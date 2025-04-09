$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28146 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41072 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47487 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54360 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66675 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56381 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55657 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119245 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81638 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225957 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86746 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19934 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16856 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15663 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17286 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86889 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119245 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225957 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403062 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395501 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10852 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15761 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16956 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20031 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75057 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Чили

Новости по теме

В Чили восстановили электроэнергию: от блэкаута погибли три человека

В Чили произошел крупнейший за 15 лет блэкаут, который оставил без света 19 миллионов человек. Из-за отключения электроэнергии погибли три человека, зависимых от медицинского оборудования.

Новости Мира • 27 февраля, 02:46 • 106836 просмотра

Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

В Чили произошел масштабный блэкаут, который оставил без электроснабжения миллионы людей и столицу Сантьяго. Остановился метрополитен, нарушено авиасообщение, без электричества крупнейшая в мире медная шахта Эскондида.

Новости Мира • 26 февраля, 00:42 • 74326 просмотра

Большой астероид может столкнуться с Землей в 2032 году: ученые оценили уровень опасности

Международный астрономический союз сообщил о 1,2% вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Объект размером 40-100 метров имеет уровень опасности 3 по шкале Торино.

Новости Мира • 29 января, 16:50 • 32685 просмотра

Наступивший феномен Ла-Нинья более слабый, чем ожидалось - климатологи

В Тихом океане начался новый климатический феномен Ла-Нинья, который будет короче и слабее предыдущих. Явление может вызвать увеличение осадков в Южной Америке и усилить ураганную активность в Атлантике.

Новости Мира • 20 января, 11:58 • 53351 просмотра

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

Ученые обнаружили необычные адаптации животных к урбанизации и человеческой деятельности. Среди изменений - более короткие крылья у ласточек, бледные раковины улиток и безымянные слоны в Африке.

Новости Мира • 6 января, 13:18 • 94497 просмотра

Ледокол "Ноосфера" впервые в этом сезоне прибыл на станцию "Академик Вернадский": что привез

Украинский научно-исследовательский флагман доставил на антарктическую станцию техническую команду и грузы для модернизации. Судно привезло также свежие фрукты и овощи для зимовщиков.

Общество • 4 января, 17:56 • 35701 просмотра

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили: появились кадры с места происшествия

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 на глубине 104 км. Эпицентр зафиксирован в 55,5 км от Киллагуа, однако угрозы цунами нет.

Новости Мира • 3 января, 07:18 • 25423 просмотра

Аутентичный праздничный декор к Новому году: подборка идей от 5 локальных музеев

Музейные работники делятся традиционными способами украшения дома к новогодним праздникам. Дидух, рождественский паук, соломенные игрушки, яворовская игрушка и вытынанки - аутентичные элементы праздничного декора.

Новости Бизнеса • 13 декабря, 11:39 • 27486 просмотра

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые из США и Чили обнаружили новый вид амфиподы Dulcibella camanchaca в Атакамской впадине. Хищник размером 4 см охотится на меньших амфипод и является первым активным хищником, найденным на такой глубине.

Новости Мира • 12 декабря, 14:47 • 101357 просмотра

Зеленский обсудил с делегацией стран Латинской Америки сотрудничество в защите Украины

Делегация из 14 стран Латинской Америки прибыла в Киев для участия в Парламентской конференции. Зеленский обсудил с представителями вопросы сотрудничества, Формулу мира и возвращения депортированных детей.

Война • 29 ноября, 23:46 • 20472 просмотра

Польские фермеры угрожают в декабре перекрыть всю границу с Украиной

Аграрии Польши угрожают заблокировать все пункты пересечения с Украиной, если правительство не выполнит их требований. Фермеры требуют сохранения налога и противодействия соглашению о свободной торговле со странами Южной Америки.

Новости Мира • 26 ноября, 01:49 • 71726 просмотра

Идиоты: между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона

Президент Франции раскритиковал решение Гаити об увольнении премьер-министра и обвинил местные власти. Гаити вызвало французского посла для протеста из-за недружественных высказываний Макрона.

Общество • 23 ноября, 03:07 • 64656 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

В ноябре 2024 года в украинский прокат выходят пять новых фильмов разных жанров. Среди них боевик с Дуэйном Джонсоном, два хоррора, постапокалиптический триллер и биографическая драма об оперной певице.

Культура • 28 октября, 17:48 • 132349 просмотра

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Ожидаемый переход к Ла-Нинья в Тихом океане откладывается до ноября-декабря с вероятностью 60%. Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года, что повлияет на глобальные погодные условия.

Новости Мира • 23 октября, 15:18 • 106781 просмотра

Пожар уничтожил одну из старейших церквей Чили

В чилийском городе Икике сгорела церковь Сан-Франциско, национальный исторический памятник 17 века. Пожар полностью уничтожил приход и францисканский монастырь, по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Новости Мира • 14 октября, 15:50 • 14087 просмотра

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

По мнению ученых, предки альпак появились на нашей планете около 45 миллионов лет назад. Одомашнили этих животных индейцы Перу около шести тысяч лет назад.

УНН Lite • 26 сентября, 03:07 • 136362 просмотра

В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

Рабочие крупнейшей в мире медной шахты в Чили объявили забастовку из-за несогласия с новым коллективным договором. Они требуют сокращения рабочего дня, увеличения премий и распределения 1% дивидендов акционеров между работниками.

Общество • 14 августа, 00:24 • 33111 просмотра

Важно, чтобы партнеры из Латинской Америки присоединились к реализации Формулы мира - Ермак

Руководитель ОП провел онлайн-совещание с депутатами по сотрудничеству со странами Латинской Америки. Обсуждалась организация конференции по реализации 5-го пункта Формулы мира в Чили и усиление сотрудничества с Глобальным Югом.

Война • 2 августа, 16:31 • 82870 просмотра

Евро-2024 (U-19): сегодня юношеская сборная Украины стартует матчем против команды Северной Ирландии

Юношеская сборная Украины (игроки 2005 года рождения и младше) примет участие в чемпионате Европы среди игроков до 19 лет в Северной Ирландии, стартовый матч против хозяев которого начался 15 июля в 21:00 по киевскому времени.

спорт • 15 июля, 18:25 • 22334 просмотра

28 июня: Международный день розового вина, День молочного шоколада

Сегодня, в четвертую пятницу июня, отмечается Международный день розового вина. Родиной розового вина считается французский регион Прованс, где его начали производить в XIV веке.

УНН Lite • 28 июня, 03:03 • 105402 просмотра

Финляндия сообщила о выделении Украине €500 тыс. в рамках программы экономического развития

Финляндия выделила Украине 500 000 евро в рамках программы экономического развития ОЭСР для поддержки реформ, верховенства закона, борьбы с коррупцией и бизнес-структур.

Экономика • 27 июня, 02:04 • 29640 просмотра

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чили

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом в Сан-Бернардо, Чили, что привело к серьезным повреждениям.

Новости Мира • 20 июня, 06:00 • 16854 просмотра

Несколько стран, которые имеют прямое общение с рф, вышли с конкретикой по возвращению пленных - Омбудсман

По словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, несколько стран, которые непосредственно контактируют с россией, предложили конкретные условия возвращения определенного количества украинских заключенных, гражданских лиц и депортированных детей.

Война • 17 июня, 08:24 • 46644 просмотра

Ирак и Иордания отказались подписать совместное коммюнике по достижению мира в Украине

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.

политика • 16 июня, 21:34 • 106243 просмотра

Украинские волейболисты выиграли Золотую Евролигу-2024

Мужская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу 2024, победив в финале Хорватию со счетом 3:1, обеспечив себе второй титул в этом турнире после победы в 2017 году.

спорт • 16 июня, 20:45 • 19978 просмотра

Мы никогда не позволим, чтобы украинских детей похищали - Президент Чили

Президент Чили Габриель Борич отметил необходимость срочных мер для защиты гражданских во время войны и недопустимость действий россии по похищению украинских детей.

Война • 16 июня, 14:14 • 25970 просмотра

Президент Чили заявил, что рф надо также привлечь к столу переговоров

Президент Чили Габриэль Борич настаивал на том, чтобы Россия села за стол переговоров для решения конфликта в Украине, осудив российскую агрессию и призвав защитить суверенитет Украины и обеспечить продовольственную безопасность на Глобальном саммите мира.

Война • 15 июня, 17:29 • 27411 просмотра

Чили будет очень активно после Саммита приобщена к реализации конкретных пунктов формулы мира - ОП

Чили будет очень активно вовлечена в имплементацию конкретных пунктов мирной формулы Украины после Саммита мира.

политика • 15 июня, 15:55 • 32165 просмотра

Зеленский встретился с президентом Чили: обсудили шаги по реализации Формулы мира

Президент Зеленский встретился с президентом Чили Габриэлем Боричем на полях Саммита мира и обсудил реализацию Формулы мира и двустороннее сотрудничество между Украиной и Чили.

политика • 15 июня, 14:12 • 26542 просмотра

В Колумбии приняли законопроект о запрете корриды с 2027 года

Конгресс Колумбии принял законопроект, запрещающий корриду по всей стране с 2027 года, с трехлетним переходным периодом для оказания помощи тем, чьи средства к существованию зависят от этой практики.

Новости Мира • 29 мая, 14:57 • 21702 просмотра