Сенат Сполучених Штатів Америки

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19335 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133775 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126637 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125165 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127798 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192300 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115340 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Трамп заявив про намір скоротити витрати США на $1 трлн

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скоротити видатки у Штатах на 1 трильйон доларів. Він наполягатиме на масштабних скороченнях видатків.

Новини Світу • 9 квітня, 05:44 • 3531 перегляди

Республіканці проштовхнули через Сенат початок дебатів про багатотрильйонний бюджетний план для порядку денного Трампа

Республіканці в Сенаті США проголосували за початок дебатів щодо бюджетного плану Трампа, який передбачає скорочення податків та збільшення витрат на імміграцію та військові потреби.

Новини Світу • 4 квітня, 11:00 • 6226 перегляди

F-16 для України: генерал США анонсував нові поставки винищувачів

Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.

Війна • 4 квітня, 08:18 • 172441 перегляди

Кількість втрачених росією танків в Україні співставна з танковим корпусом США – генерал НАТО Каволі

Від початку війни росія втратила понад 4000 танків, заявив генерал Крістофер Каволі. Він також відкинув можливість поразки України у війні.

Війна • 4 квітня, 03:29 • 135512 перегляди

Сенат США ухвалив бюджетний законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду на наступні шість місяців. Це рішення дозволило уникнути припинення роботи урядових установ.

Новини Світу • 14 березня, 22:37 • 17180 перегляди

Ризик шатдауну зростає: демократи обіцяють блокувати законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.

Політика • 13 березня, 03:33 • 105269 перегляди

Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.

Новини Світу • 11 березня, 23:43 • 9660 перегляди

"Виконують брудну роботу путіна": лідер більшості в Сенаті Шумер розкритикував Трампа й Венса

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер розкритикував Трампа й Венса після зустрічі з Зеленським. Шумер підкреслив, що демократи продовжать боротьбу за свободу і демократію.

Війна • 28 лютого, 20:02 • 31881 перегляди

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США, обговорили продовження військової допомоги

Президент України провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Обговорили військову допомогу, гарантії безпеки та перспективи завершення війни.

Політика • 28 лютого, 16:35 • 30291 перегляди

Сенатори з партії Трампа висловили занепокоєння щодо DOGE Маска главі апарату Білого дому

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз зустрілася з республіканцями для обговорення скорочень у Департаменті ефективності уряду під керівництвом Маска. Сенатори вимагають більшої прозорості щодо змін у федеральних агентствах.

Новини Світу • 27 лютого, 10:57 • 20431 перегляди

Палата представників США схвалила підтриманий Трампом законопроєкт про витрати на трильйони

Палата представників США ухвалила бюджетний законопроект з перевагою у 2 голоси. План передбачає скорочення видатків на $2 трлн протягом 10 років та включає податкові пільги на $4,5 трлн.

Новини Світу • 26 лютого, 09:59 • 24034 перегляди

Гегсет і радник Трампа уникають називати росію агресором в Україні - Bloomberg

Міністр оборони Гегсет та радник з нацбезпеки Волтц відмовились назвати росію агресором у війні проти України. Радники Трампа уникали прямих відповідей, називаючи ситуацію "складною".

Війна • 24 лютого, 14:21 • 25736 перегляди

Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР

Кеш Пател затверджений директором ФБР з мінімальною перевагою в Сенаті 51-49. Призначення відбулося на тлі масштабних змін у бюро після повернення Трампа в Білий дім.

Новини Світу • 20 лютого, 21:21 • 26297 перегляди

Міністр економіки Японії планує візит до США для переговорів щодо мит

Міністр економіки Японії Едзі Муто планує візит до США для переговорів щодо звільнення від мит. Японія наголошує на важливості своєї високоякісної сталі та алюмінію для американського ринку.

Новини Світу • 20 лютого, 11:59 • 20281 перегляди

"Успіх можливий": Зеленський про початок роботи із командою Трампа

Українська команда почала співпрацю з командою Дональда Трампа над спеціальною угодою між країнами. Зеленський провів телефонну розмову з Трампом та зустрівся з високопосадовцями США перед Мюнхенською конференцією.

Війна • 16 лютого, 02:35 • 36990 перегляди

Зеленський зустрівся з сенаторами США: про що говорили

Президент України зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США на Мюнхенській безпековій конференції. Сторони обговорили військову підтримку, економічну співпрацю та розвиток критичних мінералів.

Економіка • 14 лютого, 15:49 • 26884 перегляди

Сенат США затвердив Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я попри критику

Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.

Новини Світу • 13 лютого, 19:39 • 24401 перегляди

Сенат США затвердив нового генпрокурора - соратницю Трампа Пем Бонді

Республіканська більшість Сенату США затвердила Пем Бонді на посаду генерального прокурора США з результатом 54-46. Бонді, колишня генпрокурорка Флориди, є відданою союзницею Дональда Трампа та представляла його під час першого імпічменту.

Новини Світу • 5 лютого, 06:57 • 23198 перегляди

Керівник нафтової компанії Кріс Райт очолить Міністерство енергетики США

Сенат США затвердив Кріса Райта на посаду міністра енергетики 59 голосами проти 38. Призначення викликало суперечки через його зв'язки з нафтовим сектором та внески у кампанію Трампа.

Новини Світу • 4 лютого, 04:02 • 25780 перегляди

Екссенатор США Менендес отримав 11 років в'язниці за хабарництво і корупцію

Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.

Новини Світу • 30 січня, 14:20 • 24690 перегляди

Новий міністр фінансів США наполягає на запровадженні універсальних імпортних тарифів

Скотт Бессент, новопризначений міністр фінансів США, пропонує ввести універсальні тарифи на імпорт, починаючи з 2,5%. Тарифи планують поступово збільшувати щомісяця для адаптації бізнесу.

Новини Світу • 28 січня, 16:14 • 28389 перегляди

Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США

Скотт Бессент став новим міністром фінансів США, отримавши 68 голосів "за" у Сенаті. Його економічний план передбачає зниження дефіциту бюджету, зростання ВВП та збільшення видобутку нафти.

Новини Світу • 28 січня, 05:45 • 29319 перегляди

Сенат США затвердив нового міністра нацбезпеки: Крісті Ноем очолить відомство

Крісті Ноем затверджена Сенатом США на посаді міністра національної безпеки з результатом 59 проти 34 голосів. 53-річна республіканка керуватиме імміграційною політикою, контролем кордонів та протидією кіберзагрозам.

Новини Світу • 25 січня, 20:14 • 35496 перегляди

Гегсет став ближчим до посади голови Пентагону: сенатори проголосували за просування його кандидатури

Сенат США проголосував за просування кандидатури Піта Гегсета на посаду міністра оборони з результатом 51-49. Фінальне голосування щодо затвердження колишнього ведучого Fox News і ветерана ЗС США відбудеться в п'ятницю.

Новини Світу • 24 січня, 07:13 • 37181 перегляди

Сенат затвердив Джона Реткліффа на посаді директора ЦРУ

Джон Реткліфф став новим директором ЦРУ після голосування в Сенаті США з результатом 74 "за" та 25 "проти". Демократи висловили занепокоєння щодо його політичної неупередженості.

Новини Світу • 23 січня, 23:20 • 30403 перегляди

Держсекретар США Рубіо назвав росію агресором і "хоче, щоб війна скінчилася"

Марко Рубіо назвав росію агресором і заявив про необхідність завершення війни. Новий держсекретар вважає, що обидві сторони мають піти на поступки для досягнення миру.

Війна • 21 січня, 06:34 • 122077 перегляди

Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаді держсекретаря

Марко Рубіо став новим держсекретарем США, отримавши одностайну підтримку Сенату - 99 голосів "за". Він відповідатиме за ключові питання, включаючи війну в Україні та протидію впливу Китаю.

Новини Світу • 21 січня, 01:54 • 37333 перегляди

США планують інвестувати в нові технології зброї на основі досвіду війни в Україні - Геґсет

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Геґсет заявив про необхідність інвестицій у нові військові технології. Рішення прийматимуться на основі досвіду використання технологій у війні, яку здійснює росія проти України.

Війна • 15 січня, 07:48 • 31255 перегляди

У Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України

Кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет заявив про наміри адміністрації Трампа завершити війну в Україні. За його словами, вони прагнуть зробити це максимально вигідно для українців.

Війна • 14 січня, 21:42 • 81771 перегляди

План Трампа щодо Гренландії: республіканці в Палаті представників шукають підтримки для законопроєкту про можливу купівлю

Союзники Трампа в Палаті представників шукають підтримки для законопроєкту "Make Greenland Great Again Act". Документ дозволить президенту розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії з 20 січня 2025 року.

Новини Світу • 14 січня, 07:21 • 25255 перегляди