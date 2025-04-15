Сенат Сполучених Штатів Америки

США планують інвестувати в нові технології зброї на основі досвіду війни в Україні - Геґсет

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Геґсет заявив про необхідність інвестицій у нові військові технології. Рішення прийматимуться на основі досвіду використання технологій у війні, яку здійснює росія проти України.