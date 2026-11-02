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Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном

Київ • УНН

 • 6058 перегляди

Сьюкі Вотерхаус заявила, що вони з Робертом Паттінсоном ще не одружилися. Весілля можливе не раніше 2027 року через роботу та переїзди.

Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном

Британська співачка й акторка Сьюкі Вотерхаус спростувала чутки про таємне весілля з Робертом Паттінсоном. Пара, яка разом із 2018 року та заручилася у 2023-му, поки не планує офіційно оформлювати стосунки. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю артистки для The Sunday Times, пише УНН.

Деталі

За словами 34-річної Вотерхаус, якщо вони з Паттінсоном вирішать одружитися, то влаштують масштабне святкування, а не таємну церемонію.

Або все, або нічого. Якби ми збиралися це зробити, ми б влаштували величезну вечірку

– пояснила співачка.

Чому пара відкладає весілля

Вотерхаус зазначила, що весілля може відбутися не раніше 2027 року через насичені робочі графіки та постійні переїзди.

Після народження доньки в березні 2024 року пара жила в Лондоні, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, змінюючи орендоване житло кожні кілька місяців.

Попри такий спосіб життя, співачка задоволена їхніми стосунками.

Минуло майже десять років, і це чудово. Я не можу повірити, що в моєму житті є таке і що я така щаслива

– зізналася Вотерхаус.

Пара продовжує оберігати приватність своєї родини та досі не розголошує ім'я доньки.

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Степан Гафтко

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