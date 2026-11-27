В ночь на 27 ноября российские власти сообщили об атаках беспилотников на Ленинградскую и Тульскую области, а также Краснодарский край, на фоне которых в нескольких городах прогремели взрывы и возникли пожары. Об этом сообщают российские СМИ и местные власти, пишет УНН.

Детали

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о якобы сбитии 45 украинских беспилотников в течение ночи.

В то же время, по информации издания "Бумага", жители Санкт-Петербурга сообщали о взрывах как минимум в 8 районах города. Из-за атаки также временно перекрывали Ладожский мост.

Последствия атаки в Новороссийске

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в Новороссийске в результате атаки беспилотников пострадали 3 человека. В многоквартирном доме выбило окна, а в 2 частных домах возникли пожары.

Власти Тульской области не сообщили о вероятном поражении завода

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что повреждений инфраструктуры в результате атаки беспилотников не зафиксировали.

Однако российское издание ASTRA и украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщают о взрывах в районе Ефремовского завода синтетического каучука.

Это предприятие, по предварительным данным Генерального штаба ВСУ, задействовано в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет комплекса "Искандер".

Масштабы повреждений предприятия пока неизвестны.

В Тульской области РФ прогремели взрывы — под ударом мог оказаться завод, связанный с производством «Искандеров»