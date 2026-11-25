В ніч на середу, 25 листопада, одразу кілька російських нафтопереробних заводів зазнали атак. Про це інформує УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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Так, повідомляється про удар по підприємствах у самарі, новокуйбишевську та сизрані.

На кадрах видно масштабні пожежі в районі підприємств.

Нагадаємо

Напередодні російський диктатор путін поскаржився, що Україна продовжує атакувати російські НПЗ попри прохання президента США Дональда Трампа. Він пригрозив відповіддю та доручив посилити їхній захист.

Сили оборони підтвердили ураження НПЗ "Лукойлу" в пермі за понад 1500 км від кордону України