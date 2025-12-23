Украину накроет облачная погода с мокрым снегом и дождями - Гидрометцентр 23 декабря 2025
Киев • УНН
23 декабря на большей части территории Украины ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом, в Одесской области с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье и на юге до 5° тепла.
Во вторник, 23 декабря, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юго-востока, местами пройдет небольшой мокрый снег, в Одесской области с дождем.
Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 0-5° тепла
В Киеве и области во вторник будет облачно, дождливо. Температура воздуха - -1 ... +1°.
