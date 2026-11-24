Прем'єр Угорщини Петер Мадяр показав, як зіграв у волейбол із Президентом України Володимиром Зеленським у школі на Закарпатті, передає УНН.

Швидка гра у волейбол за участі Президента України та угорських учнів у ліцеї імені Лайоша Кошута в Берегові, який наступного року відзначатиме своє 125-річчя - написав Мадяр на своїй сторінці у Facebook.

Хто переміг і з яким рахунком - Мадяр не уточнив.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що візит прем'єра Угорщини Петра Мадяра "дасть позитивні результати" і анонсував домовленості у трьох сферах.