В Чили произошел крупнейший за 15 лет блэкаут, который оставил без света 19 миллионов человек. Из-за отключения электроэнергии погибли три человека, зависимых от медицинского оборудования.
В Чили произошел масштабный блэкаут, который оставил без электроснабжения миллионы людей и столицу Сантьяго. Остановился метрополитен, нарушено авиасообщение, без электричества крупнейшая в мире медная шахта Эскондида.
Международный астрономический союз сообщил о 1,2% вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Объект размером 40-100 метров имеет уровень опасности 3 по шкале Торино.
В Тихом океане начался новый климатический феномен Ла-Нинья, который будет короче и слабее предыдущих. Явление может вызвать увеличение осадков в Южной Америке и усилить ураганную активность в Атлантике.
Ученые обнаружили необычные адаптации животных к урбанизации и человеческой деятельности. Среди изменений - более короткие крылья у ласточек, бледные раковины улиток и безымянные слоны в Африке.
Украинский научно-исследовательский флагман доставил на антарктическую станцию техническую команду и грузы для модернизации. Судно привезло также свежие фрукты и овощи для зимовщиков.
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 на глубине 104 км. Эпицентр зафиксирован в 55,5 км от Киллагуа, однако угрозы цунами нет.
Музейные работники делятся традиционными способами украшения дома к новогодним праздникам. Дидух, рождественский паук, соломенные игрушки, яворовская игрушка и вытынанки - аутентичные элементы праздничного декора.
Ученые из США и Чили обнаружили новый вид амфиподы Dulcibella camanchaca в Атакамской впадине. Хищник размером 4 см охотится на меньших амфипод и является первым активным хищником, найденным на такой глубине.
Делегация из 14 стран Латинской Америки прибыла в Киев для участия в Парламентской конференции. Зеленский обсудил с представителями вопросы сотрудничества, Формулу мира и возвращения депортированных детей.
Аграрии Польши угрожают заблокировать все пункты пересечения с Украиной, если правительство не выполнит их требований. Фермеры требуют сохранения налога и противодействия соглашению о свободной торговле со странами Южной Америки.
Президент Франции раскритиковал решение Гаити об увольнении премьер-министра и обвинил местные власти. Гаити вызвало французского посла для протеста из-за недружественных высказываний Макрона.
В ноябре 2024 года в украинский прокат выходят пять новых фильмов разных жанров. Среди них боевик с Дуэйном Джонсоном, два хоррора, постапокалиптический триллер и биографическая драма об оперной певице.
Ожидаемый переход к Ла-Нинья в Тихом океане откладывается до ноября-декабря с вероятностью 60%. Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года, что повлияет на глобальные погодные условия.
В чилийском городе Икике сгорела церковь Сан-Франциско, национальный исторический памятник 17 века. Пожар полностью уничтожил приход и францисканский монастырь, по меньшей мере 10 человек получили ранения.
По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад. Одомашнили этих животных индейцы Перу около шести тысяч лет назад.
Рабочие крупнейшей в мире медной шахты в Чили объявили забастовку из-за несогласия с новым коллективным договором. Они требуют сокращения рабочего дня, увеличения премий и распределения 1% дивидендов акционеров между работниками.
Руководитель ОП провел онлайн-совещание с депутатами по сотрудничеству со странами Латинской Америки. Обсуждалась организация конференции по реализации 5-го пункта Формулы мира в Чили и усиление сотрудничества с Глобальным Югом.
Юношеская сборная Украины (игроки 2005 года рождения и младше) примет участие в чемпионате Европы среди игроков до 19 лет в Северной Ирландии, стартовый матч против хозяев которого начался 15 июля в 21:00 по киевскому времени.
Сегодня, в четвертую пятницу июня, отмечается Международный день розового вина. Родиной розового вина считается французский регион Прованс, где его начали производить в XIV веке.
Финляндия выделила Украине 500 000 евро в рамках программы экономического развития ОЭСР для поддержки реформ, верховенства закона, борьбы с коррупцией и бизнес-структур.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом в Сан-Бернардо, Чили, что привело к серьезным повреждениям.
По словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, несколько стран, которые непосредственно контактируют с россией, предложили конкретные условия возвращения определенного количества украинских заключенных, гражданских лиц и депортированных детей.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Мужская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу 2024, победив в финале Хорватию со счетом 3:1, обеспечив себе второй титул в этом турнире после победы в 2017 году.
Президент Чили Габриель Борич отметил необходимость срочных мер для защиты гражданских во время войны и недопустимость действий россии по похищению украинских детей.
Президент Чили Габриэль Борич настаивал на том, чтобы Россия села за стол переговоров для решения конфликта в Украине, осудив российскую агрессию и призвав защитить суверенитет Украины и обеспечить продовольственную безопасность на Глобальном саммите мира.
Чили будет очень активно вовлечена в имплементацию конкретных пунктов мирной формулы Украины после Саммита мира.
Президент Зеленский встретился с президентом Чили Габриэлем Боричем на полях Саммита мира и обсудил реализацию Формулы мира и двустороннее сотрудничество между Украиной и Чили.
Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.