Мадьяр сыграл в волейбол с Зеленским в Берегово
Киев • УНН
Петер Мадьяр показал видео игры в волейбол с Владимиром Зеленским и венгерскими учениками в лицее Берегово. Школа отметит 125-летие.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр показал, как сыграл в волейбол с Президентом Украины Владимиром Зеленским в школе на Закарпатье, передает УНН.
Быстрая игра в волейбол с участием Президента Украины и венгерских школьников в лицее имени Лайоша Кошута в Берегово, который в следующем году отметит свое 125-летие
Кто победил и с каким счетом — Мадьяр не уточнил.
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра "даст положительные результаты" и анонсировал договоренности в трех сферах.