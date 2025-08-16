Синоптики дали дождливый прогноз: где брать зонты 17 августа

На части территории Украины в воскресенье, 17 июля, пройдут дожди, местами возможны грозы, град и шквалы, на западе и севере будет прохладнее, на остальной территории - до 32 градусов тепла, сообщили в субботу в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

17 августа, по прогнозу, облачно с прояснениями.

"В северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°; днем в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 27-32°.

