Туман, мороз та ожеледь на дорогах: синоптики дали прогноз на 25 листопада
Київ • УНН
В Україні прогнозують хмарну погоду, туман і ожеледицю на дорогах. Вдень температура становитиме від 3° морозу до 3° тепла.
Завтра в Україні очікують туман та ожеледь на дорогах. Температура вдень буде коливатись від 3° морозу до 3° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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За словами синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.
Без істотних опадів, лише на Закарпатті і Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ.
Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, у південно-західній частині південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні країни 2-7° тепла
Сніг, морози до 8° та ожеледиця - Україну чекає три дні зимової погоди24.11.26, 21:54 • 20643 перегляди