MIM-104 Patriot

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 13583 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 14381 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 12501 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33998 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 163880 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 140838 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143571 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136593 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136673 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 51998 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 65864 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 71786 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 65632 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 44850 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 13606 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 14407 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 21253 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 30533 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 65935 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 11179 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 15314 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 17004 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 112545 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 114006 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

MIM-104 Patriot

Новини по темi

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".

Війна • 14 квітня, 16:55 • 10593 перегляди

Зеленський: Україна готова купити системи Patriot, щоб захистити свої міста

Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.

Війна • 14 квітня, 07:47 • 7008 перегляди

Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12716 перегляди

Україна з партнерами формує Коаліцію РЕБ для посилення оборони - Умєров

Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.

Війна • 11 квітня, 12:56 • 7889 перегляди

Німеччина не може надати Україні додаткові системи ППО, тому союзники шукають їх по всьому світу - Пісторіус

Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.

Новини Світу • 11 квітня, 12:09 • 9329 перегляди

Пріоритетом України на зустрічі "Рамштайн" в Брюсселі будуть системи ППО - Зеленський

На засіданні "Рамштайн" Україна наполягатиме на отриманні нових систем ППО. Зеленський закликав партнерів активізувати постачання Patriot для захисту українського неба.

Політика • 11 квітня, 09:17 • 8157 перегляди

Естонія висловила занепокоєння щодо угоди США та рф до 9 травня і закликає допомогти Україні

Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.

Війна • 11 квітня, 08:49 • 7689 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.

Війна • 11 квітня, 07:48 • 106402 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.

Війна • 11 квітня, 00:24 • 33946 перегляди

У Брюсселі Умєров обговорить посилення ППО України: міністр очікує на політичне рішення

Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.

Політика • 10 квітня, 15:22 • 11085 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".

Війна • 10 квітня, 04:20 • 98527 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

Зеленський заявив, що на зустрічі "Рамштайн" пріоритетом буде ППО, особливо протиракетна оборона. Україні потрібно щонайменше 10 систем Patriot для захисту від російських балістичних ракет.

Війна • 9 квітня, 18:14 • 17355 перегляди

ППО та контингент: Зеленський розповів, що планується обговорити на зустрічі "коаліції охочих" та “Рамштайн”

10 квітня відбудеться зустріч "коаліції охочих" щодо розміщення військ в Україні. 11 квітня на Рамштайні обговорять ППО та виробництво зброї.

Війна • 8 квітня, 13:17 • 9917 перегляди

Захистити великі території від "балістики" неможливо - Ігнат

У Повітряних силах кажуть, що Україна не має достатньо систем Patriot, щоб захистити великі території від балістичних ракет. ЗРК Patriot ефективні проти аеродинамічних цілей до 150 км, але проти балістики – лише на кілька десятків.

Війна • 6 квітня, 23:03 • 37016 перегляди

Зеленський: погроза з Чорного моря – ще одна причина для посилення оборони України

Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, особливо систем "Петріот". Росія використовує акваторію Чорного моря для ударів, тому потрібне посилення оборони.

Війна • 6 квітня, 13:47 • 26384 перегляди

рф модернізує "шахеди" та балістичні ракети - Ігнат

росія удосконалює дрони-камікадзе та ракети, враховуючи досвід збиття їх Patriot. Україна ділиться інформацією із партнерами для модернізації ППО.

Війна • 6 квітня, 12:07 • 18932 перегляди

Зеленський про удар по Кривому Рогу і реакцію США: бояться слова "російська"

Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.

Війна • 5 квітня, 12:00 • 21827 перегляди

Зеленський зустрівся з Бербок: Німеччина продовжить підтримку України

Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.

Політика • 1 квітня, 20:06 • 10078 перегляди

Німеччина виділить Україні €7 млрд військової допомоги у 2025 році - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у 2025 році Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро військової допомоги. Також передбачено 8,25 мільярда євро до 2029 року.

Війна • 1 квітня, 13:43 • 26291 перегляди

Польща анонсувала контракт зі США на $2 млрд на підтримку Patriot

Польща планує підписати угоду зі США на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це зміцнить протиповітряну оборону країни.

Новини Світу • 31 березня, 11:56 • 18229 перегляди

Зеленський назвав гарантії безпеки, які Україні потрібні від європейців

Зеленський заявив, що Україні потрібні фінансові гарантії від європейців, зокрема використання заморожених російських активів для оснащення армії. Також Київ потребує ППО, а у разі відмови США, шукатиме альтернативу в Європі.

Війна • 27 березня, 11:33 • 34647 перегляди

Волц і Рубіо оприлюднили спільну заяву щодо перемовин Трампа і Зеленського

Рубіо і Волц оприлюднили деталі розмови Трампа і Зеленського. Обговорили Patriot, ситуацію в Курську, співпрацю в енергетиці та обмін військовополоненими.

Політика • 20 березня, 10:52 • 13273 перегляди

Розмова Трампа і Зеленського, зустріч в Джидді, гарантії безпеки: Єрмак поговорив з представниками G7

Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками G7, де обговорили підтримку України, гарантії безпеки та пришвидшений вступ до ЄС. Також порушили питання компенсацій від рф.

Війна • 19 березня, 20:14 • 19790 перегляди

США продовжать надавати Україні розвіддані - Білий дім

Білий дім підтвердив продовження обміну розвідданими з Україною. Це необхідно для захисту від російських атак, особливо від балістичних ракет.

Війна • 19 березня, 17:59 • 16431 перегляди

Зеленський попросив Трампа передати додаткові ракети до ЗРК Patriot - Білий дім

Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням надати Україні додаткові ракети до ЗРК Patriot. Трамп пообіцяв розглянути це питання під час розмови.

Війна • 19 березня, 17:53 • 18222 перегляди

ЄС виключає США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння на 150 млрд євро - FT

Збройові компанії США, Британії та Туреччини можуть бути виключені з фонду ЄС на оборону, якщо їхні країни не підпишуть угоди з Брюсселем. Щонайменше 65% коштів підуть на продукцію в ЄС, Норвегії та Україні.

Війна • 19 березня, 12:15 • 21820 перегляди

Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської

Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.

Війна • 16 березня, 20:42 • 20001 перегляди

Ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо - Зеленський

Президент Зеленський заявив про постійний дефіцит ракет для систем SAMP/T, наданих Італією та Францією. Він наголосив, що Україна просила ліцензії на виробництво ракет до цих систем.

Війна • 15 березня, 15:34 • 22363 перегляди

Шмигаль: ризик для забезпечення системи Patriot існує, але ми знайдемо рішення з партнерами

Прем'єр-міністр України визнав існування ризиків щодо забезпечення систем Patriot боєприпасами та обслуговуванням. Шмигаль запевнив, що Україна спільно з партнерами знайде рішення цієї проблеми.

Політика • 4 березня, 12:40 • 14006 перегляди

Чим загрожує можливе припинення допомоги США для України: в ISW пояснили

Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.

Війна • 2 березня, 08:53 • 82994 перегляди