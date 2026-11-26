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Молодой украинец, который совершил самоподжог в центре Варшавы, находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжёлыми ожогами. Польская полиция проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины. Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше, передаёт УНН.

Посольство Украины в Республике Польша получило официальное подтверждение от польской полиции, что мужчина, который 25 ноября совершил самоподжог в центре Варшавы, является гражданином Украины. Ему незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжёлыми ожогами - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что польская полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности возможные мотивы поступка, и проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины.

Консулы Посольства держат дело на особом контроле, оказывают необходимую консульскую помощь и поддерживают связь с родственниками пострадавшего, польскими медиками и правоохранителями - резюмировали дипломаты.

Напомним

В среду, 25 ноября, 22-летний украинец совершил самосожжение в центре Варшавы. Однако его удалось спасти, в настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии одной из больниц польской столицы.