Президент Чили заявил, что рф надо также привлечь к столу переговоров

Президент Чили Габриэль Борич настаивал на том, чтобы Россия села за стол переговоров для решения конфликта в Украине, осудив российскую агрессию и призвав защитить суверенитет Украины и обеспечить продовольственную безопасность на Глобальном саммите мира.