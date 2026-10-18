На військовій базі Канади спалахнула масштабна пожежа, є загиблі
Київ • УНН
На базі CFB Wainwright в Альберті сталася пожежа, є загиблі та поранені. Причину інциденту й кількість жертв встановлюють військові та поліція.
Внаслідок серйозного інциденту, який спричинив пожежу на одній із найбільш завантажених військових баз Канади в провінції Альберта, є загиблі та поранені. Про це повідомив міністр оборони Канади Девід Макгінті, передає УНН із посиланням на Reuters.
"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок інциденту" на базі Збройних сил Канади "Вейнрайт" (CFB Wainwright) є загиблі та постраждалі, — заявив Макгінті журналістам в Оттаві.
Він не уточнив кількість загиблих чи поранених, а також не назвав причину цієї "трагічної" події на базі, розташованій у східно-центральній частині провінції, приблизно за 210 км (130 миль) на схід від Едмонтона.
За його словами, станом на вечір суботи на базі все ще вирувала масштабна пожежа. "Не пригадую нічого подібного за останній час", — додав він.
Макгінті зазначив, що розслідуванням інциденту займаються канадські військові спільно з Королівською канадською кінною поліцією.
Додамо
Прем'єр-міністр Марк Карні повідомив у соціальних мережах, що федеральний уряд "тісно співпрацює з урядом Альберти та місцевою владою".
Згідно з даними перепису населення, станом на 2021 рік на базі "Вейнрайт" перебувало 1310 військовослужбовців і цивільних працівників. Містечко Вейнрайт із населенням близько 6600 осіб розташоване безпосередньо на північ від бази.
Муніципалітет повідомив у соціальних мережах, що вогонь перекинувся через огорожу бази на прилеглу територію, проте наказів про евакуацію поки що не надходило.
Генерал Дженні Каріньян, начальник штабу оборони Канади, написала в соціальних мережах, що Збройні сили Канади активно взаємодіють із федеральними, провінційними та місцевими органами влади.
"Нашим пріоритетом залишається безпека та благополуччя наших військовослужбовців, їхніх родин і громад, у яких вони живуть", — зазначила вона.