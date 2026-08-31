Палата представителей США колеблется с пакетом санкций Грэма в отношении россии — СМИ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не спешит продвигать пакет санкций, разработанный для помощи Украине, который получил подавляющее большинство голосов в Сенате в начале этого месяца после переговоров с покойным сенатором Линдси Грэмом, передает УНН со ссылкой на AP.

Ведущие демократы обеспокоены тем, что пакет предоставляет Трампу слишком много полномочий для введения пошлин, которые могут навредить американцам.

"Конгрессу не нужно давать зеленый свет новым полномочиям президента в сфере пошлин, чтобы ввести эти санкции против россии сегодня", — написали член Палаты представителей Грегори Микс, высокопоставленный демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, член Палаты представителей Ричард Нил, ведущий демократ в Комитете по путям и средствам, и член Палаты представителей Дон Байер, старший демократ в Совместном экономическом комитете, к которым присоединились демократы Сената — сенатор Элизабет Уоррен и сенатор Рон Уайден.

Дэниел Балсон из правозащитной группы Razom for Ukraine призвал Палату представителей действовать, заявив, что законопроект поддерживается президентом США и является основным законопроектом, "который имеет шанс стать законом".

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