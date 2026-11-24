Мадяр зіграв у волейбол із Зеленським у Берегові
Київ • УНН
Петер Мадяр показав відео гри у волейбол із Володимиром Зеленським та угорськими учнями в ліцеї Берегова. Школа відзначить 125-річчя.
Прем'єр Угорщини Петер Мадяр показав, як зіграв у волейбол із Президентом України Володимиром Зеленським у школі на Закарпатті, передає УНН.
Швидка гра у волейбол за участі Президента України та угорських учнів у ліцеї імені Лайоша Кошута в Берегові, який наступного року відзначатиме своє 125-річчя
Хто переміг і з яким рахунком - Мадяр не уточнив.
Мадяр на Закарпатті оголосив про допомогу Україні - скільки виділяють коштів і куди спрямують24.11.26, 19:44 • 3526 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що візит прем'єра Угорщини Петра Мадяра "дасть позитивні результати" і анонсував домовленості у трьох сферах.