Самосожжение в Варшаве: украинец в критическом состоянии, полиция проверяет — могли ли посторонние повлиять на его действия
Киев • УНН
22-летний украинец после самосожжения в центре Варшавы находится в отделении интенсивной терапии с тяжёлыми ожогами. Полиция проверяет обстоятельства происшествия.
Молодой украинец, который совершил самоподжог в центре Варшавы, находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжёлыми ожогами. Польская полиция проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины. Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше, передаёт УНН.
Посольство Украины в Республике Польша получило официальное подтверждение от польской полиции, что мужчина, который 25 ноября совершил самоподжог в центре Варшавы, является гражданином Украины. Ему незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжёлыми ожогами
В посольстве добавили, что польская полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности возможные мотивы поступка, и проверяет, могли ли посторонние лица быть причастны к происшествию или повлиять на действия мужчины.
Консулы Посольства держат дело на особом контроле, оказывают необходимую консульскую помощь и поддерживают связь с родственниками пострадавшего, польскими медиками и правоохранителями
Напомним
В среду, 25 ноября, 22-летний украинец совершил самосожжение в центре Варшавы. Однако его удалось спасти, в настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии одной из больниц польской столицы.