В Україні від початку повномасштабної війни вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед них 600 дітей - ООН

За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.