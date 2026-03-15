Зеленський: росія передає Ірану "шахеди" та розвіддані для війни на Близькому Сході

Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 10641 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 18157 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 15955 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 27349 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 31024 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 20806 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 60759 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 88164 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 49791 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Посольство США в Багдаді атакували два безпілотники - ЗМІ14 березня, 16:36 • 10607 перегляди
Прем'єр Бельгії закликає ЄС отримати мандат на переговори з путіним і укласти угоду19:26 • 8084 перегляди
Іран видав попередження про евакуацію з портів ОАЕ та атакував безпілотниками Фуджейру19:41 • 7034 перегляди
Немає проблем: в МЗС Ірану зробили заяву щодо стану нового лідера Мотджаби Хаменеї20:13 • 5646 перегляди
Столиця рф під масштабною атакою, влада звітує про десятки "збитих" безпілотників20:59 • 8514 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 27349 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 31024 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 26472 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 36736 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 41272 перегляди
Зеленський: росія передає Ірану "шахеди" та розвіддані для війни на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Президент заявив про використання Іраном російських дронів проти американських об'єктів. Розвідка підтвердила обмін компонентами та даними між країнами.

росія передала Ірану дрони типу "Шахед", які Тегеран використовував для ударів по об'єктах США. Про це в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Він, зокрема, послався на дані української розвідки.

Вони (росіяни - ред.) використовують іранські ліцензії, ви знаєте, що вони побудували і виробили багато дронів. Вони їх передали. У мене є 100% факти, що іранський режим використав ці дрони проти американських баз і проти своїх сусідів на Близькому Сході

- сказав глава держави.

За його словами, згідно з розвідданими, "якими з нами поділилися", ці іранські дрони містять російські компоненти.

"Це по-перше. І друге - моя розвідка повідомила мені, що вони вважають, що росія ділиться інформацією розвідки з іранським режимом. Вони їм допомагають. Також моя розвідка сказала, що якщо Європа і США можуть допомагати Україні розвідкою у цій війні, то це означає, що росія може допомагати іранському режиму", - резюмував Зеленський.

За даними Axios, цього тижня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор володимир путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до рф у рамках угоди про припинення війни.

Трамп вважає, що росія може "трохи допомагати Ірану"13.03.26, 17:20 • 3900 переглядiв

