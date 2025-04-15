$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 8522 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 8786 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 10116 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31693 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 162094 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139840 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142608 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136449 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136352 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196765 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+19°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 49739 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 63226 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 69466 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 61643 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 41707 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 8634 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 8918 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 19432 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 28884 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 62480 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10285 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14485 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16236 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111812 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113294 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Європа

Новини по темi

З 2022 року росіяни обстріляли понад 63 тисячах об'єктів енергетики - Шмигаль

З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Вдалося відновити більше половини пошкоджених минулого року потужностей.

Війна • 11:07 • 3490 перегляди

Трампа запитали, чи розглядає він нові санкції проти рф після її атаки на Суми: він нагадав про введені обмеження

Дональд Трамп відповів, що вже має санкції проти Росії, згадавши зупинку «Північного потоку-2».

Політика • 15 квітня, 05:46 • 5714 перегляди

Sony підвищує ціни на PlayStation 5 в Європі та Великій Британії на чверть: у компанії назвали причину

Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.

Економіка • 14 квітня, 06:01 • 3760 перегляди

Мерц каже, що завжди виступав за передачу Україні ракет Taurus, але за однієї умови

Фрідріх Мерц, імовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus за умови погодження з союзниками. Він наголосив на важливості виходу України з оборони.

Війна • 14 квітня, 01:40 • 4014 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7278 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Сумах балістикою у Вербну неділю. За попередніми даними, десятки загиблих та поранених мирних жителів.

Війна • 13 квітня, 09:00 • 21129 перегляди

Стійкість до антибіотиків щороку вбиває мільйони дітей - дослідження

Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.

Здоров'я • 13 квітня, 07:54 • 5764 перегляди

Китайські найманці у війні проти України: дії Києва змушують Пекін реагувати - Подоляк

Радник ОП заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці росії шокує Захід. Україна викликала представника Китаю через участь китайців у війні.

Війна • 12 квітня, 18:14 • 3468 перегляди

МАГАТЕ попередило, що біля Південноукраїнської АЕС було зафіксовано вісім БпЛА

МАГАТЕ повідомило, що вночі 9 квітня поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено вісім безпілотників в радіусі 4 км. Наголошується на частих сигналах тривоги та вибухах поблизу українських ядерних об'єктів.

Війна • 11 квітня, 13:08 • 6700 перегляди

Виробники компонентів зброї зможуть отримати грант до 8 млн грн: деталі від Шмигаля

Українські виробники компонентів для зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на розширення виробництва. Держава профінансує 50% вартості проєкту.

Війна • 11 квітня, 12:42 • 6147 перегляди

Місяць відмови рф від безумовного припинення вогню: скільки ракет і "шахедів" росія запустила по Україні за цей час

З 11 березня по 11 квітня армія росії випустила по Україні майже 70 ракет та тисячі дронів.

Війна • 11 квітня, 08:25 • 4794 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.

Новини Світу • 10 квітня, 14:56 • 68505 перегляди
Ексклюзив

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

В Україні прогнозують ще більші проблеми з робочою силою для збору врожаю цього року.

Економіка • 10 квітня, 12:43 • 142695 перегляди

Повернення до економічних основ: як світ реагує на митну "паузу" Трампа - CNN

Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.

Новини Світу • 10 квітня, 12:17 • 10010 перегляди

Теракт 9/11 "загартував" нового міністра фінансів Німеччини - Bloomberg

Ларс Клінґбайль, майбутній міністр фінансів Німеччини, був свідком теракту 9/11 під час стажування на Мангеттені. Цей досвід важливий для фінансування переозброєння армії Німеччини.

Новини Світу • 10 квітня, 09:36 • 11195 перегляди
Ексклюзив

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

10 квітня - Всесвітній день гомеопатії. Лікарка розповіла про особливості гомеопатії, її популярність, принцип дії та ефект плацебо, а також про критику цього методу лікування.

Здоров'я • 10 квітня, 06:34 • 149918 перегляди

"Ще одна гаряча точка": Британія вважає, що путін може спровокувати війну на Балканах

Девід Леммі закликає ЄС прискорити вступ балканських країн, щоб протистояти впливу рф. кремль намагається використати напруженість для дестабілізації регіону.

Війна • 10 квітня, 02:51 • 11285 перегляди

Угорщина може підтримати нові санкції проти росії: Сіярто назвав умову

Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.

Політика • 10 квітня, 01:43 • 11400 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

Зеленський заявив, що на зустрічі "Рамштайн" пріоритетом буде ППО, особливо протиракетна оборона. Україні потрібно щонайменше 10 систем Patriot для захисту від російських балістичних ракет.

Війна • 9 квітня, 18:14 • 17355 перегляди

Європейці закликають США не вдаватися до шокового виведення військ, попередити заздалегідь - Bloomberg

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.

Новини Світу • 9 квітня, 10:45 • 8821 перегляди

Зима не відступає: невтішний прогноз погоди на 10 квітня

10 квітня в Україні очікується сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +1…+10 °C, а вночі заморозки до -4°C.

Суспільство • 9 квітня, 09:13 • 11256 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

9 квітня – День національної єдності Грузії, річниця трагічних подій 1989 року. Також відзначають день Черчилля та антикваріату.

Суспільство • 9 квітня, 03:30 • 108798 перегляди

“Хлопці є хлопці”: у Білому домі відреагували на висловлювання Маска на адресу торгового радника США

Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.

Новини Світу • 8 квітня, 18:49 • 9067 перегляди

В Україні від початку повномасштабної війни вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед них 600 дітей - ООН

За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.

Війна • 8 квітня, 17:46 • 10041 перегляди

ПАРЄ ухвалила резолюцію про загрозу демократії через іноземне втручання: чому вона важлива для України

ПАРЄ ухвалила резолюцію, де росія названа головним агресором у сфері гібридного втручання. Також визнано, що RT і Sputnik розповсюджують фейки.

Політика • 8 квітня, 15:56 • 14285 перегляди

ПАРЄ офіційно визнала RT і Sputnik розповсюджувачами фейків - нардеп

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала, що російські ЗМІ RT і Sputnik поширюють дезінформацію. Це закріплено в резолюції "Іноземне втручання".

Політика • 8 квітня, 15:30 • 12342 перегляди

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ: що це означає

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.

Економіка • 8 квітня, 12:55 • 7392 перегляди

Пентагон розглядає виведення до 10 000 військових зі Східної Європи, що викликає побоювання серед союзників - ЗМІ

Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.

Новини Світу • 8 квітня, 11:19 • 8304 перегляди

Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Суспільство • 8 квітня, 09:22 • 9413 перегляди

Сьогодні День любителів зоопарку: як звіринці захищають тварин під час війни в Україні

Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.

Суспільство • 8 квітня, 06:46 • 444846 перегляди