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На военной базе Канады вспыхнул масштабный пожар, есть погибшие

Киев • УНН

 • 5136 просмотра

На базе CFB Wainwright в Альберте произошёл пожар, есть погибшие и раненые. Причину инцидента и количество жертв устанавливают\r\nвоенные и полиция.

На военной базе Канады вспыхнул масштабный пожар, есть погибшие
Sean McClune/CTV News Edmonton

В результате серьезного инцидента, вызвавшего пожар на одной из самых загруженных военных баз Канады в провинции Альберта, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил министр обороны Канады Дэвид Макгинти, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"С глубокой скорбью сообщаю, что в результате инцидента" на базе Вооруженных сил Канады "Вэйнрайт" (CFB Wainwright) есть погибшие и пострадавшие, — заявил Макгинти журналистам в Оттаве.

Он не уточнил количество погибших или раненых, а также не назвал причину этого "трагического" события на базе, расположенной в восточно-центральной части провинции, примерно в 210 км (130 милях) к востоку от Эдмонтона.

По его словам, по состоянию на вечер субботы на базе все еще бушевал масштабный пожар. "Не припомню ничего подобного за последнее время", — добавил он.

Макгинти отметил, что расследованием инцидента занимаются канадские военные совместно с Королевской канадской конной полицией.

Добавим

Премьер-министр Марк Карни сообщил в социальных сетях, что федеральное правительство "тесно сотрудничает с правительством Альберты и местными властями".

Согласно данным переписи населения, по состоянию на 2021 год на базе "Вэйнрайт" находились 1310 военнослужащих и гражданских работников. Городок Вэйнрайт с населением около 6600 человек расположен непосредственно к северу от базы.

Муниципалитет сообщил в социальных сетях, что огонь перекинулся через ограждение базы на прилегающую территорию, однако распоряжений об эвакуации пока не поступало.

Генерал Дженни Кариньян, начальник штаба обороны Канады, написала в социальных сетях, что Вооруженные силы Канады активно взаимодействуют с федеральными, провинциальными и местными органами власти.

"Нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших военнослужащих, их семей и общин, в которых они живут", — отметила она.

Антонина Туманова

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