Прикарпаття

На Прикарпатті у ліцеї запідозрили булінг учня, за справу взялася поліція

До поліції Івано-Франківського РУПу надійшло звернення від жінки, що стосується жорстокого поводження та психологічного насильства, щодо її сина, учня 6 класу одного з ліцеїв міста.