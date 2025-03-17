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Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" мільйон грн на оновлення і ремонт
Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" 1 млн грн на оновлення приміщень. Раніше вони вже виділили 3 мільйони гривень на підтримку медзакладу.
Профілактичне лікування туберкульозу в Україні: які є ключові аспекти та переваги
Фахівці наголошують на важливості профілактичного лікування туберкульозу для груп ризику. В Україні створено умови для безкоштовної діагностики та лікування за міжнародними стандартами.
Які країни Європи можуть похвалитися довгожителями - дослідження
Євростат повідомив про рекордну тривалість життя в ЄС – 81,4 року. Найдовше живуть в Іспанії (Мадрид), Італії (Тренто) та на Аландських островах, а найменша тривалість – у Болгарії.
Як зберегти мозок здоровим – поради від НСЗУ
НСЗУ рекомендує для здоров'я мозку проходити профілактичні огляди, вести активний спосіб життя, дотримуватися режиму сну, харчового балансу та тренувати мозок.
Розвідку Німеччини закликали оприлюднити дані розслідування про походження COVID-19
Комітет, який відповідає за нагляд за розвідувальною діяльністю ФРН, вважає позитивним той факт, що німецька розвідувальна служба провела розслідування причин виникнення пандемії. Тепер представники комітету очікують на доповідь.
Тиждень боротьби з глаукомою: офтальмолог розповів, як захистити свій зір
В Україні близько 220 тисяч людей хворіють на глаукому. Лікарка розповіла про причини, симптоми та стадії захворювання, а також про важливість профілактичних оглядів.
Сомнологиня розповіла, як покращити сон, та що не бажано робити перед ним
Експерт розповіла, як створити корисні звички для засинання, наприклад, душ або музика. Куріння, гаджети та алкоголь перед сном можуть негативно впливати на його якість.
Весняна хандра: психологиня розкрила причини та ефективні способи боротьби
Психологиня Катерина Кононова пояснила, що весняна хандра – це тимчасовий стан, спричинений гормональними змінами та адаптацією до нового сезону. Вона радить більше гуляти, слідкувати за сном та харчуванням.
Кір в Європі: ВООЗ звітує про подвоєння випадків на тлі падіння вакцинації після COVID
У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.
Пилок дерев та пиловий кліщ: алерголог пояснила, на що весною може бути алергія та як з нею боротися
Навесні алергія виникає на пилок дерев (вільхи, берези) та пилового кліща. Алерголог Майя Руселевич радить методи профілактики та лікування, зокрема, зменшення контакту з алергенами.
Шлюб втричі збільшує ризик ожиріння у чоловіків, але не у жінок – дослідження
Одруження значно підвищує ризик ожиріння у чоловіків, але не у жінок, як показали дослідження. З віком ризик надмірної ваги збільшується, особливо серед жінок.
Вживання алкоголю у помірних дозах напрочуд добре для рівня холестерину - дослідження
Дослідження Гарвардського університету показало, що помірне вживання алкоголю знижує рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та підвищує рівень "хорошого" (ЛПВЩ).
10% населення світу мають хронічну хворобу нирок: у Центрі Шалімова наголосили на важливості діагностики
У Всесвітній день нирки лікарі нагадали про важливість обстеження. Раннє виявлення порушень функції нирок дає змогу вчасно розпочати лікування.
Захворюваність на ГРВІ падає, але перевищення епідпорогу високого рівня досі у 5 областях - МОЗ
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 занедужали 261 тисяча українців. Найбільше випадків зафіксовано у Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.
В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем
Австралієць став рекордсменом, проживши 100 днів з штучним серцем BiVACOR, поки чекав на донорську трансплантацію. Цей успіх демонструє потенціал штучних органів для пацієнтів.
Опубліковано емоційне відео принца Фредеріка, який помер у 22 роки через рідкісну хворобу
Принц Фредерік де Нассау помер 1 березня у віці 22 років після тривалої боротьби з рідкісним мітохондріальним захворюванням, пов'язаним з генами PolG.
В Україні за тиждень зареєстровано 11 летальних випадків від грипу
З 3 по 9 березня в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від грипу, найбільше у Києві. Серед померлих виявлено різні типи вірусів грипу А та В.
Як розпізнати пневмонію: симптоми та поради лікаря
Лікар-терапевт Ганна Дегтярьова розповіла, як відрізнити вірусну інфекцію від пневмонії, які симптоми пневмонії та коли необхідно терміново звертатися до лікаря.
Вчені визначили критичний вік, коли мозок людини починає занепадати
Дослідження виявило, що дегенерація мозку стає помітною з 44 років, досягаючи піку в 67. В міру того, як наш мозок старіє, інсулін зменшує вплив на нейрони, тобто менше глюкози споживається як енергія.
Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця
28-річна українка Неля стала першим донором кісткового мозку для іноземного пацієнта в історії українського реєстру. Її стовбурові клітини були успішно доставлені до італійської клініки для трансплантації.
Ящур: Україна обмежила імпорт з Угорщини через спалах небезпечної хвороби тварин
В Угорщині зафіксовано спалах ящуру. Україна заборонила ввезення тварин, генетичних матеріалів та продуктів тваринного походження з цієї країни.
Поради для здорового сну: як налаштувати режим і побороти втому
УНН розповідає про перевірені методи покращення якості сну та подолання ранкової втоми. Дотримання режиму, правильне харчування та фізична активність - ключові фактори здорового сну.
У Києві виявлено майже 22100 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID
В столиці зареєстровано 22094 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 упродовж 10 тижнів. Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідпорогу, але спостерігається зростання на 5,3% порівняно з минулим тижнем.
Як оскаржити рішення ВЛК: Мін'юст назвав два способи перегляду постанов
Військовослужбовці можуть оскаржити рішення ВЛК у позасудовому та судовому порядку. Для судового оскарження встановлено терміни 3 або 6 місяців, залежно від обставин справи.
14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю
Популярні продукти для правильного харчування часто містять приховані шкідливі інгредієнти. Від гранола до овочевих чіпсів - дізнайтеся, які "корисні" продукти насправді можуть бути небезпечними для здоров'я.
У регіонах з'явилася нова 5-в-1 вакцина для немовлят: що варто знати
МОЗ отримало 100 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib для захисту дітей від п'яти захворювань. Вакцина безкоштовна та вже розподілена між регіонами для проведення планових щеплень.
Що відбувається з повітрям у Києві: нові дані моніторингу
У Києві зафіксовано низький рівень забруднення повітря, радіаційний фон у нормі. Середній рівень забруднення спостерігається лише на трьох вулицях міста.
Клінічна картина «залишається складною»: ЗМІ дізналися про поточний стан Папи Франциска
9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина «залишається складною».
11 країн ЄС хочуть використати оборонні кошти на закупівлю критичних ліків
Міністри охорони здоров'я 11 країн-членів ЄС пропонують включити закупівлю важливих ліків у сферу оборонних фондів. Ініціатива може отримати доступ до частини коштів з плану "Переозброїти Європу" на 800 млрд євро.
Сезон кліщів: ветеринар дав поради, як вберегти домашніх улюбленців
Експерт розповів про різні методи захисту тварин від кліщів та їх ефективність. Надано поради щодо правильного використання крапель, таблеток, спреїв та нашийників, а також інструкції з видалення кліщів.