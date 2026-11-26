Появилась подборка замечательных мест, которые стоит посетить в GTA VІ. В штате Леонида немало уголков, где можно укрыться от насилия и преступности, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Гора Калага

В штате Леонида гора Калага — это самая высокая точка. Наверх ведут велосипедные и пешеходные маршруты, а если вы любите охоту — здесь найдётся достаточно возможностей и для этого.

Зоопарк "Вайлдленд" (Wildland Zoo)

В Вайс-Сити есть зоопарк. Он расположен на острове Ваксман и стал домом для тигров, обезьян, какаду и других животных — это очень милое место для прогулки во время свидания. Также здесь есть собственный оживлённый частный пляж с баром.

Мемориальный остров Салтон

На этом маленьком острове установлена мемориальная скульптура, однако местная тусовка из Вайс-Сити также приходит сюда устроить пикник и искупаться в океане. Отсюда совсем недалеко до острова Веспуччи — можно быстро добраться на гидроцикле, если хотите взглянуть на очень красивые дома (а заодно и угнать роскошные автомобили).

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Маяк Сент-Люсия

Песчаные дюны вокруг государственного парка Ричард-Бербоун больше напоминают побережье Шотландии, чем Флориду: повсюду выброшенные на берег деревья и голые скалы. Это также отличное место, чтобы пополнить свой дневник наблюдений за дикой природой, запечатлев местных морских птиц. На острове Гардин, расположенном неподалёку от побережья, возвышается маяк, названный в честь Люсии; с его вершины открывается один из лучших видов во всей Леониде.

Художественный музей во Фламе

Помните желейных медвежат в воде в центре Вайс-Сити? Они являются частью игрового художественного музея, где также можно увидеть другие инсталляции и скульптуры.

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Остров Далтон

Чтобы добраться до этого удивительно идеального маленького острова, придётся воспользоваться паромной переправой (или позаимствовать вертолёт), но он стоит того, чтобы его посетить. В самом центре острова расположен большой и довольно странный арт-объект. К тому же здесь весело кататься на гольф-каре и раздражать местных жителей в их роскошных многоквартирных домах.

Ночной клуб "Nine1Nine"

По сюжету вы посетите большинство ночных клубов Вайс-Сити — за исключением этого. Это сочетание стриптиз-клуба и бара, которое выглядит значительно солиднее, чем "Delights Cabaret". Загляните туда, чтобы потанцевать в атмосфере, где роскошь граничит с распущенностью.

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