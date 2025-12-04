У європейських зернових продуктах виявили високий рівень токсичної "вічної хімічної речовини"

Токсична "вічна хімічна речовина" – трифтороцтова кислота (ТФК) – у високих концентраціях виявлена у зернових продуктах по всій Європі. Згідно з новим дослідженням Мережі дій з пестицидів Європи (PAN), найбільш забрудненими виявилися сніданкові пластівці, де середня концентрація ТФК в 100 разів вища, ніж у водопровідній воді. Про це йдеться у матеріалі The Guardian, пише УНН.

Деталі

ТФК є продуктом розпаду пестицидів, які містять пер- та поліфторалкільні речовини (ПФАР). Ці хімікати відомі як "вічні", оскільки можуть залишатися в ґрунті та воді століттями. Дослідження, проведене у 16 європейських країнах, показало наявність ТФК у 81,5% протестованих зразків, включаючи пластівці, хліб, макарони та борошно.

"Чорний грибок" із Чорнобиля може захистити астронавтів від радіації - вчені

ТФК є репротоксичною, що може шкодити репродуктивній функції та розвитку плода. Також речовина негативно впливає на щитовидну залозу, печінку та імунну систему.

Найвищі рівні забруднення виявили у пшеничних продуктах, зокрема в ірландських сніданкових пластівцях та цільнозерновому хлібі з Бельгії та Німеччини.

МОЗ застерігає: снодійні без рецепта можуть шкодити сну та здоров’ю

Активісти PAN наголошують, що уряди повинні негайно встановити суворіші норми вмісту ТФК та заборонити всі пестициди на основі ПФАР, щоб зупинити подальше забруднення харчового ланцюга.

Наші висновки підкреслюють нагальну необхідність негайної заборони пестицидів на основі перфторованих жирних кислот, щоб зупинити подальше забруднення харчового ланцюга – зазначила Саломе Руанель, співробітник з питань політики PAN Europe.

Загадкова блакитна речовина, знайдена глибоко в Тихому океані, може пояснити походження життя - вчені