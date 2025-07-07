Вулкан в Індонезії викинув стовп попелу на 18 км заввишки: це вплинуло на авіарейси

Вулкан Левотобі Лакі Лакі в Індонезії вивергався в понеділок, викинувши стовп вулканічних матеріалів на висоту до 18 кілометрів у небо, засипаючи попелом села та викликавши відміну рейсів, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

З минулого місяця через вулкан встановлено найвищий рівень тривоги, при цьому про жертви не повідомлялося.

Геологічна агенція Індонезії зафіксувала лавину з обпікаючих газових хмар, змішаних з камінням та лавою, які спустилися на 5 кілометрів вниз схилами вулкана. Спостереження з безпілотників показали, що лава заповнює кратер, що вказує на глибокий рух магми, що спричиняє вулканічні землетруси.

Стовп гарячих хмар, що піднявся в небо, був найвищим виверженням вулкана з моменту великого виверження в листопаді 2024 року, внаслідок якого загинули дев'ятеро людей і десятки зазнали поранень, сказав Мухаммад Вафід, голова геологічного агентства. Він також вивергався у березні.

"Виверження такого масштабу, безумовно, несе у собі більш високий потенціал небезпеки, включаючи його вплив на авіацію, - сказав Вафід агентству Associated Press зі Швейцарії, де він був присутній на семінарі. - Ми проведемо повторну оцінку, щоб розширити його небезпечну зону, яку необхідно очистити від жителів сіл і туристів".

Агентство з моніторингу вулканів підвищило статус тривоги для гори Лівотобі Лакі Лакі до найвищого рівня після виверження 18 червня і більш ніж удвічі збільшило зону відчуження до радіусу 7 кілометрів з того часу, оскільки виверження стали частішими.

Вулкан в Індонезії викинув величезний стовп попелу, рівень небезпеки підвищено

До полудня понеділка не менше ніж 24 рейсів між Балі та Австралією, Сінгапуром, Південною Кореєю було скасовано, а багато інших затримано, у той час як рейси чотирма внутрішніми маршрутами було скасовано, сказав Ахмад Сьяугі Шахаб, прессекретар міжнародного аеропорту Нгурах-Рай на Балі. Внутрішні рейси з Балі в Лабуан Баджо також були скасовані.

Він сказав, що аеропорт працює у звичайному режимі, попри кілька скасувань рейсів, на тлі того, як моніторинг переміщення вулканічного попелу до 3:30 за місцевим часом показав, що вулканічний попіл через виверження вулкана Левотобі не вплинув на повітряний простір Балі.

"Безпека наших гостей та екіпажу є нашим головним пріоритетом, і наша команда досвідчених метеорологів уважно стежить за ситуацією та активністю хмари попелу", - сказав представник Virgin Australia австралійському телеканалу ABC News, на тлі того, як деякі послуги авіакомпанії на Балі були скасовані. Два рейси Qantas на Балі із Сіднея та Мельбурна були серйозно затримані.

Чотири внутрішні рейси з аеропорту Ель-Тарі в Купангу, адміністративному центрі провінції Східна Нуса-Тенгара, до міст Маумер і Ларантука на острові Флорес були змушені скасувати, повідомив представник аеропорту.

На туристичний Балі скасували рейси після виверження вулкана в Індонезії

Падаючий попіл покрив кілька сіл уламками і майже на півгодини заблокував сонячне світло, сказав Хаді Віджая, голова Центру вулканології та пом'якшення наслідків геологічних катастроф.

Він сказав, що вулканічні матеріали, включаючи фрагменти гравію та попелу розміром із великий палець, були викинуті на відстань до 8 кілометрів від кратера у понеділок. Він попередив жителів бути пильними через сильні дощі, які можуть викликати потоки лави в річках, що беруть початок із вулкана.

Активність у понеділок стала результатом накопичення прихованої енергії через блокування магми в кратері, що знизило помітну сейсмічну активність, водночас збільшуючи тиск, що сприяло величезному вибуховому виверженню, сказав Віджая.

Доповнення

Виверження в понеділок, як повідомляється, було одним із найбільших в Індонезії з 2010 року, коли на густонаселеному острові Ява вивергся вулкан Мерапі, найнестабільніший вулкан країни. Внаслідок цього виверження загинуло 353 особи, а понад 350 000 людей були змушені евакуюватися з постраждалих районів.

Індонезія - архіпелаг із населенням понад 280 мільйонів осіб та частою сейсмічною активністю. На острові налічується 120 вулканів, що діють, і він розташований уздовж "Вогняного кільця" - підковоподібної серії сейсмічних розломів, що оперізують Тихоокеанський басейн.