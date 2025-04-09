Грегори Микс

Президент Украины Зеленский встретится с лидерами обеих партий в Сенате и Палате представителей США 26 сентября. Будут обсуждаться
вопросы поддержки Украины и ее потребности в противостоянии с Россией.
Администрация Байдена работает над планом расширения полномочий по отправке оружия Украине на $5,9 млрд до конца месяца. Это
позволит продолжить поставки оружия Киеву без действий Конгресса.
Президент Украины встретился с делегацией Конгресса США на полях Генассамблеи ООН. Зеленский рассказал о ситуации на фронте и
представил План победы, который не зависит от решений путина.
Члены Палаты представителей США обратились к спикеру с просьбой включить помощь Украине в резолюцию о полномочиях президента. Они
подчеркнули важность поддержки Украины для безопасности США.
Представители Конгресса США поддержали продажу Израилю 50 истребителей F-15 на сумму более 18 миллиардов долларов, несмотря на предыдущие беспокойства относительно войны Израиля в Газе.
Зеленский обсудил ключевые направления дальнейшей военной помощи Украине, включая укрепление систем противовоздушной обороны и
ракет, с двухпартийной делегацией Конгресса США в Сингапуре.
Американские законодатели поддержали санкции против российской государственной ядерной компании "Росатом" за ее роль в захвате Запорожской атомной электростанции, ссылаясь на риск ядерной катастрофы из-за действий России.
Американские законодатели рассматривают альтернативные подходы для быстрого одобрения очередного раунда помощи Украине, поскольку
лидеры республиканцев отказываются поддержать законопроект Сената о помощи Украине без дополнительных мер по безопасности границ.