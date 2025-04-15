З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Вдалося відновити більше половини пошкоджених минулого року потужностей.
Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».
Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.
Фрідріх Мерц, імовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus за умови погодження з союзниками. Він наголосив на важливості виходу України з оборони.
В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
Володимир Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Сумах балістикою у Вербну неділю. За попередніми даними, десятки загиблих та поранених мирних жителів.
Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.
Радник ОП заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці росії шокує Захід. Україна викликала представника Китаю через участь китайців у війні.
МАГАТЕ повідомило, що вночі 9 квітня поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено вісім безпілотників в радіусі 4 км. Наголошується на частих сигналах тривоги та вибухах поблизу українських ядерних об'єктів.
Українські виробники компонентів для зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на розширення виробництва. Держава профінансує 50% вартості проєкту.
З 11 березня по 11 квітня армія росії випустила по Україні майже 70 ракет та тисячі дронів.
Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.
В Україні прогнозують ще більші проблеми з робочою силою для збору врожаю цього року.
Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
Ларс Клінґбайль, майбутній міністр фінансів Німеччини, був свідком теракту 9/11 під час стажування на Мангеттені. Цей досвід важливий для фінансування переозброєння армії Німеччини.
10 квітня - Всесвітній день гомеопатії. Лікарка розповіла про особливості гомеопатії, її популярність, принцип дії та ефект плацебо, а також про критику цього методу лікування.
Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.
Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.
Зеленський заявив, що на зустрічі "Рамштайн" пріоритетом буде ППО, особливо протиракетна оборона. Україні потрібно щонайменше 10 систем Patriot для захисту від російських балістичних ракет.
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
10 квітня в Україні очікується сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +1…+10 °C, а вночі заморозки до -4°C.
9 квітня – День національної єдності Грузії, річниця трагічних подій 1989 року. Також відзначають день Черчилля та антикваріату.
Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.
За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.
ПАРЄ ухвалила резолюцію, де росія названа головним агресором у сфері гібридного втручання. Також визнано, що RT і Sputnik розповсюджують фейки.
Парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала, що російські ЗМІ RT і Sputnik поширюють дезінформацію. Це закріплено в резолюції "Іноземне втручання".
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.
Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.
За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.