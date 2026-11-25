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Завтра в Україні очікують туман та ожеледь на дорогах. Температура вдень буде коливатись від 3° морозу до 3° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

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За словами синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів, лише на Закарпатті і Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, у південно-західній частині південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні країни 2-7° тепла - додали в Укргідрометцентрі.

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