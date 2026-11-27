После переговоров в Брюсселе 26–27 ноября страны ЕС не согласовали предоставление Украине дополнительного кредита объемом до €45 млрд на 2027 год. Предложение поддержали 24 из 27 стран. Против выступили Венгрия, Словакия и Чехия. Решение пришлось отложить до следующего саммита, который пройдет в декабре.

Речь идет о средствах, которые должны помочь покрыть часть прогнозируемого дефицита финансирования Украины в следующем году, а это около €70 млрд. Еврокомиссия предлагает привлечь €45 млрд за счет заимствований на рынках, а гарантией по кредиту должен стать бюджет ЕС. Согласно плану, из этой суммы до €25 млрд направят на военную помощь, еще до €20 млрд — на бюджетную поддержку.

О том, насколько критичной для украинской экономики может стать задержка европейской помощи, рассказал в комментарии УНН Богдан Данилишин, бывший министр экономики Украины.

Сколько денег Украине может предоставить ЕС

В этом месяце ЕС уже согласовал для Украины заем на следующий год объемом до €45 млрд. Из этой суммы €13,3 млрд предусмотрели на бюджетные нужды, а еще €31,7 млрд направят на оборону.

Однако из-за больших финансовых расходов Еврокомиссия предлагает предоставить Украине дополнительно еще €45 млрд. Из них €20 млрд пойдут на поддержку бюджета, а €25 млрд — на оборону. Поскольку на саммите 26–27 ноября лидеры ЕС не смогли договориться о новом займе, к этому вопросу планируют вернуться 17–18 декабря.

Богдан Данилишин, бывший министр экономики Украины, считает это дополнительное финансирование критически важным для выполнения государственных обязательств.

Дополнительные €45 млрд критически важны для выполнения бюджетных и оборонных обязательств Украины. Для финансирования украинского бюджета особенно важна гражданская часть нового пакета — до €20 млрд. По оценке Минфина от 10 ноября, в 2027 году Украине необходимо 52,6 млрд долларов внешнего бюджетного финансирования. На тот момент 32,6 млрд долларов еще требовали подтвержденных источников. Согласно базовому сценарию, после действующего займа остается еще примерно €27 млрд потребности в бюджетной поддержке. Дополнительные €20 млрд покрыли бы около трех четвертей этого разрыва — подчеркнул он.

Отметим, что, по оценке Еврокомиссии, после учета действующего займа общие бюджетные и оборонные потребности Украины составляют около €70 млрд. Если новый пакет профинансируют полностью, Украине все равно потребуется привлечь еще примерно €25 млрд.

Украине может не хватить денег уже в первом квартале следующего года

Богдан Данилишин допускает, что нехватка средств в бюджете может возникнуть уже в начале 2027 года. Это будет зависеть от остатка свободных средств на начало года и сроков поступления международной помощи.

Кассовый разрыв возможен уже в первом квартале, особенно если задержатся и другие поступления. Решающее значение будут иметь фактический остаток свободных средств на начало года и даты первых бюджетных траншей по действующим программам. Ранее Совет ЕС определил ориентировочный первый транш макрофинансовой помощи по действующему займу в размере €2 млрд. Если первые выплаты поступят вовремя, они дадут время для согласования дополнительного пакета — отметил он.

Напомним, что 20 ноября украинский бюджет получил €8 млрд по программе Ukraine Facility, однако, по словам Данилишина, определить, на какой срок хватит свободных средств, сложно.

Срок, на который хватит свободного остатка, зависит от расходов до конца декабря и графика поступлений в начале 2027 года. Открытых данных для определения конкретного месяца недостаточно. Внутренние заимствования через ОВГЗ могут временно покрыть часть потребности — отметил Данилишин.

Если международные транши задержатся, правительству придется определить, какие расходы можно перенести. По оценке Данилишина, первыми под угрозой окажутся новые капитальные проекты, некритичные закупки и часть программ развития. А задержка целевого оборонного финансирования также может повлиять на графики оборонных заказов и поставок.

Пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетников будут среди приоритетов. В 2026 году правительство уже определяло такую очередность на случай нехватки средств. В число первоочередных направлений также вошли оборона и обслуживание долга. Если нехватка ликвидности затянется, в Украине могут пересмотреть сроки запланированных повышений зарплат или пенсий. Риск для регулярных выплат возникает только при длительном дефиците средств, когда возможности перенести другие расходы и привлечь временное финансирование исчерпываются - сказал он.

Как задержка помощи повлияет на валютные резервы и инфляцию

Бывший министр экономики отмечает, что по состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли 49,1 млрд долларов. Этого объёма хватало на 4,2 месяца будущего импорта. Однако спикер предупреждает, что задержка международной помощи может замедлить пополнение резервов НБУ.

Задержка бюджетных траншей ослабит пополнение валютных резервов регулятора. При меньшем притоке валюты международные резервы могут снижаться даже без увеличения интервенций Национального банка. Если спрос на валюту вырастет, НБУ может временно увеличить её продажу, чтобы сгладить колебания курса - отметил он.

По его мнению, ослабление гривны повлияет на цены импортного топлива и лекарств. В то же время сокращение государственных расходов может сдерживать спрос и частично компенсировать этот эффект.

Подводя итоги, Данилишин считает, что финансирование Украины на 2027 год необходимо согласовывать отдельно от переговоров о следующем бюджете ЕС.

При необходимости можно использовать усиленное сотрудничество, как в случае с займом на €90 млрд, с распределением финансовых обязательств между участниками. Для изменения действующей финансовой рамки, которая позволит предоставить гарантию из бюджета ЕС, требуется единогласие Совета. Компромисс должен охватывать и участие в займе, и согласие на бюджетную гарантию. Решение о помощи на 2027 год следует принимать по отдельному календарю, независимо от темпа переговоров о семилетнем бюджете ЕС. Уже сейчас важно согласовать даты первых выплат по действующим программам. Параллельно необходимо договариваться о временном финансировании со странами G7 и другими донорами, работать с МВФ и Всемирным банком и своевременно выполнять условия для выплаты уже согласованных траншей - говорится в заявлении Данилишина.

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