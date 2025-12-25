$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
09:14 • 680 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 2416 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 5384 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 35723 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 54397 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 30379 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 44405 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 48200 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 24035 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23736 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
80%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодкиPhoto24 декабря, 23:53 • 7934 просмотра
Порт Южный возобновил работу после утечки масла25 декабря, 00:26 • 6218 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 10588 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 13453 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 19140 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 35723 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 26527 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 54397 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 44405 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 48200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Ларри Эллисон
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Сумская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 1616 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 3178 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 16247 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 27677 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 15357 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье

Киев • УНН

 • 680 просмотра

В Карпатах начались снегопады, что позволит открыть лыжный сезон, который обычно стартует в конце ноября. Однако, несмотря на поздний старт сезона, цены на жилье остаются неизменными, а спрос меньше, чем в прошлом году.

Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
Фото: pixabay

Из-за нехватки снега лыжный сезон в Украине до сих пор не стартовал ни на одном из курортов, хотя обычно катание начинается еще в конце ноября или начале декабря. В то же время, сегодня в Карпатах начались снежные осадки. О том, будет ли благоприятная погода для катания на лыжах в период зимних праздников и изменятся ли цены на проживание из-за позднего старта зимнего сезона, рассказали журналистке УНН, начальник отдела метеорологических прогнозов украинского гидрометцентра Наталья Голеня и туристический эксперт Юлия Веселовская.

Детали

Как говорит Наталья Голеня, по состоянию на сейчас снег уже лежит в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, в частности, и в высокогорье Карпат. Его высота колеблется от нескольких сантиметров до более десяти в отдельных населенных пунктах. В ближайшие дни осадки будут продолжаться, после чего ожидается короткая пауза.

Снежный покров в Карпатах уже образовался. Может, не везде, но особенно это Черновицкая, Ивано-Франковская области, даже Закарпатская область, в частности высокогорье. Снежный покров от одного до шести сантиметров, а на Прикарпатье, в частности в Коломые, до 12 сантиметров. Снег еще сегодня будет идти до вечера, дальше будет небольшой перерыв на Рождество

- отмечает эксперт.

В Украину придут морозы: какой будет погода на Сочельник24.12.25, 06:59 • 3054 просмотра

А уже после рождественского затишья погода снова изменится на более активную. В конце декабря, Карпаты накроют новые снегопады, которые будут сопровождаться сильным ветром. Именно такая погодная картина, говорит Наталья Голеня, сохранится и в новогоднюю ночь.

С 28-29 декабря, в воскресенье и понедельник, снова будет снежить. Возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели. Практически такая погода будет и на Новый год - со снегом, со снежным покровом до 10-20 сантиметров и с морозом

- объясняет Наталья Голеня.

Кроме того, температурный режим именно в горах будет оставаться стабильно зимним. Днем и ночью будут преобладать минусовые отметки на термометре, что будет способствовать сохранению снега. Кратковременные потепления возможны, но существенного влияния на общую ситуацию они не окажут.

Температура ожидается от 3 до 8 градусов мороза, а при прояснениях ночью - до 10-12 мороза. Резких изменений или оттепелей в канун Нового года не прогнозируется. Погода будет стабильно зимняя, начиная уже с ближайших дней

- подытожила синоптик.

Украину накроет облачная погода с мокрым снегом и дождями - Гидрометцентр23.12.25, 06:59 • 3832 просмотра

Однако, несмотря на возвращение снега и зимних условий, туристический рынок Карпат в этом сезоне нестандартный. Туристический эксперт Юлия Веселовская говорит, что предложение жилья в Карпатах сейчас превышает спрос, что нетипично для периода новогодних праздников. А также, многие туристы, которые бронировали поездки заранее, массово отменяли проживание из-за отсутствия снега.

Я отслеживала ситуацию и видела, что очень много людей отменяли бронирование, потому что не было снега, и они не верили, что сезон вообще состоится. Даже сейчас, несмотря на то, что снег пошел, предложение жилья, по моим личным наблюдениям, превышает спрос. В прошлом году группы закрывались значительно быстрее, а в этом - жилье можно найти даже за несколько дней до заезда

- рассказывает Юлия Веселовская.

В то же время, резкого снижения цен на проживание из-за позднего старта зимнего сезона, не произошло. Владельцы жилья не спешат корректировать стоимость, а наибольший спрос традиционно сохраняется именно на новогодние даты.

Я бы не сказала, что цены сильно пошли вниз. Они практически не меняются. Максимум - на новогодние даты владельцы, которые не имеют полного заселения, могут поднимать цену не вдвое, а, например, в полтора раза. Но хорошее, качественное жилье с хорошими условиями было забронировано еще с октября–ноября

 - объясняет эксперт по туризму.

Кроме того, эксперт по туризму отмечает, что туристам, которые хотят сэкономить, стоит внимательнее мониторить выгодные предложения.

Те, кто понимает экономику, готовы быть более гибкими и снижать цены, чтобы привлечь клиента. Есть и агрегаторы скидок, где можно найти выгодные пакеты на несколько дней с питанием. А вот инстаграмные домики с панорамами и дорогим ремонтом свою цену не снижают

- заявила она.

В заснеженных Карпатах ударил 13-градусный мороз24.12.25, 09:43 • 3114 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаПогода и окружающая среда Недвижимость
Новый год
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Черновицкая область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Коломыя
Карпатские горы
Украина