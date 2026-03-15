Зеленский: Россия передает Ирану "шахеды" и разведданные для войны на Ближнем Востоке

россия передала Ирану дроны типа "Шахед", которые Тегеран использовал для ударов по объектам США. Об этом в интервью журналисту Фариду Закарии заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Он, в частности, сослался на данные украинской разведки.

Они (россияне - ред.) используют иранские лицензии, вы знаете, что они построили и произвели много дронов. Они их передали. У меня есть 100% факты, что иранский режим использовал эти дроны против американских баз и против своих соседей на Ближнем Востоке - сказал глава государства.

По его словам, согласно разведданным, "которыми с нами поделились", эти иранские дроны содержат российские компоненты.

"Это во-первых. И второе - моя разведка сообщила мне, что они считают, что россия делится информацией разведки с иранским режимом. Они им помогают. Также моя разведка сказала, что если Европа и США могут помогать Украине разведкой в этой войне, то это означает, что россия может помогать иранскому режиму", - резюмировал Зеленский.

По данным Axios, на этой неделе во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор владимир путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в рф в рамках соглашения о прекращении войны.

Трамп считает, что россия может "немного помогать Ирану"