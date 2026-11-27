Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикацию американского президента Дональда Трампа, в которой тот назвал владимира путина своим другом, подчеркнув, что такие заявления причиняют боль семьям погибших украинцев. Об этом глава государства заявил в интервью BBC, пишет УНН.

Детали

Журналистка Сара Рэйнсфорд спросила Зеленского о его реакции на совместную фотографию Трампа и путина, которую глава Белого дома опубликовал в социальных сетях с подписью "Мой друг". Снимок был сделан во время недавней встречи американского и российского президентов в Китае.

Конечно, это дело президента США, но это странно. Он (путин – ред.) агрессор и убийца. Он принес фашизм в XXI век. Он не может быть другом. Просто не может быть. Это всё равно что кто-то сказал бы о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг – ответил Зеленский.

Такие заявления причиняют боль украинцам

Президент Украины предположил, что Трамп и путин могут иметь личные отношения, однако подчеркнул, что подобные высказывания американский лидер мог бы оставлять за пределами внимания журналистов

По словам Зеленского, особенно болезненно такие заявления воспринимают украинские семьи, потерявшие своих детей из-за российской агрессии и рассчитывающие на поддержку Соединённых Штатов.

Как мы можем смотреть на убийцу, а США говорят – это хороший друг? Нет, он не друг – подчеркнул президент Украины.

"Для Украины он враг и убийца" — Зеленский отреагировал на слова Трампа о дружбе с путиным