Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье

Из-за нехватки снега лыжный сезон в Украине до сих пор не стартовал ни на одном из курортов, хотя обычно катание начинается еще в конце ноября или начале декабря. В то же время, сегодня в Карпатах начались снежные осадки. О том, будет ли благоприятная погода для катания на лыжах в период зимних праздников и изменятся ли цены на проживание из-за позднего старта зимнего сезона, рассказали журналистке УНН, начальник отдела метеорологических прогнозов украинского гидрометцентра Наталья Голеня и туристический эксперт Юлия Веселовская.

Как говорит Наталья Голеня, по состоянию на сейчас снег уже лежит в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, в частности, и в высокогорье Карпат. Его высота колеблется от нескольких сантиметров до более десяти в отдельных населенных пунктах. В ближайшие дни осадки будут продолжаться, после чего ожидается короткая пауза.

Снежный покров в Карпатах уже образовался. Может, не везде, но особенно это Черновицкая, Ивано-Франковская области, даже Закарпатская область, в частности высокогорье. Снежный покров от одного до шести сантиметров, а на Прикарпатье, в частности в Коломые, до 12 сантиметров. Снег еще сегодня будет идти до вечера, дальше будет небольшой перерыв на Рождество - отмечает эксперт.

А уже после рождественского затишья погода снова изменится на более активную. В конце декабря, Карпаты накроют новые снегопады, которые будут сопровождаться сильным ветром. Именно такая погодная картина, говорит Наталья Голеня, сохранится и в новогоднюю ночь.

С 28-29 декабря, в воскресенье и понедельник, снова будет снежить. Возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели. Практически такая погода будет и на Новый год - со снегом, со снежным покровом до 10-20 сантиметров и с морозом - объясняет Наталья Голеня.

Кроме того, температурный режим именно в горах будет оставаться стабильно зимним. Днем и ночью будут преобладать минусовые отметки на термометре, что будет способствовать сохранению снега. Кратковременные потепления возможны, но существенного влияния на общую ситуацию они не окажут.

Температура ожидается от 3 до 8 градусов мороза, а при прояснениях ночью - до 10-12 мороза. Резких изменений или оттепелей в канун Нового года не прогнозируется. Погода будет стабильно зимняя, начиная уже с ближайших дней - подытожила синоптик.

Однако, несмотря на возвращение снега и зимних условий, туристический рынок Карпат в этом сезоне нестандартный. Туристический эксперт Юлия Веселовская говорит, что предложение жилья в Карпатах сейчас превышает спрос, что нетипично для периода новогодних праздников. А также, многие туристы, которые бронировали поездки заранее, массово отменяли проживание из-за отсутствия снега.

Я отслеживала ситуацию и видела, что очень много людей отменяли бронирование, потому что не было снега, и они не верили, что сезон вообще состоится. Даже сейчас, несмотря на то, что снег пошел, предложение жилья, по моим личным наблюдениям, превышает спрос. В прошлом году группы закрывались значительно быстрее, а в этом - жилье можно найти даже за несколько дней до заезда - рассказывает Юлия Веселовская.

В то же время, резкого снижения цен на проживание из-за позднего старта зимнего сезона, не произошло. Владельцы жилья не спешат корректировать стоимость, а наибольший спрос традиционно сохраняется именно на новогодние даты.

Я бы не сказала, что цены сильно пошли вниз. Они практически не меняются. Максимум - на новогодние даты владельцы, которые не имеют полного заселения, могут поднимать цену не вдвое, а, например, в полтора раза. Но хорошее, качественное жилье с хорошими условиями было забронировано еще с октября–ноября - объясняет эксперт по туризму.

Кроме того, эксперт по туризму отмечает, что туристам, которые хотят сэкономить, стоит внимательнее мониторить выгодные предложения.

Те, кто понимает экономику, готовы быть более гибкими и снижать цены, чтобы привлечь клиента. Есть и агрегаторы скидок, где можно найти выгодные пакеты на несколько дней с питанием. А вот инстаграмные домики с панорамами и дорогим ремонтом свою цену не снижают - заявила она.

