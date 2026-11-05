$45.670.1351.060.01
ukenru
02:53 • 34 перегляди
Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"
01:51 • 4492 перегляди
Трамп і надалі керуватиме США в обхід Конгресу - Мерц
22:45 • 13722 перегляди
Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters
21:05 • 17864 перегляди
У Німеччині затримали українку, ймовірну, причетну до вбивства дитини
4 листопада, 19:56 • 19344 перегляди
Енергетикам і комунальникам доплачуватимуть по 30 тис. гривень за відновлення інфраструктури після атак рф
4 листопада, 19:38 • 17628 перегляди
Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ
4 листопада, 18:59 • 16169 перегляди
Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік - Умєров розповів про дві важливі зустрічі у Брюсселі
4 листопада, 18:27 • 16754 перегляди
В Україну йдуть морози та мокрий сніг - синоптики розповіли, коли чекати
4 листопада, 17:39 • 19719 перегляди
5 листопада в Україні діятимуть жорсткі графіки - скільки черг буде без світла
4 листопада, 16:55 • 21067 перегляди
Глава СБУ звільнив двох високопосадовців через розслідування НАБУ, а "Мексиканцю" запропонував здатися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
КНДР здійснила запуск кількох ракет на тлі невдачі Трампа на виборах у США - ЗМІ4 листопада, 17:15 • 4238 перегляди
Трамп, путін і Сі Цзіньпін обговорюють можливість тристоронньої зустрічі на саміті АТЕС - Bloomberg 4 листопада, 17:45 • 8984 перегляди
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років4 листопада, 18:19 • 13082 перегляди
Над Україною збили “агіт-шахед”, який ніс на Київ агітаційні листівки - "Мадяр"Photo4 листопада, 19:31 • 4990 перегляди
ВАКС зобов’язав в.о. генпрокурора Ковальського відкрити провадження щодо Арахамії4 листопада, 20:04 • 7686 перегляди
Публікації
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки4 листопада, 16:32 • 32165 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити4 листопада, 15:46 • 30942 перегляди
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці4 листопада, 12:42 • 38516 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
Ексклюзив
4 листопада, 12:41 • 36454 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 89575 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Богдан Хмельницький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Брюссель
Реклама
УНН Lite
У Японії злодій повернув викрадений годинник за 257 тисяч євро і додав записку із вибаченнями21:19 • 3900 перегляди
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років4 листопада, 18:19 • 13149 перегляди
Ніагарський водоспад засяяв синім після перемоги демократів у США4 листопада, 14:27 • 30710 перегляди
P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню4 листопада, 14:01 • 29504 перегляди
У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікуютьPhoto4 листопада, 13:17 • 30414 перегляди
Актуальне
Bild
The Guardian
Опалення
Соціальна мережа
Starlink

Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"

Київ • УНН

 • 18 перегляди

США працюють з Україною та росією над міцним миром і безпековою архітектурою. Кушнер подякував Зеленському за конструктивну участь.

Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"

США працюють як з росією, так і з Україною "над пошуком шляху до міцного миру". Про це у відповідь на пост Президента України Володимира Зеленського з приводу нещодавньої телефонної розмови написав один зі спецпредставників президента США Джаред Кушнер, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, адміністрація президента США наполегливо працює "з усіма сторонами, щоб знайти шлях до міцного миру".

Наша увага зосереджена не лише на припиненні цієї жахливої ​​війни, а й на ширшій архітектурі безпеки, необхідній для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не розпочалися знову

- наголосив Кушнер.

Він додав, що "ми цінуємо конструктивну участь і відданість Президента Зеленського та його команди пошуку шляху вперед".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Не оминули увагою перехоплювачі для "петріотів" та Drone Deals.

Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ04.11.26, 21:38 • 17625 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна