Папа Франциск

Согласно новым выдержкам из личного дневника Папы Римского Франциска, он утверждал, что за свою жизнь трижды видел дьявола, а также «врата ада», передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В книге «Личный дневник Папы Франциска», вышедшей во вторник, в записи за 2021 год указано, что покойный понтифик трижды видел дьявола: один раз из машины, второй раз на хорах во время мессы, а в третий — во время встречи с ватиканскими чиновниками.

«Я не могу забыть его мощный хриплый голос», — писал Франциск, вспоминая одно из видений.

В дневнике, который понтифик вел с 1992 по 2024 год, он также выразил сожаление по поводу своего визита в Чили в 2018 году, когда его критиковали за то, что он встал на защиту епископа, обвиняемого в сокрытии сексуального насилия, совершенного священником.

Франциск, возглавлявший Католическую церковь в течение 12 лет до своей смерти в 2025 году, позднее извинился и вызвал епископов страны в Рим, где все они предложили подать в отставку.

«Я был потрясен ситуацией в Чили, — написал Франциск в записи 2021 года. — Мне было трудно признать то, что произошло в Чили; я не думал, что все настолько серьезно».

О своих встречах, которые Франциск интерпретировал как встречи с дьяволом, понтифик сказал, что не может забыть «угрожающие» глаза дьявола.

«Он смотрел на меня пылающими глазами… еще более глубокими, чем в прошлый раз. Они были похожи на вспышки огня», — написал он о своем втором видении, которое, по его словам, произошло в часовне кармелитов, когда он был архиепископом Буэнос-Айреса.

Франциск рассказал, что дьявол мешал ему во время поездок, в том числе во время визита в Чили на фоне скандала с сексуальным насилием со стороны священников, а также на встрече, состоявшейся через несколько дней после его возвращения в Рим.

«Я видел его и слышал его голос — торжествующий, владеющий всем», — написал он, добавив: «Господь дал мне возможность избавиться от этих встреч».

Он также рассказал, что в июне 2018 года, готовясь ко сну, «увидел врата ада».

«Я немного понаблюдал, и это меня ужаснуло», — сказал он, добавив, что «взял четки как оружие».

«Опасно приближаться к вратам ада, потому что оттуда может вырваться пламя и обжечь», — написал он.

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