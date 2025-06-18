На туристичний Балі скасували рейси після виверження вулкана в Індонезії
Київ • УНН
Вулкан Левотобі Лакі-Лакі викинув стовп попелу на 11 км, що призвело до скасування понад 20 рейсів на Балі. Влада рекомендує уникати зони в радіусі 7 км.
Декілька рейсів на індонезійський курортний острів Балі і назад були скасовані або затримані після виверження одного з найактивніших вулканів Іедонезії, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Вулкан Левотобі Лакі-Лакі на острові Флорес викинув стовп попелу більш ніж на 11 км у небо о 17:35 за місцевим часом у вівторок, повідомило вулканологічне агентство країни.
Вулкан в Індонезії викинув величезний стовп попелу, рівень небезпеки підвищено17.06.25, 17:02 • 2566 переглядiв
Повідомлень про жертви не надходило. Влада оголосила найвищий рівень тривоги і рекомендувала жителям уникати діяльності в радіусі 7 км навколо кратера.
Air India, Air New Zealand, Jetstar, Juneyao Airlines, Singapore Airlines та Virgin Australia були серед тих, хто скасував рейси на Балі та назад, розташований на захід від Флоресу.
Дані про рейси з міжнародного аеропорту Нгурах-Рай опівдні в середу показали, що через вулкан було скасовано понад 20 рейсів.
Декілька внутрішніх рейсів AirAsia, що прямували до Флорес, також було скасовано.
Доповнення
У листопаді двовершинний вулкан вивергався кілька разів, внаслідок чого загинуло дев'ятеро людей і тисячі були змушені втекти.