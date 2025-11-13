$42.040.02
Загадкова блакитна речовина, знайдена глибоко в Тихому океані, може пояснити походження життя - вчені

Київ • УНН

 • 1766 перегляди

Експедиція вчених виявила дивну синю речовину на дні Тихого океану, яка містить молекули ліпідів, що вказує на мікробну активність. Це відкриття може допомогти зрозуміти виникнення життя на Землі та інших планетах.

Загадкова блакитна речовина, знайдена глибоко в Тихому океані, може пояснити походження життя - вчені

У глибинах Тихого океану дослідники виявили дивну синю речовину, що свідчить про наявність мікроорганізмів, здатних виживати в екстремальних умовах. Передає УНН із посиланням на Globo та Communications Earth & Environment.

Деталі

У 2022 році, експедиція вчених, що досліджувала у Тихому океані складнодоступні ділянки морського дна, які межують з Маріанським жолобом, виявила підводні грязьові вулкани. Ці геологічні утворення, що є джерелом землетрусів та цунамі, розташовані надто глибоко, щоб їх можна було безпосередньо спостерігати. Фахівці експедиції змогли зібрати матеріали, викинуті вулканами, на борт німецького дослідницького судна Sonne. Серед цих матеріалів було виявлено дивовижну синю речовину.

Як показав аналіз, видобута з підводних вулканів поблизу Маріанської западини субстанція містила молекули ліпідів. Це у свою чергу свідчить про мікробну активність - недавню або давню.

У Маріанській западині на глибині 8900 м знайшли новий вірус, він може бути найглибшим у світі

За словами авторів, це відкриття є вражаючим і несподіваним, враховуючи високий тиск та надзвичайну лужність, що знаходяться всередині вулканів, які мають внутрішні шари з таким самим pH, як і відбілювач.

Фахівці підкреслюють - відкриття може запропонувати підказки для кращого розуміння виникнення життя на Землі. Більше того, ідеться про потенційні данні для розуміння структури на інших планетах.

Що цікавого в цих відкриттях, так це те, що життя можливе в таких екстремальних умовах, як високий pH та низька концентрація органічного вуглецю. .. Досі передбачалася наявність метаногенних мікроорганізмів у цій системі, але її не можна було безпосередньо підтвердити

- пояснює Флоренс Шуботц, геохімік та співавтор дослідження.

Для подальшого дослідження організми потім будуть інкубовані, щоб дізнатися більше про таємниці їхнього виживання. 

Нагадаємо

У надрах Енцелада, супутника Сатурну, знаходяться великі океани. Нещодавно у космічному тілі були виявлені хімічні реакції, які вказують на існування життя в крижаному небесному тілі.

Вулкан в Індонезії викинув стовп попелу на 18 км заввишки: це вплинуло на авіарейси

Ігор Тележніков

