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Архітектор найжорсткіших ініціатив - кого Трамп призначив новим керівником апарату Білого дому

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Після втрати республіканцями контролю над Конгресом Трамп замінив Сьюзі Вайлз на радикального радника Стівена Міллера.

Архітектор найжорсткіших ініціатив - кого Трамп призначив новим керівником апарату Білого дому
REUTERS/Kevin Lamarque

У п’ятницю президент США Дональд Трамп замінив керівницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз на Стівена Міллера. Таким чином, архітектор низки найбільш жорстких внутрішньополітичних ініціатив Трампа очолив апарат Білого дому — і це сталося після того, як на проміжних виборах цього тижня Республіканська партія втратила контроль над Конгресом, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що ці кадрові перестановки ставлять давнього й відданого соратника Трампа — радника, відомого своїми радикальними поглядами, — на чолі процесу реалізації політичного курсу президента. Це відбувається в момент, коли Трамп готується до протистояння з Палатою представників і Сенатом, де домінують демократи, а також до очікуваної хвилі розслідувань з боку Конгресу.

Як повідомили агентству Reuters представники Білого дому, призначення Міллера свідчить про те, що у сфері внутрішньої політики Трамп має намір діяти агресивно.

Додамо

Міллер був ключовою фігурою в команді Трампа протягом його першого президентського терміну (2017–2021 роки). Після повернення Трампа до Білого дому у 2025 році Міллер офіційно обіймав посаду заступника керівника апарату (під керівництвом Вайлз), проте мав величезний вплив на формування внутрішньої політики та користувався особливою довірою президента.

Найбільш відомий він тим, що був рушійною силою жорстких імміграційних заходів адміністрації Трампа, зокрема встановивши цільовий показник у 3000 арештів щодня. У прагненні досягти цієї мети федеральні імміграційні агенти розширили коло осіб, що підлягають затриманню, включивши до нього навіть тих мігрантів, які проживали в США десятиліттями.

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У дописі в соціальних мережах Трамп назвав Міллера "одним із моїх найбільш довірених радників", а також відзначив "видатну роботу" Сьюзі Вайлз. За словами Трампа, кадрові зміни набудуть чинності в понеділок.

Як повідомив представник Білого дому, Вайлз, яка подала у відставку в четвер увечері, перейде до політичного штабу Трампа.

Напередодні виборів, що відбулися у вівторок, Трамп був незадоволений роботою своїх політичних і комунікаційних підрозділів, особливо на тлі падіння його рейтингу схвалення до майже рекордно низьких показників. За словами джерела, обізнаного із ситуацією, цього тижня Трамп заявив, що Білому дому слід діяти "більш агресивно" з огляду на те, що демократи повертають собі владу в Конгресі.

Як зазначило джерело, у середу соратники Вайлз у Білому домі почали висловлювати побоювання щодо її можливої ​​заміни. "Він винагороджує тих, хто найбільш відданий йому. Він не змінює курс", — зазначив інший представник Білого дому.

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Антоніна Туманова

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