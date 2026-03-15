Зеленський: росія передає Ірану "шахеди" та розвіддані для війни на Близькому Сході
Київ • УНН
Президент заявив про використання Іраном російських дронів проти американських об'єктів. Розвідка підтвердила обмін компонентами та даними між країнами.
росія передала Ірану дрони типу "Шахед", які Тегеран використовував для ударів по об'єктах США. Про це в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Він, зокрема, послався на дані української розвідки.
Вони (росіяни - ред.) використовують іранські ліцензії, ви знаєте, що вони побудували і виробили багато дронів. Вони їх передали. У мене є 100% факти, що іранський режим використав ці дрони проти американських баз і проти своїх сусідів на Близькому Сході
За його словами, згідно з розвідданими, "якими з нами поділилися", ці іранські дрони містять російські компоненти.
"Це по-перше. І друге - моя розвідка повідомила мені, що вони вважають, що росія ділиться інформацією розвідки з іранським режимом. Вони їм допомагають. Також моя розвідка сказала, що якщо Європа і США можуть допомагати Україні розвідкою у цій війні, то це означає, що росія може допомагати іранському режиму", - резюмував Зеленський.
За даними Axios, цього тижня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор володимир путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до рф у рамках угоди про припинення війни.
