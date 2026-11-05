Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"

США працюють як з росією, так і з Україною "над пошуком шляху до міцного миру". Про це у відповідь на пост Президента України Володимира Зеленського з приводу нещодавньої телефонної розмови написав один зі спецпредставників президента США Джаред Кушнер, повідомляє УНН.

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За його словами, адміністрація президента США наполегливо працює "з усіма сторонами, щоб знайти шлях до міцного миру".

Наша увага зосереджена не лише на припиненні цієї жахливої ​​війни, а й на ширшій архітектурі безпеки, необхідній для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не розпочалися знову - наголосив Кушнер.

Він додав, що "ми цінуємо конструктивну участь і відданість Президента Зеленського та його команди пошуку шляху вперед".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови із спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Не оминули увагою перехоплювачі для "петріотів" та Drone Deals.

Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ