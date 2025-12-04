$42.200.13
12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У європейських зернових продуктах виявили високий рівень токсичної "вічної хімічної речовини"

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У європейських зернових продуктах, зокрема у сніданкових пластівцях, виявлено високі концентрації трифтороцтової кислоти (ТФК). Ця токсична речовина, продукт розпаду пестицидів, може шкодити репродуктивній функції, щитовидній залозі, печінці та імунній системі.

У європейських зернових продуктах виявили високий рівень токсичної "вічної хімічної речовини"

Токсична "вічна хімічна речовина" – трифтороцтова кислота (ТФК) – у високих концентраціях виявлена у зернових продуктах по всій Європі. Згідно з новим дослідженням Мережі дій з пестицидів Європи (PAN), найбільш забрудненими виявилися сніданкові пластівці, де середня концентрація ТФК в 100 разів вища, ніж у водопровідній воді. Про це йдеться у матеріалі The Guardian, пише УНН.

Деталі

ТФК є продуктом розпаду пестицидів, які містять пер- та поліфторалкільні речовини (ПФАР). Ці хімікати відомі як "вічні", оскільки можуть залишатися в ґрунті та воді століттями. Дослідження, проведене у 16 європейських країнах, показало наявність ТФК у 81,5% протестованих зразків, включаючи пластівці, хліб, макарони та борошно.

"Чорний грибок" із Чорнобиля може захистити астронавтів від радіації - вчені02.12.25, 01:38 • 6524 перегляди

ТФК є репротоксичною, що може шкодити репродуктивній функції та розвитку плода. Також речовина негативно впливає на щитовидну залозу, печінку та імунну систему.

Найвищі рівні забруднення виявили у пшеничних продуктах, зокрема в ірландських сніданкових пластівцях та цільнозерновому хлібі з Бельгії та Німеччини.

МОЗ застерігає: снодійні без рецепта можуть шкодити сну та здоров’ю02.12.25, 18:08 • 3030 переглядiв

Активісти PAN наголошують, що уряди повинні негайно встановити суворіші норми вмісту ТФК та заборонити всі пестициди на основі ПФАР, щоб зупинити подальше забруднення харчового ланцюга.

Наші висновки підкреслюють нагальну необхідність негайної заборони пестицидів на основі перфторованих жирних кислот, щоб зупинити подальше забруднення харчового ланцюга 

– зазначила Саломе Руанель, співробітник з питань політики PAN Europe.

Загадкова блакитна речовина, знайдена глибоко в Тихому океані, може пояснити походження життя - вчені 13.11.25, 20:44 • 6471 перегляд

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу