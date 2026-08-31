Палата представників США вагається з пакетом санкцій Грема щодо росії - ЗМІ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не поспішає просувати пакет санкцій, розроблений для допомоги Україні, який отримав переважну більшість голосів у Сенаті на початку цього місяця після переговорів з покійним сенатором Ліндсі Гремом, передає УНН із посиланням на AP.

Провідні демократи стурбовані тим, що пакет надає Трампу занадто багато повноважень для запровадження мит, які можуть зашкодити американцям.

"Конгресу не потрібно давати зелене світло новим митним повноваженням президента, щоб запровадити ці санкції проти росії сьогодні", – написали член Палати представників Грегорі Мікс, високопоставлений демократ у Комітеті з питань закордонних справ Палати представників, член Палати представників Річард Ніл, провідний демократ у Комітеті з питань шляхів та засобів, та член Палати представників Дон Байєр, старший демократ у Спільному економічному комітеті, до яких приєдналися демократи Сенату, сенатор Елізабет Воррен та сенатор Рон Вайден.

Деніел Балсон з правозахисної групи Razom for Ukraine закликав Палату представників діяти, заявивши, що законопроєкт підтримується президентом США і є основним законопроєктом, "який має шанс стати законом".

США можуть ухвалити закон “про пекельні санкції” проти росії у вересні - сенатор Блюменталь