 04:48 • 43743 перегляди

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення позачергових виборів 28 квітня. Причиною стали торговельні дії Трампа та необхідність сильного мандату.

Новини Світу • 23 березня, 17:43 • 118615 перегляди

Канада йде на позачергові вибори. Їх, ймовірно, проведуть 28 квітня

Новий прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про проведення виборів 28 квітня після відставки Трюдо. Прихід до влади відбувся на тлі політичних викликів та загроз з боку США.

Політика • 20 березня, 13:52 • 10168 перегляди

Канада шукає оборонний альянс з Європою через погрози з боку США

Канада прагне до тіснішої співпраці з ЄС в оборонній промисловості. Це відбувається на тлі посилення тиску з боку США та побоювань щодо економічного примусу.

Новини Світу • 20 березня, 12:25 • 9875 перегляди

Канада домовляється з ЄС про приєднання до оборонного проєкту для виробництва зброї - NYT

Канада веде переговори з ЄС про участь у проєкті з розширення військової промисловості. Це дозволить їй виробляти європейську зброю на своїх підприємствах та зменшити залежність від США.

Політика • 20 березня, 07:48 • 20149 перегляди

Зеленський отримав запрошення на саміт G7 від прем'єра Канади

Прем'єр-міністр Канади запросив Володимира Зеленського на саміт G7.

Політика • 17 березня, 15:25 • 56843 перегляди

Франція і Канада віддані досягненню тривалого миру в Україні та забезпеченню надійних гарантій - Макрон

Еммануель Макрон заявив про відданість Франції та Канади досягненню миру в Україні. Обидві країни вимагатимуть від росії чітких зобов'язань.

Політика • 17 березня, 11:53 • 68650 перегляди

Новий прем'єр Канади у першому турі за кордон зустрівся з Макроном: підтвердили підтримку України, Париж хоче від рф "чітких зобов'язань"

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Лідери країн підтвердили підтримку України та важливість зміцнення трансатлантичних зв'язків.

Політика • 17 березня, 11:43 • 47957 перегляди

Макрон: дозвіл росії для розміщення військ в Україні не потрібен

Франція, Велика Британія та інші країни можуть розмістити кількатисячні військові контингенти в Україні для гарантій безпеки після припинення вогню, навіть без згоди росії.

Війна • 17 березня, 08:00 • 84583 перегляди

Зеленський вперше провів розмову з новим прем'єром Канади: що відомо

Президент України Зеленський провів розмову з новим прем'єром Канади Карні щодо припинення вогню. Канада підтримує мирні ініціативи та посилить контроль за санкціями проти рф.

Політика • 16 березня, 08:59 • 51815 перегляди

Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США

Прем'єр-міністр Канади доручив переглянути контракт на закупівлю F-35 через зміну геополітичної ситуації та напружені відносини із США. Lockheed Martin ухилилася від коментарів.

Новини Світу • 16 березня, 06:30 • 26189 перегляди

Єрмак поговорив з радниками з питань нацбезпеки Північної Європи та Балтії. Йшлося про переговори у Джидді

Андрій Єрмак провів відеозустріч з радниками країн Північної Європи та Балтії. Обговорили результати переговорів у Джидді та гарантії безпеки для України.

Війна • 14 березня, 18:57 • 21197 перегляди

Єрмак і радниця прем'єра Канади обговорили підготовку до телефонної розмови між Зеленським і Карні

Андрій Єрмак обговорив з Наталі Друен ситуацію на полі бою та підготовку розмови Зеленського з Карні. Сторони домовилися координувати зусилля у G7 для підтримки України.

Політика • 14 березня, 17:23 • 15603 перегляди

У Канаді склав присягу новий премʼєр Марк Карні

14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.

Новини Світу • 14 березня, 16:49 • 16564 перегляди

Марк Карні 14 березня складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади: подробиці

Марк Карні складе присягу як 24-й прем’єр-міністр Канади. Він перейме кермо влади від Джастіна Трюдо після перемоги на виборах лідера Ліберальної партії.

Політика • 13 березня, 01:47 • 13706 перегляди

Канада ніколи не буде частиною Америки - майбутній прем'єр країни

Марк Карні звинуватив американську адміністрацію у спробах захопити ресурси країни. Новообраний лідер Ліберальної партії пообіцяв зберегти мита на американські товари.

Економіка • 10 березня, 06:57 • 16622 перегляди

«Доки американці не виявлять до нас поваги»: майбутній прем’єр Канади - про терміни дії мит для США

Марк Карні, новообраний лідер Ліберальної партії Канади, заявив про збереження мит на американські товари. Він критикує політику Трампа та обіцяє захищати канадські інтереси у торговельній суперечці.

Економіка • 10 березня, 02:39 • 112606 перегляди

Новим прем'єр-міністром Канади стане Марк Карні: що про нього відомо

Марк Карні обраний новим лідером Ліберальної партії Канади, набравши 85,9% голосів. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра та стане першим главою уряду без значного політичного досвіду.

Новини Світу • 9 березня, 23:19 • 26511 перегляди