Украинский ледокол "Ноосфера" доставил на антарктическую станцию "Вернадский" международные экспедиции

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 12926 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 14913 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 21093 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 34333 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 43866 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 38106 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 64546 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34576 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57449 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24723 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
публикации
Эксклюзивы
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 27924 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 14874 просмотра
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto08:25 • 5210 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго08:47 • 15629 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 11021 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 11232 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 12929 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 28155 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 64552 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 49091 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Вашингтон
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 3094 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 15068 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 22961 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 36895 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 37044 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Дипломатка

Украинский ледокол "Ноосфера" доставил на антарктическую станцию "Вернадский" международные экспедиции

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Ледокол "Ноосфера" доставил очередную группу ученых и исследователей на украинскую арктическую станцию "Академик Вернадский". Также, впервые, вместе с украинцами на станцию доставили ученых из Мексики.

Украинский ледокол "Ноосфера" доставил на антарктическую станцию "Вернадский" международные экспедиции

К украинской антарктической станции "Академик Вернадский" прибыл ледокол "Ноосфера", который доставил сезонную украинскую экспедицию и впервые в истории – команду мексиканских полярников для совместных научных исследований. Об этом сообщает Национальный арктический научный центр, пишет УНН.

Детали

Судно "Ноосфера" совершило пятидневный переход от Пунта-Аренас в Чили, успешно пересекая пролив Дрейка. Как отметил геофизик Юрий Отруба, путь прошел "как по идеальному автобану: никаких препятствий – только скорость и простор".

ч. Дыра в озоновом слое над Антарктикой сократилась до минимума с 2019 года – ученые назвали это "обнадеживающим сигналом"

В состав украинского сезонного отряда вошли биологи, геологи, океанографы и технические специалисты для проведения неотложных ремонтных работ и настройки нового оборудования.

Особенностью рейса стала доставка Первой мексиканской антарктической экспедиции. Четверо мексиканских геологов совместно с украинскими учеными будут отбирать пробы горных пород как на суше, так и со дна Южного океана. Эти работы необходимы для реконструкции палеоклиматических и палеобиогеографических условий. Сотрудничество стало возможным благодаря Меморандуму, подписанному между НАНЦ и Мексиканским агентством антарктических исследований (AMEA) летом этого года.

Во время путешествия "Ноосфера" также обеспечила важные исследования. Украинские океанографы впервые запустили системы многолучевого эхолота для считывания поверхности дна на глубинах до 12 км с высоким разрешением, что, по словам ученых, является "глазами для наших геологических морских работ".

Пятый антарктический сезон "Ноосферы" начался в середине октября, и судно уже успело доставить грузы на польскую станцию "Арцтовский". В ближайшие дни на "Вернадском" запланирована разгрузка судна и старт новых научных направлений.

ч. Первый пингвиненок родился на станции "Академик Вернадский" раньше обычного

Степан Гафтко

Животные
Техника
Чили
Мексика
Украина