В 2027 году планируют завершить строительство основных конструкций станций «Мостицкая» и «Варшавская». Эти планы остаются неизменными. В настоящее время работы на строительных площадках продолжаются, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

В КГГА отметили, что строительство метро на жилой массив Виноградарь является одним из важных инфраструктурных проектов столицы. В настоящее время сооружается первая очередь, которая предусматривает строительство двух станций — «Мостицкая» и «Варшавская».

Одно из приоритетных направлений работ — участок проспекта Европейского Союза. Здесь специалисты завершают перенос инженерных коммуникаций: водопроводных и тепловых сетей, газопроводов, кабельных линий электропередачи и сетей связи. Также обустраивают системы ливневой канализации и водоотведения. На этом участке уже выполнен значительный объем работ. Там, где перенос инженерных сетей завершен, начали восстановление проезжей части и тротуаров. Работы выполняют в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить движение транспорта по проспекту Европейского Союза — говорится в сообщении.

Согласно технико-экономическому обоснованию (ТЭО), проект строительства метро на Виноградарь предусматривает три очереди. Вторая очередь включает сооружение еще одной станции с ответвлением, третья — двух пусковых комплексов: станции метро и электродепо.

Именно все три очереди строительства охватывает обновленный Единый проектный портфель публичных инвестиций города Киева, который планируют реализовывать с 1 января 2027 года. Соответственно, указанный в нем срок реализации проекта до 2035 года касается всего комплекса работ, а не только двух станций первой очереди, которые в настоящее время сооружаются, добавили в КГГА.

В то же время при долгосрочном планировании такого масштабного инфраструктурного проекта необходимо учитывать факторы безопасности и экономические факторы, связанные с полномасштабной войной — говорится в сообщении.

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