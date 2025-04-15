MIM-104 Patriot

ЄС виключає США, Британію та Туреччину з фонду переозброєння на 150 млрд євро - FT

Збройові компанії США, Британії та Туреччини можуть бути виключені з фонду ЄС на оборону, якщо їхні країни не підпишуть угоди з Брюсселем. Щонайменше 65% коштів підуть на продукцію в ЄС, Норвегії та Україні.