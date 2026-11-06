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Білий дім відкидає звільнення Гегсета та Рубіо після поразки республіканців

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Білий дім і Держдеп заперечили можливі відставки Піта Гегсета та Марко Рубіо. Майбутнє міністра оборони США водночас залишається невизначеним.

Білий дім відкидає звільнення Гегсета та Рубіо після поразки республіканців

Білий дім спростував чутки про те, що міністр оборони США Піт Гегсет та держсекретар США Марко Рубіо можуть залишити свої посади внаслідок післявиборних перестановок в адміністрації Трампа. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Американські ЗМІ повідомляли про заклики до заміни Гегсета, зокрема через його дії щодо війни з Іраном, яка, як вважається, стала причиною великих поразок республіканців на виборах.

Трамп розглядає заміну Гегсета після поразки республіканців на виборах - ЗМІ04.11.26, 20:38 • 8058 переглядiв

Один конгресмен-республіканець, що йде, пригрозив ініціювати голосування щодо імпічменту Гегсета вже наступного тижня. Міністр оборони США опублікував відеозвернення, у якому захищав свою діяльність та засуджував подібні спроби.

"Ви бачите, вони нападають на мене. Вони нападають на нас, тому що ми є ефективними, - сказав він. - Це не спрацює. Ми не відступимо".

Тим часом, Рубіо спростовує повідомлення про те, що він розглядає можливість залишення своєї посади напередодні президентських виборів 2028 року.

Рубіо спростував чутки про відставку заради президентської гонки06.11.26, 08:29 • 1186 переглядiв

Білий дім та Держдепартамент США також спростували повідомлення про можливу відставку Рубіо після поразки на проміжних виборах цього тижня, назвавши їх "фейковими новинами".

Проте майбутнє міністра оборони США невизначене, зауважує видання.

І Трамп, і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили війну з Іраном у поразці республіканців, що дозволило демократам отримати повний контроль над Палатою представників та Сенатом США.

У телефонному інтерв'ю ABC News Трамп заявив, що отримував "дзвінки" з приводу Гегсета, але додав, що має намір залишити його на посаді.

Пізніше в четвер, 5 листопада, він заявив журналістам у Білому домі, що "Піт Гегсет зробив фантастичну роботу", і перерахував деякі з його досягнень, включаючи арешт венесуельського лідера Ніколаса Мадуро у січні та війну з Іраном, яка триває вже дев'ятий місяць.

Трамп заявив, що не планує звільняти Гегсета з посади міністра оборони04.11.26, 22:39 • 10238 переглядiв

Також ходили чутки, що Гегсет зацікавлений балотуватися на вакантне місце в Сенаті Теннессі.

Юлія Шрамко

Світ
Вибори в США
Теннессі
Піт Гегсет
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Джей Ді Венс
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран