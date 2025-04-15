MIM-104 Patriot

Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".
Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.
Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.
Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.
На засіданні "Рамштайн" Україна наполягатиме на отриманні нових систем ППО. Зеленський закликав партнерів активізувати постачання Patriot для захисту українського неба.
Ханно Певкур висловив стурбованість можливою угодою між США і росією до 9 травня. Він закликав збільшити військову і фінансову допомогу Україні, щоб запобігти небажаному результату.
Міністр оборони ФРН анонсував новий пакет допомоги Україні, що включатиме чотири системи IRIS-T та 30 ракет до Patriot. Також обговорюється виробництво ракет за ліцензією в Україні.
Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.
Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.
За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".
Зеленський заявив, що на зустрічі "Рамштайн" пріоритетом буде ППО, особливо протиракетна оборона. Україні потрібно щонайменше 10 систем Patriot для захисту від російських балістичних ракет.
10 квітня відбудеться зустріч "коаліції охочих" щодо розміщення військ в Україні. 11 квітня на Рамштайні обговорять ППО та виробництво зброї.
У Повітряних силах кажуть, що Україна не має достатньо систем Patriot, щоб захистити великі території від балістичних ракет. ЗРК Patriot ефективні проти аеродинамічних цілей до 150 км, але проти балістики – лише на кілька десятків.
Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, особливо систем "Петріот". Росія використовує акваторію Чорного моря для ударів, тому потрібне посилення оборони.
росія удосконалює дрони-камікадзе та ракети, враховуючи досвід збиття їх Patriot. Україна ділиться інформацією із партнерами для модернізації ППО.
Володимир Зеленський розкритикував посла США за слабку реакцію на удар рф по Кривому Рогу. Він подякував іншим країнам за підтримку та закликав до посилення санкцій.
Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у 2025 році Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро військової допомоги. Також передбачено 8,25 мільярда євро до 2029 року.
Польща планує підписати угоду зі США на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це зміцнить протиповітряну оборону країни.
Зеленський заявив, що Україні потрібні фінансові гарантії від європейців, зокрема використання заморожених російських активів для оснащення армії. Також Київ потребує ППО, а у разі відмови США, шукатиме альтернативу в Європі.
Рубіо і Волц оприлюднили деталі розмови Трампа і Зеленського. Обговорили Patriot, ситуацію в Курську, співпрацю в енергетиці та обмін військовополоненими.
Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками G7, де обговорили підтримку України, гарантії безпеки та пришвидшений вступ до ЄС. Також порушили питання компенсацій від рф.
Білий дім підтвердив продовження обміну розвідданими з Україною. Це необхідно для захисту від російських атак, особливо від балістичних ракет.
Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням надати Україні додаткові ракети до ЗРК Patriot. Трамп пообіцяв розглянути це питання під час розмови.
Збройові компанії США, Британії та Туреччини можуть бути виключені з фонду ЄС на оборону, якщо їхні країни не підпишуть угоди з Брюсселем. Щонайменше 65% коштів підуть на продукцію в ЄС, Норвегії та Україні.
Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.
Президент Зеленський заявив про постійний дефіцит ракет для систем SAMP/T, наданих Італією та Францією. Він наголосив, що Україна просила ліцензії на виробництво ракет до цих систем.
Прем'єр-міністр України визнав існування ризиків щодо забезпечення систем Patriot боєприпасами та обслуговуванням. Шмигаль запевнив, що Україна спільно з партнерами знайде рішення цієї проблеми.
Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.