Прикарпаття

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 56 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 3268 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28792 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 159607 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138060 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141166 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135883 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135844 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196653 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77704 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 28 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

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Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

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14 квітня, 09:26 • 111177 перегляди

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Де чекати спеку до + 36°, а де - короткочасних дощів: синоптики дали прогноз на добу

В Україні очікується спека до 35-36°, особливо на півдні та Кіровоградщині. У західних областях та на Вінничині прогнозуються короткочасні дощі та грози, в Карпатах можливий туман.

Суспільство • 17 серпня, 06:57 • 27367 перегляди

Дощі лише на частині України та до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Короткочасні дощі та грози очікуються в частині західної та північно-східної України, в той час як на решті території країни буде сухо, температура повітря коливатиметься в межах 11-32°C залежно від регіону.

Суспільство • 13 червня, 05:22 • 16120 перегляди

Тепло і без спеки: синоптики розповіли, яким буде травень

У травні середньомісячна температура очікується на рівні 15-18°C, що на 1-1,5°C вище за норму, а опадів випаде 35-76 мм, що в межах норми.

Суспільство • 26 квітня, 11:34 • 18288 перегляди

Двоє чоловіків вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині, введено поліцейську операцію

У Вінницькій області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських під час перевірки документів, в результаті чого один поліцейський загинув, а інший отримав поранення, що стало приводом для проведення поліцейської операції у Вінницькій та Одеській областях.

Кримінал та НП • 20 квітня, 07:03 • 26624 перегляди

На Прикарпатті зловмисники одяглись у військову форму та пограбували підприємця на 8 мільйонів гривень

На Прикарпатті злочинці, які одягнулись у військову форму пограбували підприємця на 8 мільйонів гривень, зупинивши його автомобіль під приводом перевірки.

Кримінал та НП • 19 квітня, 17:03 • 35075 перегляди

Україна знову бере аварійну допомогу електрикою з Європи, є обмеження на Харківщині та у Кривому Розі - Міненерго

Через значні пошкодження енергетичних об'єктів та зниження температури на промисловість були накладені обмеження, щоб забезпечити потреби споживачів, використовуючи електроенергію власної генерації, імпорт та екстрену допомогу з сусідніх країн.

Війна • 19 квітня, 07:46 • 29734 перегляди

Фіктивно зараховував на службу футболістів: на Прикарпатті судитимуть командира ТЦК

Судитимуть командира роти охорони ТЦК в Івано-Франківській області, під керівництвом якого фіктивно служили семеро військовослужбовців, серед яких гравці та тренери місцевої професійної футбольної команди.

Кримінал та НП • 9 квітня, 07:55 • 24062 перегляди

Торгували важкими психотропами: на Прикарпатті знешкодили наркосиндикат

Українські правоохоронці знешкодили на Прикарпатті організоване злочинне угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало великі партії амфетаміну та інших психотропних речовин, вилучивши 5 кг наркотиків, готівку, автомобілі преміум-класу, а також заарештувавши організатора та ключових учасників угруповання.

Кримінал та НП • 3 квітня, 09:25 • 20667 перегляди

рф уночі атакувала об'єкти Нафтогазу, серйозних пошкоджень немає - компанія

Під час нічної атаки російські війська обстріляли об'єкти Групи Нафтогаз, але серйозних пошкоджень не завдали.

Війна • 29 березня, 07:53 • 40616 перегляди

Викрито нові схеми для ухилянтів: серед фігурантів троє посадовців медзакладів та адвокатка

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, затримавши трьох посадовців медичних закладів, адвоката та інших осіб, причетних до продажу підроблених документів та довідок. Вартість підробки становила до 16 тис. доларів.

Кримінал та НП • 12 березня, 11:17 • 29351 перегляди

Погода на 11 березня: в Україні хмарно з проясненнями, в деяких регіонах дощ

11 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, в деяких регіонах дощ, температура вдень 0-14° тепла, вночі -9-5° морозу.

Суспільство • 10 березня, 14:49 • 100540 перегляди

Лубінець вимагає призначити службове розслідування через неналежне реагування поліції на побиття перехожих у Франківську

Лубінець вимагає провести службове розслідування щодо неналежного реагування поліції на повідомлення про побиття перехожих в Івано-Франківську.

Суспільство • 7 березня, 15:30 • 24863 перегляди

Нападали на літніх людей: у Франківську затримали хуліганів

В Івано-Франківську правоохоронці затримали зловмисників, які завдавали газовими балончиками шкоди перехожим, у тому числі літнім людям.

Суспільство • 3 березня, 15:33 • 33950 перегляди

Побиття людей "псевдоскінхедами" у Івано-Франківську: поліція почала провадження

Поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження через відео, на якому невідомі особи б'ють і застосовують газові балончики проти випадкових перехожих.

Суспільство • 3 березня, 13:11 • 32175 перегляди

На Прикарпатті у ліцеї запідозрили булінг учня, за справу взялася поліція

До поліції Івано-Франківського РУПу надійшло звернення від жінки, що стосується жорстокого поводження та психологічного насильства, щодо її сина, учня 6 класу одного з ліцеїв міста.

Суспільство • 1 березня, 08:40 • 55989 перегляди

В Україні під кінець тижня потеплішає - синоптики

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вже у суботу очікується підвищення температури в Україні до 16 градусів тепла в деяких регіонах.

Суспільство • 21 лютого, 15:00 • 21229 перегляди

На Івано-Франківщині побили маму з її 6-річною донькою: поліція розпочала кримінальне провадження

Місцеві жителі побили матір та її 6-річну доньку, прийнявши жінку за того, хто повідомляв владі інформацію про місцевих чоловіків.

Суспільство • 7 лютого, 19:09 • 35639 перегляди

Заарештовано трьох фігурантів справи про мережі підпільних покер клубів

Троє підозрюваних в організації підпільної покерної мережі були заарештовані і взяті під варту, а ще один підозрюваний не з'явився в суд, відклавши розгляд справи.

Кримінал та НП • 30 січня, 15:20 • 24077 перегляди