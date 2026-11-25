Декілька українських банків із депозитним портфелем фізичних осіб до 2 млрд грн за останні два тижні підвищили відсоткові ставки за гривневими вкладами. Про це повідомляє видання "Мінфін", пише УНН.

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З 23 жовтня до 24 листопада Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) продемонстрував падіння за вкладами у гривнях, доларах та євро. Водночас у другій половині листопада банки почали поступово підвищувати дохідність короткострокових гривневих депозитів.

Найвигіднішими серед гривневих вкладів за показником UIRD залишаються депозити на 9 місяців – 14,79% річних. Ставки за піврічними вкладами становлять 14,65%, річними – 14,23%, а тримісячними – 14,13%.

Дохідність доларових депозитів залежно від строку коливається від 0,79% до 1,10% річних. Власники заощаджень у євро можуть розраховувати на ставки від 0,31% до 0,41%.

Чому банки знижують депозитні ставки

Однією з причин падіння дохідності вкладів стала зміна Нацбанком правил розміщення тримісячних депозитних сертифікатів у серпні 2026 року. Фінустанови тепер конкурують між собою за можливість придбати ці сертифікати, пропонуючи нижчі ставки.

У результаті банки отримують менше доходів від розміщення вільних коштів, що стримує зростання відсотків за депозитами населення.

Із середини жовтня до середини листопада середньозважена ставка за задоволеними заявками на придбання тримісячних депозитних сертифікатів НБУ знизилася на 0,55 відсоткового пункту.

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