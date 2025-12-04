У європейських зернових продуктах виявили високий рівень токсичної "вічної хімічної речовини"
Київ • УНН
У європейських зернових продуктах, зокрема у сніданкових пластівцях, виявлено високі концентрації трифтороцтової кислоти (ТФК). Ця токсична речовина, продукт розпаду пестицидів, може шкодити репродуктивній функції, щитовидній залозі, печінці та імунній системі.
Токсична "вічна хімічна речовина" – трифтороцтова кислота (ТФК) – у високих концентраціях виявлена у зернових продуктах по всій Європі. Згідно з новим дослідженням Мережі дій з пестицидів Європи (PAN), найбільш забрудненими виявилися сніданкові пластівці, де середня концентрація ТФК в 100 разів вища, ніж у водопровідній воді. Про це йдеться у матеріалі The Guardian, пише УНН.
Деталі
ТФК є продуктом розпаду пестицидів, які містять пер- та поліфторалкільні речовини (ПФАР). Ці хімікати відомі як "вічні", оскільки можуть залишатися в ґрунті та воді століттями. Дослідження, проведене у 16 європейських країнах, показало наявність ТФК у 81,5% протестованих зразків, включаючи пластівці, хліб, макарони та борошно.
ТФК є репротоксичною, що може шкодити репродуктивній функції та розвитку плода. Також речовина негативно впливає на щитовидну залозу, печінку та імунну систему.
Найвищі рівні забруднення виявили у пшеничних продуктах, зокрема в ірландських сніданкових пластівцях та цільнозерновому хлібі з Бельгії та Німеччини.
Активісти PAN наголошують, що уряди повинні негайно встановити суворіші норми вмісту ТФК та заборонити всі пестициди на основі ПФАР, щоб зупинити подальше забруднення харчового ланцюга.
Наші висновки підкреслюють нагальну необхідність негайної заборони пестицидів на основі перфторованих жирних кислот, щоб зупинити подальше забруднення харчового ланцюга
