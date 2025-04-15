Прикарпаття

В Україні очікується спека до 35-36°, особливо на півдні та Кіровоградщині. У західних областях та на Вінничині прогнозуються короткочасні дощі та грози, в Карпатах можливий туман.
Короткочасні дощі та грози очікуються в частині західної та північно-східної України, в той час як на решті території країни буде сухо, температура повітря коливатиметься в межах 11-32°C залежно від регіону.
У травні середньомісячна температура очікується на рівні 15-18°C, що на 1-1,5°C вище за норму, а опадів випаде 35-76 мм, що в межах норми.
У Вінницькій області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських під час перевірки документів, в результаті чого один поліцейський загинув, а інший отримав поранення, що стало приводом для проведення поліцейської операції у Вінницькій та Одеській областях.
На Прикарпатті злочинці, які одягнулись у військову форму пограбували підприємця на 8 мільйонів гривень, зупинивши його автомобіль під приводом перевірки.
Через значні пошкодження енергетичних об'єктів та зниження температури на промисловість були накладені обмеження, щоб забезпечити потреби споживачів, використовуючи електроенергію власної генерації, імпорт та екстрену допомогу з сусідніх країн.
Судитимуть командира роти охорони ТЦК в Івано-Франківській області, під керівництвом якого фіктивно служили семеро військовослужбовців, серед яких гравці та тренери місцевої професійної футбольної команди.
Українські правоохоронці знешкодили на Прикарпатті організоване злочинне угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало великі партії амфетаміну та інших психотропних речовин, вилучивши 5 кг наркотиків, готівку, автомобілі преміум-класу, а також заарештувавши організатора та ключових учасників угруповання.
Під час нічної атаки російські війська обстріляли об'єкти Групи Нафтогаз, але серйозних пошкоджень не завдали.
Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, затримавши трьох посадовців медичних закладів, адвоката та інших осіб, причетних до продажу підроблених документів та довідок. Вартість підробки становила до 16 тис. доларів.
11 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, в деяких регіонах дощ, температура вдень 0-14° тепла, вночі -9-5° морозу.
Лубінець вимагає провести службове розслідування щодо неналежного реагування поліції на повідомлення про побиття перехожих в Івано-Франківську.
В Івано-Франківську правоохоронці затримали зловмисників, які завдавали газовими балончиками шкоди перехожим, у тому числі літнім людям.
Поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження через відео, на якому невідомі особи б'ють і застосовують газові балончики проти випадкових перехожих.
До поліції Івано-Франківського РУПу надійшло звернення від жінки, що стосується жорстокого поводження та психологічного насильства, щодо її сина, учня 6 класу одного з ліцеїв міста.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, вже у суботу очікується підвищення температури в Україні до 16 градусів тепла в деяких регіонах.
Місцеві жителі побили матір та її 6-річну доньку, прийнявши жінку за того, хто повідомляв владі інформацію про місцевих чоловіків.
Троє підозрюваних в організації підпільної покерної мережі були заарештовані і взяті під варту, а ще один підозрюваний не з'явився в суд, відклавши розгляд справи.