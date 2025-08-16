Синоптики дали дощовий прогноз: де брати парасольки 17 серпня

На частині України у неділю, 17 серпня, пройдуть дощі, подекуди можливі грози, град та шквали, на заході та півночі буде прохолодніше, на решті території - до 32 градусів тепла, повідомили у суботу в Укргідрометцентрі, пише УНН.

Деталі

17 серпня, за прогнозом, хмарно з проясненнями.

"У північних, вдень і у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - ідеться у повідомленні.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32°.

