Синоптики дали дождливый прогноз: где брать зонты 17 августа
Киев • УНН
17 июля в Украине ожидаются местами дожди, грозы, град и шквалы. Температура воздуха составит 27-32° тепла, на западе и севере 23-28°.
На части территории Украины в воскресенье, 17 июля, пройдут дожди, местами возможны грозы, град и шквалы, на западе и севере будет прохладнее, на остальной территории - до 32 градусов тепла, сообщили в субботу в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
17 августа, по прогнозу, облачно с прояснениями.
"В северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°; днем в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 27-32°.
Украину на выходных накроет летняя жара, но на западе будет прохладнее - синоптик15.08.25, 08:56 • 6740 просмотров