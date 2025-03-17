У Києві виявлено майже 22100 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID

В столиці зареєстровано 22094 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 упродовж 10 тижнів. Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідпорогу, але спостерігається зростання на 5,3% порівняно з минулим тижнем.