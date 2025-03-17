15 березня, 19:03 • 118282 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143690 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135698 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115613 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107080 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102605 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138890 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Профілактичне лікування туберкульозу в Україні: які є ключові аспекти та переваги

Профілактичне лікування туберкульозу в Україні: які є ключові аспекти та переваги

Фахівці наголошують на важливості профілактичного лікування туберкульозу для груп ризику. В Україні створено умови для безкоштовної діагностики та лікування за міжнародними стандартами.

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Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження

Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.

Здоров'я • 14 березня, 15:39 • 13339 перегляди
Як зберегти мозок здоровим – поради від НСЗУ

Як зберегти мозок здоровим – поради від НСЗУ

НСЗУ рекомендує для здоров'я мозку проходити профілактичні огляди, вести активний спосіб життя, дотримуватися режиму сну, харчового балансу та тренувати мозок.

Суспільство • 14 березня, 14:23 • 12406 перегляди
Розвідку Німеччини закликали оприлюднити дані розслідування про походження COVID-19

Розвідку Німеччини закликали оприлюднити дані розслідування про походження COVID-19

Комітет, який відповідає за нагляд за розвідувальною діяльністю ФРН, вважає позитивним той факт, що німецька розвідувальна служба провела розслідування причин виникнення пандемії. Тепер представники комітету очікують на доповідь.

Здоров'я • 14 березня, 13:43 • 11826 перегляди
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Тиждень боротьби з глаукомою: офтальмолог розповів, як захистити свій зір

В Україні близько 220 тисяч людей хворіють на глаукому. Лікарка розповіла про причини, симптоми та стадії захворювання, а також про важливість профілактичних оглядів.

Суспільство • 14 березня, 13:04 • 107604 перегляди
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Сомнологиня розповіла, як покращити сон, та що не бажано робити перед ним

Сомнологиня розповіла, як покращити сон, та що не бажано робити перед ним

Експерт розповіла, як створити корисні звички для засинання, наприклад, душ або музика. Куріння, гаджети та алкоголь перед сном можуть негативно впливати на його якість.

Суспільство • 14 березня, 12:17 • 94081 перегляди
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Весняна хандра: психологиня розкрила причини та ефективні способи боротьби

Весняна хандра: психологиня розкрила причини та ефективні способи боротьби

Психологиня Катерина Кононова пояснила, що весняна хандра – це тимчасовий стан, спричинений гормональними змінами та адаптацією до нового сезону. Вона радить більше гуляти, слідкувати за сном та харчуванням.

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Кір в Європі: ВООЗ звітує про подвоєння випадків на тлі падіння вакцинації після COVID

У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.

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Пилок дерев та пиловий кліщ: алерголог пояснила, на що весною може бути алергія та як з нею боротися

Навесні алергія виникає на пилок дерев (вільхи, берези) та пилового кліща. Алерголог Майя Руселевич радить методи профілактики та лікування, зокрема, зменшення контакту з алергенами.

Суспільство • 13 березня, 13:47 • 132388 перегляди
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Вживання алкоголю у помірних дозах напрочуд добре для рівня холестерину - дослідження

Дослідження Гарвардського університету показало, що помірне вживання алкоголю знижує рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та підвищує рівень "хорошого" (ЛПВЩ).

Здоров'я • 13 березня, 12:00 • 130042 перегляди
10% населення світу мають хронічну хворобу нирок: у Центрі Шалімова наголосили на важливості діагностики

10% населення світу мають хронічну хворобу нирок: у Центрі Шалімова наголосили на важливості діагностики

У Всесвітній день нирки лікарі нагадали про важливість обстеження. Раннє виявлення порушень функції нирок дає змогу вчасно розпочати лікування.

Здоров'я • 13 березня, 11:23 • 19458 перегляди
Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ

Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ

За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.

Суспільство • 13 березня, 09:00 • 14552 перегляди
В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем

В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем

Австралієць став рекордсменом, проживши 100 днів з штучним серцем BiVACOR, поки чекав на донорську трансплантацію. Цей успіх демонструє потенціал штучних органів для пацієнтів.

Здоров'я • 12 березня, 13:56 • 13188 перегляди
Опубліковано емоційне відео принца Фредеріка, який помер у 22 роки через рідкісну хворобу

Опубліковано емоційне відео принца Фредеріка, який помер у 22 роки через рідкісну хворобу

Принц Фредерік де Нассау помер 1 березня у віці 22 років після тривалої боротьби з рідкісним мітохондріальним захворюванням, пов'язаним з генами PolG.

Здоров'я • 12 березня, 13:12 • 13157 перегляди
В Україні за тиждень зареєстровано 11 летальних випадків від грипу

В Україні за тиждень зареєстровано 11 летальних випадків від грипу

З 3 по 9 березня в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від грипу, найбільше у Києві. Серед померлих виявлено різні типи вірусів грипу А та В.

Суспільство • 12 березня, 07:53 • 33783 перегляди
Ексклюзив
Як розпізнати пневмонію: симптоми та поради лікаря

Як розпізнати пневмонію: симптоми та поради лікаря

Лікар-терапевт Ганна Дегтярьова розповіла, як відрізнити вірусну інфекцію від пневмонії, які симптоми пневмонії та коли необхідно терміново звертатися до лікаря.

Здоров'я • 12 березня, 06:47 • 123400 перегляди
Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати

Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати

Дослідження виявило, що дегенерація мозку стає помітною з 44 років, досягаючи піку в 67. В міру того, як наш мозок старіє, інсулін зменшує вплив на нейрони, тобто менше глюкози споживається як енергія.

Суспільство • 12 березня, 02:21 • 23293 перегляди
Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця

Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця

28-річна українка Неля стала першим донором кісткового мозку для іноземного пацієнта в історії українського реєстру. Її стовбурові клітини були успішно доставлені до італійської клініки для трансплантації.

Суспільство • 11 березня, 16:37 • 15540 перегляди
Ящур: Україна обмежила імпорт з Угорщини через спалах небезпечної хвороби тварин

Ящур: Україна обмежила імпорт з Угорщини через спалах небезпечної хвороби тварин

В Угорщині зафіксовано спалах ящуру. Україна заборонила ввезення тварин, генетичних матеріалів та продуктів тваринного походження з цієї країни.

Здоров'я • 11 березня, 15:07 • 29429 перегляди
Поради для здорового сну: як налаштувати режим і побороти втому

Поради для здорового сну: як налаштувати режим і побороти втому

УНН розповідає про перевірені методи покращення якості сну та подолання ранкової втоми. Дотримання режиму, правильне харчування та фізична активність - ключові фактори здорового сну.

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У Києві виявлено майже 22100 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID

У Києві виявлено майже 22100 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID

В столиці зареєстровано 22094 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 упродовж 10 тижнів. Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідпорогу, але спостерігається зростання на 5,3% порівняно з минулим тижнем.

Київ • 10 березня, 12:40 • 24803 перегляди
Як оскаржити рішення ВЛК: Мін'юст назвав два способи перегляду постанов

Як оскаржити рішення ВЛК: Мін'юст назвав два способи перегляду постанов

Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК у позасудовому та судовому порядку. Для судового оскарження встановлено терміни 3 або 6 місяців, залежно від обставин справи.

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14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю

14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю

Популярні продукти для правильного харчування часто містять приховані шкідливі інгредієнти. Від гранола до овочевих чіпсів - дізнайтеся, які "корисні" продукти насправді можуть бути небезпечними для здоров'я.

Здоров'я • 10 березня, 09:54 • 139093 перегляди
У регіонах з'явилася нова 5-в-1 вакцина для немовлят: що варто знати

У регіонах з'явилася нова 5-в-1 вакцина для немовлят: що варто знати

МОЗ отримало 100 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib для захисту дітей від п'яти захворювань. Вакцина безкоштовна та вже розподілена між регіонами для проведення планових щеплень.

Суспільство • 10 березня, 09:53 • 15010 перегляди
Що відбувається з повітрям у Києві: нові дані моніторингу

Що відбувається з повітрям у Києві: нові дані моніторингу

У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря, радіаційний фон у нормі. Середній рівень забруднення спостерігається лише на трьох вулицях міста.

Київ • 10 березня, 07:59 • 27585 перегляди
Клінічна картина «залишається складною»: ЗМІ дізналися про поточний стан Папи Франциска

Клінічна картина «залишається складною»: ЗМІ дізналися про поточний стан Папи Франциска

9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина «залишається складною».

Суспільство • 9 березня, 20:11 • 20708 перегляди
11 країн ЄС хочуть використати оборонні кошти на закупівлю критичних ліків

11 країн ЄС хочуть використати оборонні кошти на закупівлю критичних ліків

Міністри охорони здоров'я 11 країн-членів ЄС пропонують включити закупівлю важливих ліків у сферу оборонних фондів. Ініціатива може отримати доступ до частини коштів з плану "Переозброїти Європу" на 800 млрд євро.

Політика • 9 березня, 17:15 • 40289 перегляди
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Сезон кліщів: ветеринар дав поради, як вберегти домашніх улюбленців

Сезон кліщів: ветеринар дав поради, як вберегти домашніх улюбленців

Експерт розповів про різні методи захисту тварин від кліщів та їх ефективність. Надано поради щодо правильного використання крапель, таблеток, спреїв та нашийників, а також інструкції з видалення кліщів.

Суспільство • 9 березня, 09:44 • 138961 перегляди