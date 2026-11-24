Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр показал, как сыграл в волейбол с Президентом Украины Владимиром Зеленским в школе на Закарпатье, передает УНН.

Быстрая игра в волейбол с участием Президента Украины и венгерских школьников в лицее имени Лайоша Кошута в Берегово, который в следующем году отметит свое 125-летие - написал Мадьяр на своей странице в Facebook.

Кто победил и с каким счетом — Мадьяр не уточнил.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра "даст положительные результаты" и анонсировал договоренности в трех сферах.