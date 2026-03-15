Зеленський: росія передає Ірану "шахеди" та розвіддані для війни на Близькому Сході

росія передала Ірану дрони типу "Шахед", які Тегеран використовував для ударів по об'єктах США. Про це в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Він, зокрема, послався на дані української розвідки.

Вони (росіяни - ред.) використовують іранські ліцензії, ви знаєте, що вони побудували і виробили багато дронів. Вони їх передали. У мене є 100% факти, що іранський режим використав ці дрони проти американських баз і проти своїх сусідів на Близькому Сході