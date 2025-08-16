Синоптики дали дощовий прогноз: де брати парасольки 17 серпня
Київ • УНН
17 серпня в Україні очікуються місцями дощі, грози, град та шквали. Температура повітря становитиме 27-32° тепла, на заході та півночі 23-28°.
На частині України у неділю, 17 серпня, пройдуть дощі, подекуди можливі грози, град та шквали, на заході та півночі буде прохолодніше, на решті території - до 32 градусів тепла, повідомили у суботу в Укргідрометцентрі, пише УНН.
Деталі
17 серпня, за прогнозом, хмарно з проясненнями.
"У північних, вдень і у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - ідеться у повідомленні.
Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°; вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32°.
