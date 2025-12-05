Украинский ледокол "Ноосфера" доставил на антарктическую станцию "Вернадский" международные экспедиции

К украинской антарктической станции "Академик Вернадский" прибыл ледокол "Ноосфера", который доставил сезонную украинскую экспедицию и впервые в истории – команду мексиканских полярников для совместных научных исследований. Об этом сообщает Национальный арктический научный центр, пишет УНН.

Судно "Ноосфера" совершило пятидневный переход от Пунта-Аренас в Чили, успешно пересекая пролив Дрейка. Как отметил геофизик Юрий Отруба, путь прошел "как по идеальному автобану: никаких препятствий – только скорость и простор".

В состав украинского сезонного отряда вошли биологи, геологи, океанографы и технические специалисты для проведения неотложных ремонтных работ и настройки нового оборудования.

Особенностью рейса стала доставка Первой мексиканской антарктической экспедиции. Четверо мексиканских геологов совместно с украинскими учеными будут отбирать пробы горных пород как на суше, так и со дна Южного океана. Эти работы необходимы для реконструкции палеоклиматических и палеобиогеографических условий. Сотрудничество стало возможным благодаря Меморандуму, подписанному между НАНЦ и Мексиканским агентством антарктических исследований (AMEA) летом этого года.

Во время путешествия "Ноосфера" также обеспечила важные исследования. Украинские океанографы впервые запустили системы многолучевого эхолота для считывания поверхности дна на глубинах до 12 км с высоким разрешением, что, по словам ученых, является "глазами для наших геологических морских работ".

Пятый антарктический сезон "Ноосферы" начался в середине октября, и судно уже успело доставить грузы на польскую станцию "Арцтовский". В ближайшие дни на "Вернадском" запланирована разгрузка судна и старт новых научных направлений.

