Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном
Київ • УНН
Сьюкі Вотерхаус заявила, що вони з Робертом Паттінсоном ще не одружилися. Весілля можливе не раніше 2027 року через роботу та переїзди.
Британська співачка й акторка Сьюкі Вотерхаус спростувала чутки про таємне весілля з Робертом Паттінсоном. Пара, яка разом із 2018 року та заручилася у 2023-му, поки не планує офіційно оформлювати стосунки. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю артистки для The Sunday Times, пише УНН.
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За словами 34-річної Вотерхаус, якщо вони з Паттінсоном вирішать одружитися, то влаштують масштабне святкування, а не таємну церемонію.
Або все, або нічого. Якби ми збиралися це зробити, ми б влаштували величезну вечірку
Чому пара відкладає весілля
Вотерхаус зазначила, що весілля може відбутися не раніше 2027 року через насичені робочі графіки та постійні переїзди.
Після народження доньки в березні 2024 року пара жила в Лондоні, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, змінюючи орендоване житло кожні кілька місяців.
Попри такий спосіб життя, співачка задоволена їхніми стосунками.
Минуло майже десять років, і це чудово. Я не можу повірити, що в моєму житті є таке і що я така щаслива
Пара продовжує оберігати приватність своєї родини та досі не розголошує ім'я доньки.
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