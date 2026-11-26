Режиссёр "Сумерек" (Twilight) Кэтрин Хардвик была настолько удивлена выбором Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда, что "чуть не упала с кровати" — той самой, на которой актёр проходил прослушивание для её фильма о вампирах 2008 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

"Я просто не думала, что они выберут его после "Бэтмена", он такой знаменитый, а им нравится брать неизвестных", — сказала Хардвик в The Kyle Buchanan Show.

"Я чуть не упала с кровати, и это та же кровать, на которой Роб и Кристен проходили первое прослушивание и снимали сцену поцелуя. Это было очень странно. Во время прослушивания он упал с кровати и приземлился на пол, так что это было довольно круто", — сказала она.

Паттинсон играет Эдварда Каллена, столетнего вампира, который влюбляется в Беллу Свон, героиню Кристен Стюарт, в фильме "Сумерки", экранизации романа Стефани Майер. Фильм стал мировым кассовым хитом, породив четыре сиквела и сделав Паттинсона и Стюарт двумя из самых известных молодых звёзд конца 2000-х.

Однако Хардвик не сразу убедилась в его способностях, когда Паттинсон пришёл на прослушивание в "расстёгнутой" рубашке и с "растрёпанной чёлкой".

"На следующий день я посмотрела запись их совместной работы и подумала: "В этом есть химия, та искра, которая нам действительно нужна, это должно развиваться"", — сказала она в подкасте The Big Hit Show в 2022 году.

Говоря о том, что Паттинсон получил роль агента 007, Хардвик похвалила качества, которые отличают его от других актёров. "Он очень эмоциональный, интересный, и в нём происходит много всего", — сказала она. "Он странный и оригинальный. Он не вписывается в рамки. Он не боится говорить безумные вещи, и мне это нравится", — отметила режиссёр.

Хардвик также рассказала историю создания ставшего теперь вирусным рефренса на Джеймсе Бонде в "Сумерках", вдохновлённого появлением Паттинсона на съёмочной площадке.

В фильме Эрик Йорки в исполнении Джастина Чона объявляет, что темой выпускного бала в школе будет Монте-Карло. "Азартные игры, смокинги и Бонд. Джеймс Бонд". Затем камера переключается на Эдварда Каллена в исполнении Паттинсона в солнцезащитных очках.

"Вы, наверное, видели эту сцену в интернете, где мы говорим: "Бонд, Джеймс Бонд", а затем переключаемся на Роба, — сказала Хардвик. — Это была единственная сцена, где я подумала: "Давайте в тот день наденем солнцезащитные очки"".

Она объяснила, что Чон частично импровизировал эту реплику, увидев, как Паттинсон выходит из машины. "Он вышел из машины и выглядел настолько элегантно, что это вдохновило нас на фразу: "Бонд, Джеймс Бонд". Это было круто, — сказала она. — Нам действительно показалось, что он похож на Джеймса Бонда. Думаю, мы увидели будущее".

Дополнение

Сейчас Паттинсон готовится сменить свои вампирские клыки и плащ Готэма на лицензию Бонда на убийство, заменив Дэниела Крейга, который завершил карьеру в роли агента 007 фильмом "Не время умирать" (No Time to Die) в 2021 году.

Паттинсон — седьмой актёр, который сыграет британского шпиона в официальной серии фильмов, после Шона Коннери, Джорджа Лэзенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Крейга.

Его первый фильм в роли агента 007 будет снят режиссёром Дени Вильнёвом. Они вместе работали над "Дюной: Часть 3" (Dune: Part Three). Сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки".

Этот фильм станет первой частью о Джеймсе Бонде, снятой под творческим контролем Amazon MGM Studios после сделки с давними хранителями франшизы Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном, заключённой до 2025 года.

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