Синоптики дали дождливый прогноз: где брать зонты 17 августа

Эксклюзив
10:46 • 7244 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 13070 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 17877 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 30097 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 158879 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 161840 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 118198 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 108309 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 94325 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 131342 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
публикации
Эксклюзивы
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 252183 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 218695 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 224660 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 236884 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 318933 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Фокс Ньюс
Таймс
Беспилотный летательный аппарат
The Economist
Truth Social

Синоптики дали дождливый прогноз: где брать зонты 17 августа

Киев • УНН

 • 58 просмотра

17 июля в Украине ожидаются местами дожди, грозы, град и шквалы. Температура воздуха составит 27-32° тепла, на западе и севере 23-28°.

Синоптики дали дождливый прогноз: где брать зонты 17 августа

На части территории Украины в воскресенье, 17 июля, пройдут дожди, местами возможны грозы, град и шквалы, на западе и севере будет прохладнее, на остальной территории - до 32 градусов тепла, сообщили в субботу в Укргидрометцентре, пишет УНН

Детали

17 августа, по прогнозу, облачно с прояснениями.

"В северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°; днем в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 27-32°.

Украину на выходных накроет летняя жара, но на западе будет прохладнее - синоптик15.08.25, 08:56

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Хмельницкая область
Закарпатская область
Прикарпатье
Украина