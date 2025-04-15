Сенат Сполучених Штатів Америки

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скоротити видатки у Штатах на 1 трильйон доларів. Він наполягатиме на масштабних скороченнях видатків.
Республіканці в Сенаті США проголосували за початок дебатів щодо бюджетного плану Трампа, який передбачає скорочення податків та збільшення витрат на імміграцію та військові потреби.
Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.
Від початку війни росія втратила понад 4000 танків, заявив генерал Крістофер Каволі. Він також відкинув можливість поразки України у війні.
Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду на наступні шість місяців. Це рішення дозволило уникнути припинення роботи урядових установ.
Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.
Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер розкритикував Трампа й Венса після зустрічі з Зеленським. Шумер підкреслив, що демократи продовжать боротьбу за свободу і демократію.
Президент України провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні. Обговорили військову допомогу, гарантії безпеки та перспективи завершення війни.
Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз зустрілася з республіканцями для обговорення скорочень у Департаменті ефективності уряду під керівництвом Маска. Сенатори вимагають більшої прозорості щодо змін у федеральних агентствах.
Палата представників США ухвалила бюджетний законопроект з перевагою у 2 голоси. План передбачає скорочення видатків на $2 трлн протягом 10 років та включає податкові пільги на $4,5 трлн.
Міністр оборони Гегсет та радник з нацбезпеки Волтц відмовились назвати росію агресором у війні проти України. Радники Трампа уникали прямих відповідей, називаючи ситуацію "складною".
Кеш Пател затверджений директором ФБР з мінімальною перевагою в Сенаті 51-49. Призначення відбулося на тлі масштабних змін у бюро після повернення Трампа в Білий дім.
Міністр економіки Японії Едзі Муто планує візит до США для переговорів щодо звільнення від мит. Японія наголошує на важливості своєї високоякісної сталі та алюмінію для американського ринку.
Українська команда почала співпрацю з командою Дональда Трампа над спеціальною угодою між країнами. Зеленський провів телефонну розмову з Трампом та зустрівся з високопосадовцями США перед Мюнхенською конференцією.
Президент України зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США на Мюнхенській безпековій конференції. Сторони обговорили військову підтримку, економічну співпрацю та розвиток критичних мінералів.
Сенат США з перевагою у 4 голоси затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я. Юрист-еколог без медичного досвіду очолить систему охорони здоров'я США попри критику його поглядів щодо вакцинації.
Республіканська більшість Сенату США затвердила Пем Бонді на посаду генерального прокурора США з результатом 54-46. Бонді, колишня генпрокурорка Флориди, є відданою союзницею Дональда Трампа та представляла його під час першого імпічменту.
Сенат США затвердив Кріса Райта на посаду міністра енергетики 59 голосами проти 38. Призначення викликало суперечки через його зв'язки з нафтовим сектором та внески у кампанію Трампа.
Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.
Скотт Бессент, новопризначений міністр фінансів США, пропонує ввести універсальні тарифи на імпорт, починаючи з 2,5%. Тарифи планують поступово збільшувати щомісяця для адаптації бізнесу.
Скотт Бессент став новим міністром фінансів США, отримавши 68 голосів "за" у Сенаті. Його економічний план передбачає зниження дефіциту бюджету, зростання ВВП та збільшення видобутку нафти.
Крісті Ноем затверджена Сенатом США на посаді міністра національної безпеки з результатом 59 проти 34 голосів. 53-річна республіканка керуватиме імміграційною політикою, контролем кордонів та протидією кіберзагрозам.
Сенат США проголосував за просування кандидатури Піта Гегсета на посаду міністра оборони з результатом 51-49. Фінальне голосування щодо затвердження колишнього ведучого Fox News і ветерана ЗС США відбудеться в п'ятницю.
Джон Реткліфф став новим директором ЦРУ після голосування в Сенаті США з результатом 74 "за" та 25 "проти". Демократи висловили занепокоєння щодо його політичної неупередженості.
Марко Рубіо назвав росію агресором і заявив про необхідність завершення війни. Новий держсекретар вважає, що обидві сторони мають піти на поступки для досягнення миру.
Марко Рубіо став новим держсекретарем США, отримавши одностайну підтримку Сенату - 99 голосів "за". Він відповідатиме за ключові питання, включаючи війну в Україні та протидію впливу Китаю.
Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Геґсет заявив про необхідність інвестицій у нові військові технології. Рішення прийматимуться на основі досвіду використання технологій у війні, яку здійснює росія проти України.
Кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет заявив про наміри адміністрації Трампа завершити війну в Україні. За його словами, вони прагнуть зробити це максимально вигідно для українців.
Союзники Трампа в Палаті представників шукають підтримки для законопроєкту "Make Greenland Great Again Act". Документ дозволить президенту розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії з 20 січня 2025 року.