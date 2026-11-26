Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні обладнання для літаків F-16 на понад 600 млн доларів. Про це повідомив Державний департамент США, передає УНН.

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Зазначається, що для цієї покупки Україна використовуватиме фінансування Спільної багатонаціональної програми України JUMPSTART від Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії. Разом з тим, коштів США, пов’язаних із цим переказом, не буде.

Продаж обладнання покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам з боку росії, додатково оснастивши її для виконання завдань самооборони та забезпечить регіональну безпеку за допомогою більш потужних засобів протиповітряної оборони - йдеться в дописі Держдепу США.

Водночас основний підрядник буде обраний в результаті конкурентних закупівель, проведених урядом США відповідно до Федерального регламенту закупівель.

Наразі уряду США не відомо про будь-яку угоду про компенсаційні заходи, запропоновану у зв’язку з цією потенційною угодою про продаж. Будь-яка майбутня угода про компенсаційні заходи буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником (підрядниками) - заявили у Держдепі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News зізнався, що Вашингтон заробляє "великі гроші" на війні в Україні, продаючи зброю Європі.